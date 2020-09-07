Yeni BenQ ZOWIE monitörler, oyun severlerin beğenisine sunuldu

BenQ ZOWIE, 144 Hz ve 240 Hz tazeleme hızlarına sahip olmak üzere yeni XL-K jenerasyonu monitör modellerini duyurdu.

Yeni XL-K serisinde, profesyonel oyuncuların maç öncesi kurulumlarını çok daha kısa süreye indirmek adına; hem donanımsal hem de yazılımsal bir çok güncelleme de mevcut;

– Klavye ve mouse konumlandırması için yenilenen ve nispeten daha küçük ve daha sağlam bir ayaklık.

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– S-Switch ile XL-K serisi monitörler arasında monitör ayarlarını kolayca başka monitörlere taşıyarak, hızlı bir biçimde kurulum yapabilme şansı.

– Paylaşılabilir XL ayarları uygulaması ile, monitör ayarlarınızı config. dosyası olarak kaydederek; internet üzerinden paylaşabilme opsiyonu.

– Yeni sürüm TN paneller ile güçlendirilmiş DyAc+ özelliği ile entegre edilmiş bulanıklık önleyici teknoloji.

– Daha kolay ve hızlı ayarlama yapabilmek ve kaydedilen ayarlara daha hızlı ulaşabilmek için güncellenmiş OSD menü tasarımı.

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Yeni BenQ ZOWIE monitörler, oyuncular ve profesyonel e-sporcular için geliştirildi

XL serisinin geliştirilme sürecinde, öne çıkan detaylar e-sporcuların istekleri baz alınarak belirlendi. Oyuncuların oyun içi yeteneklerini daha rahat sergileyebilmesi adına ise; bu monitörlerde performansa katkıda bulunmayacak hiçbir öğeye yer verilmedi. Ayrıca BenQ tarafından, her oyuncunun kendine özgü görsel ve fiziksel ayarlamaları olduğuna dair gözlemlere dayanılarak; XL serisinin her bir detayının oyunculara

daha net bir görüş ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunmak için tasarlandığı belirtildi. XL2546K ve XL2411K ile yeni XK jenerasyonunu duyuran BenQ; bu seride oyuncuların tüm odaklarını oyun içi performanslarına yönlendirebilmelerini sağlamak için; konfor ve kolaylık konusunda çıtayı daha yukarıya çıkarmayı hedeflemiş durumda.

Oyuncuların masalarındaki ergonomiyi de düşünen BenQ, yeni XL-K serisinde kullanıcılara ufak bir taban sunuyor. Böylelikle oyuncular,

klavye ve fareleri için, ekipmanlarının yerleşimini bile bozmadan; masalarında daha geniş bir alana sahip olabilecekler. Ayrıca geniş açılarda konumlandırılmaya müsait olan ekranlar sayesinde XL-K monitörler, oyuncuların arzu ettikleri ekran görüş açısına da ulaşabilmelerini sağlıyor.

XL-K serisi, yeni OSD menüsü ile oyuncuların arzu ettikleri seçeneklere çok daha pratik bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor. 5 yönlü tekerleğe sahip olan S-Switch ile, OSD menüsünün kullanımı da çok daha pratik hale geliyor.

240 Hz ekran yenileme hızı!

XL2546K modeli, 240 Hz ekran yenileme hızı ve 0.5 ms (GtG) tepki süresi ile, XL2546 modelinin halefi olarak üretilmiş konumda. Ayrıca içerisinde DyAc+ Teknolojisi, Black eQualizer ve Color Vibrance gibi, BenQ ZOWIE’nin popüler özelliklerini de barındırmakta. XL2411K modeli ise, 144 Hz yenileme hızı ve 1 ms (GtG) tepki süresine sahip. BenQ’nun yeni monitörleri hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. Peki ya siz yeni BenQ ZOWIE monitörler ile ilgili neler düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!