Haber
Yeni BenQ ZOWIE monitörler, oyun severlerin beğenisine sunuldu
BenQ ZOWIE, 144 Hz ve 240 Hz tazeleme hızlarına sahip olmak üzere yeni XL-K jenerasyonu monitör modellerini duyurdu.
Yeni XL-K serisinde, profesyonel oyuncuların maç öncesi kurulumlarını çok daha kısa süreye indirmek adına; hem donanımsal hem de yazılımsal bir çok güncelleme de mevcut;
– Klavye ve mouse konumlandırması için yenilenen ve nispeten daha küçük ve daha sağlam bir ayaklık.
– S-Switch ile XL-K serisi monitörler arasında monitör ayarlarını kolayca başka monitörlere taşıyarak, hızlı bir biçimde kurulum yapabilme şansı.
– Paylaşılabilir XL ayarları uygulaması ile, monitör ayarlarınızı config. dosyası olarak kaydederek; internet üzerinden paylaşabilme opsiyonu.
– Yeni sürüm TN paneller ile güçlendirilmiş DyAc+ özelliği ile entegre edilmiş bulanıklık önleyici teknoloji.
– Daha kolay ve hızlı ayarlama yapabilmek ve kaydedilen ayarlara daha hızlı ulaşabilmek için güncellenmiş OSD menü tasarımı.
İlginizi çekebilir: BenQ, Android tabanlı projektörlerini Türkiye’ye getiriyor!
Yeni BenQ ZOWIE monitörler, oyuncular ve profesyonel e-sporcular için geliştirildi
XL serisinin geliştirilme sürecinde, öne çıkan detaylar e-sporcuların istekleri baz alınarak belirlendi. Oyuncuların oyun içi yeteneklerini daha rahat sergileyebilmesi adına ise; bu monitörlerde performansa katkıda bulunmayacak hiçbir öğeye yer verilmedi. Ayrıca BenQ tarafından, her oyuncunun kendine özgü görsel ve fiziksel ayarlamaları olduğuna dair gözlemlere dayanılarak; XL serisinin her bir detayının oyunculara
daha net bir görüş ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunmak için tasarlandığı belirtildi. XL2546K ve XL2411K ile yeni XK jenerasyonunu duyuran BenQ; bu seride oyuncuların tüm odaklarını oyun içi performanslarına yönlendirebilmelerini sağlamak için; konfor ve kolaylık konusunda çıtayı daha yukarıya çıkarmayı hedeflemiş durumda.
Oyuncuların masalarındaki ergonomiyi de düşünen BenQ, yeni XL-K serisinde kullanıcılara ufak bir taban sunuyor. Böylelikle oyuncular,
klavye ve fareleri için, ekipmanlarının yerleşimini bile bozmadan; masalarında daha geniş bir alana sahip olabilecekler. Ayrıca geniş açılarda konumlandırılmaya müsait olan ekranlar sayesinde XL-K monitörler, oyuncuların arzu ettikleri ekran görüş açısına da ulaşabilmelerini sağlıyor.
XL-K serisi, yeni OSD menüsü ile oyuncuların arzu ettikleri seçeneklere çok daha pratik bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor. 5 yönlü tekerleğe sahip olan S-Switch ile, OSD menüsünün kullanımı da çok daha pratik hale geliyor.
240 Hz ekran yenileme hızı!
XL2546K modeli, 240 Hz ekran yenileme hızı ve 0.5 ms (GtG) tepki süresi ile, XL2546 modelinin halefi olarak üretilmiş konumda. Ayrıca içerisinde DyAc+ Teknolojisi, Black eQualizer ve Color Vibrance gibi, BenQ ZOWIE’nin popüler özelliklerini de barındırmakta. XL2411K modeli ise, 144 Hz yenileme hızı ve 1 ms (GtG) tepki süresine sahip. BenQ’nun yeni monitörleri hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. Peki ya siz yeni BenQ ZOWIE monitörler ile ilgili neler düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Poco X3 NFC, uygun fiyatıyla resmi olarak tanıtıldı!
Poco‘nun uzun zamandır beklenen orta segment telefonu Poco X3 NFC, uygun fiyat ve güçlü donanımıyla resmi olarak tanıtıldı. Telefonun orta segmentte fiyat/performans bakımından oldukça rekabetçi olması, dikkatleri üzerine çekiyor.
İlginizi çekebilir: Huawei Freebuds Pro, 10 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak!
Poco X3 NFC hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Poco X3 NFC, Qualcomm’un Snapdragon 732G yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca telefon, bu yonga setini kullanan ilk telefon olacak. Şirket, bu yonga setini “Bugüne kadarki en güçlü Snapdragon 700 serisi 4G yonga seti” olduğunu iddia ediyor. Cihazın ön tarafta 6,67 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 20:9 en boy oranına sahip bir ekranı bulunuyor. Bu ekran, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve 240 Hz sensör okuma hızı ile gelecek. Telefon, ön tarafta 20 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip nokta delik çentikli selfie kamerasına sahip. Bu kamera, gün ışığında daha iyi sonuçlar elde etmek için piksel gruplama teknolojisi kullanıyor.
Poco X3 NFC, arka tarafta Sony IMX682 sensörlü 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 119 derecelik geniş açı sunan f/2.2 diyafram aralığı sunan 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Diğer iki kamera ise 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Poco, kamera tarafında iddialı bir gece modu, ShootSteady ve Skyscaping 3.0 gibi teknolojileri kullanıcılara sunacak.
X3 NFC, 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.160 mAh değerinde oldukça büyük bir batarya ile geliyor. Ayrıca 33W değerinde şarj aleti cihazın kutusundan çıkacak. Telefonun Type-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Cihazın çift stereo hoparlörü bulunuyor ve şirket bu alanda oldukça iddialı olduğunu belirtiyor. X3 NFC, adındada belirtildiği üzere NFC desteğine sahip. Bunun haricinde Bluetooth 5.1 ve çift SIM desteği cihazda bulunuyor. Telefonun IP53 sertifikası ve Gorilla Glass 5 koruması mevcut.
X3 NFC, bakır ısı borusu ve grafit levha içeren LiquidCool Technology 1.0 Plus‘a sahip. Bu sayede oyun oynarken ve video çekimi yaparken oluşan ısınmanın en aza indirgenmesi hedefleniyor. Cihazın parmak izi okuyucusu ise yan tarafta bulunuyor.
Cihaz ne zaman ve hangi modellerle Türkiye’ye gelecek?
X3 NFC, 6/64 GB ve 6/128 GB olmak üzere iki model ile gelecek. Telefonun “Gölge Grisi” ve “Kobalt Mavisi” olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak. Cihazın fiyatına gelecek olursak 64 GB’lık model 229€, 128 GB’lık model 270€ üzerinden fiyatlandırılacak. POCO X3 NFC‘nin 6GB+64GB ve 6GB+128GB modelleri, Ekim ayında Türkiye’de de satışa çıkacak.
Ekran Kartı
Evga, RTX 3000 serisi ekran kartlarını duyurdu!
Geçtiğimiz günlerde NVIDIA yeni RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıtmıştı. Üç farklı ekran kartı modeli tanıtan NVIDIA’dan sonra Evga RTX serisi için kendi özelleştirdiği versiyonlarını tanıttı.
İlginizi çekebilir: NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi resmen tanıtıldı!
Evga iCX soğutma teknolojisi
Evga’nın özelleştirdiği RTX 3000 serisinde bir çok yeni özellik bulunuyor. Özellikle soğutma konusunda ciddi bir geliştirme olduğunu söyleyen şirket geliştirdiği soğutma teknolojisine ”EVGA iCX3” adını veriyor.
EVGA iCX soğutma teknolojisinin bazı özellikleri:
- Kartların üzerinden tam 9 sensör bulunuyor ve sıcaklığı minimuma indirmek için çalışıyor.
- Yüzde 25 daha kalın bakır taban kullanarak termal direnci ve GPU soğutması çok daha gelişmiş durumda.
- Isı boruları optimize edilmiş şekilde konumlandırılarak ısı dağılımı konusunda optimum bir sonuç ortaya çıkıyor.
- Süper ince şekilde tasarlanan arka ısı borusu soğutmaya yardımcı oluyor.
- HDB Active Motor teknolojisi ile 0dB modunda daha iyi bir deneyim sunuyor.
- Doğrudan hava akışı alanını artırmak için merkez fan 10 mm daha artırılmış.
Evga RTX 3000 serisinin öne çıkan diğer detayları
Tasarım
Ayarlanabilir RGB LED’ler sayesinde 9 farklı ışık efektine sahip olan ekran kartlarında gizli siyah çinko kaplama da bulunuyor.
Overclock(Hız Aşırtma)
Yeni EVGA Precision for Game Bar widget’ıyla, doğrudan Windows Game Bar’da yerleşik olarak bulunan hız aşırtmaya anında erişebilirsiniz.
Ekran kartları ile ilgili diğer detayları Evga’nın internet sitesi üzerinden bulabilirsiniz.
Genel
Dirt 5 çıkış tarihi yine ertelendi!
Geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihi ertelenen Dirt 5 bir kez daha ertelendi. Böylece sevilen yarış oyunu toplamda bir ay gecikmeli olarak oyunseverlerin beğenisine sunulacak.
İlginizi çekebilir: EA Play hizmeti Steam üzerinde yayınlandı!
Dirt 5, 6 Kasım’da piyasaya çıkacak
Oyunun yapımcısı Codemasters tarafından yapılan açıklamada Dirt 5, 6 Kasım’da ilk olarak Xbox One, PS4 ve PC için piyasaya çıkacak. Daha önce de belirtildiği gibi oyunun erken erişim sürümü tanıtım tarihinin 3 gün öncesinde oynanabilir olacak.
Yeni nesil konsollar için net bir tarih yok
Şirketin yaptığı açıklamada, Dirt 5’in Xbox Series X ve PlayStation 5 için ne zaman çıkacağı hakkında net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak şirket yeni nesil konsollar için oyunun bu sene içinde çıkacağını belirtiyor. Şirket açıklamanın devamında ise PS4 ve Xbox One oyun konsollarında bu oyuna sahip olan kişilerin yeni nesil konsollar için bir daha oyunu satın almak zorunda kalmayacaklarını da belirtti. Codemasters aynı açıklamada oyunun Google Stadia platformuna da çıkacağını ancak bunun için 2021’i beklememiz gerektiğini ifade etti.
Açıklamanın diğer önemli detayları ise şöyle:
”Berbat, biliyoruz. Cidden, Mayıs ayında piyasaya çıktığından beri Dirt 5’teki desteğiniz ve heyecanınız için herkese ne kadar teşekkür etsek azdır.Unutmayın, oyun hakkında artık daha fazla haber ve oynanış videosu göreceksiniz. Yeni arabalar, yeni nesil özellikler ve Dirt 5’in çoklu oyuncu özelliklerinin içinde olduğu ilk bakış için hazır olun. Daha yeni başlıyoruz”