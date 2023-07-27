Huawei, bir Weibo gönderisi aracılığıyla HarmonyOS 4.0 işletim sistemini resmi olarak Ağustos ayında duyuracağını açıkladı. Bu duyuru, firmanın yıllık Huawei Geliştiriciler Konferansı (HDC) sırasında yapılacak.

HarmonyOS, Huawei’nin kendi geliştirdiği işletim sistemidir ve merkezinde akıllı telefonları barındıran bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Yeni sürüm, HarmonyOS 4.0, 1+8+N stratejisi kapsamında birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor. Bu strateji, çeşitli cihazların (1+8) ve daha geniş bir ekosistem (N) arasında kesintisiz bir bağlantı ve entegrasyon oluşturmayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir: Huawei MatePad Air Türkiye’de Satışta: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Şu anda beta testinde olan HarmonyOS, kullanıcıların ilk izlenimlerini toplamaya başladı. Bu testler ağırlıklı olarak P60, Mate50 ve Mate 40 serisi telefonlarda gerçekleştiriliyor. Ancak işletim sisteminin şimdilik sadece Çin’de kullanımda olduğu ve resmi lansmanın da bu pazarda gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

HarmonyOS’un globalleşmesine rağmen, Huawei’nin uluslararası kullanıcılar için “EMUI” markasını kullanmayı sürdüreceği belirtiliyor. Şirkete göre, kullanıcılar henüz HarmonyOS’a tam bir geçiş için hazır değil ve bu nedenle uluslararası pazarlarda EMUI markasını kullanacaklar.