Hard Reset ile Fabrika Ayarlarına Dönmek Arasındaki Fark

Hard Reset ile Fabrika Ayarlarına Dönmek Arasındaki Fark

23 Mayıs, 2016 Genel, Mobil, REHBER 2 yorumlar

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Bu iki terim oldukça merak konusu. Sonuçta ikisi de aynı işi yapıyor değil mi? Hayır değil. Buyurun cevabı.

Hard reset adından da anlaşılacağı üzere zorla yapılan reset. Direkt olarak işletim sisteminin alt katmanlarına tuş kombinasyonu ile verilen komut ile yapılır. Fabrika ayarları ise telefonun arayüzünden yapılan reset. Fabrika ayarları yaptığınız zaman çoğu telefonda bazı verileriniz halen durabilmekte. Bazı senaryolarda ise telefonunuzda çalışma aksaklığı olabilir. Bu sorunların kökten çözümü için hard reset yapılması kökten çözümdür. Ancak her zaman güvenli bir çözüm olmadığından dolayı ilk olarak fabrika ayarlarını deneyip ondan sonra hard reset yapmanız en sağlıklısı olacaktır.

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2 Yorum

  1. Kerem
    23 Mayıs 2016 at 20:54 Cevap

    Haberi yazan arkadaş türk değil galiba Türkçe’yi yeni söküyor

  2. Seo
    5 Ağustos 2017 at 13:49 Cevap

    Teşekkürler

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