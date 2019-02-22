Happos Ailesi ilk mobil oyunuyla ceplerde

Neşeli çizgi filmlerin adresi Boomerang TV’nin ilk orijinal animasyon dizisi Happos Ailesi yeni sezonu ve yeni mobil oyunuyla geliyor. Çocukların zihinsel gelişimini destekleyen “Happos Ailesi Oyun Zamanı” mobil uygulamasına App Store ve Google Play’de ücretsiz olarak ulaşılabilecek. Happos Ailesi’nin yeni bölümleri, 4 Mart’tan itibaren Boomerang TV ekranlarında olacak.

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Happos Ailesi ücretsiz olarak indirilebilecek

Eğlenceli, komik ve neşeli çizgi filmlerin adresi Boomerang TV sürprizlerle geliyor. Boomerang TV’nin ilk orijinal animasyon dizisi Happos Ailesi yeni mobil oyunu ve yepyeni bölümleriyle çocuklarla buluşuyor. Bir Safari Park’ta yaşayan mavi su aygırları, renkli maceralarına ve eğlenceli oyunlarına çocukları da bekliyor.

“Happos Ailesi Oyun Zamanı” adlı yeni mobil oyunu App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Çocukların zihinsel gelişimini destekleyen, bunun yanında dans partisi, uzay yolculuğu gibi tematik içerikleri de barındıran “Happos Ailesi Oyun Zamanı” ile çocuklar maceralı bir yolculuğu keşfederken eğlenceye de doyacak.

Yeni bölümler Boomerang TV’de

Happos Ailesi mobil uygulamanın yanı sıra yepyeni bölümleri ile 4 Mart’tan itibaren hafta içi 18.05 hafta sonu 18.55’te Boomerang TV ekranlarında olacak. Happos Ailesi, www.boomerangtv.com.tr de çocuklarla buluşacak.

App Store Link: https://itunes.apple.com/nz/app/the-happos-family-playtime/id1371570700?mt=8

Google Play Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turner.thehapposfamilyitsplaytime