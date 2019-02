Samsung Galaxy S10’daki yeni One UI özellikleri

Samsung, yeni donanım ve yazılımlarla gelen S10 serisi için, One UI arayüzünde değişiklikler yaptı. Bilindiği gibi One UI arayüzü yaklaşık bir aydır Galaxy S9 ve Not 9’da kullanılıyordu. Bizde bu yeni gelen özelliklerin en iyilerine bakalım istedik. İşte yeni özellikler sıralamamız.

Yeniden Bixby düğmesi

Listemizin kesinlikle ilk sırasına koyduğumuz bu yeni özellikle birlikte, S8’den bu yana gelen Bixby asistan düğmesi artık özelleştirilebilir oluyor. Eskiden üçüncü parti uygulamalarla yapmaya çalıştığımız bu özelleştirme, arayüzümüzden kolayca özelleştirilebilecek.

Kamera halkası

Samsung Galaxy S10 serisi için ön kamera tarafında ekranı deldi ve ekranın içine kameraları yerleştirdi. Bu ön kameranın etrafını çevreleyen ışık çizgisi ile birlikte göze hoş gelen bir bildirim ışığı oldu. Artık bildirimlere göre bu kamera halkasında yanan ışığın rengi değişecek bizlere hoş bir görünüm sunacak.

Yeni simgeler

Eski Samsung Experience UI arayüzü simgeleri değişerek yepyeni bir simge paketine geçti. Daha önce farklı başlatıcılar la yüklemeye çalıştığımız bu simge paketleri artık arayüzümüze gelmiş oldu. Simgeler biraz daha yuvarlanmış tasarımları ile karşımıza çıkıyor.

Yenilenen kamera uygulaması

Samsung, sosyal medya şirketlerinin doğrudan kamera uygulamasında üçüncü taraf araçlarını kullanarak resimleri doğal olarak düzenlemelerine olanak tanıyan yeni bir özellik tanıtı. Snapchat ve Instagram beğenilerinin Samsung kamera uygulamasına bağlanmasına olanak tanıyan kamera SDK’sını açık kaynak paylaşıyor. Bu yeni açık kaynak SDK, kamera uygulamasının özel bir Instagram moduna sahip olduğu S10’daki yepyeni bir işlevselliğe olanak tanıyor, bu da fotoğraf çekmenize ve doğrudan Instagram hikayenize göndermenize olanak tanıyor. Görüntüleri paylaşmak için tıklama sayısını azaltır ve Instagram kullanıcılarının en sevdikleri görüntüleri doğrudan kamera uygulamasının içinden tek bir tıklamayla paylaşmasına olanak tanıyor.

Yeni gelen dört yeni özelliği sizler için sıraladık. Telefonun inceleme videosu geldiğinde daha fazla detayı öğrenebileceksiniz.