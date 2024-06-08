COMPUTEX’te yepyeni ürünlerini lanse eden MSI’ın stand turunun ardından MSI Türkiye ve Doğu Avrupa Dijital Pazarlama Müdürü Tufan Vardar ile MSI standı önünde yenilikleri konuştuk.

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Hangi Yeni MSI Ürünleri Türkiye’ye Gelecek? | MSI Türkiye’den Tufan Vardar’a Sorduk! #COMPUTEX2024

COMPUTEX 2024’ün bugün başlaması ile katılımcılar en son teknolojik harikalarını tanıtmak için heyecan içinde bekliyorlar. AI PC, oyun, içerik tasarımı, İş ve Üretkenlik ve AIoT çözümlerinde dünya markası olan MSI, ilham verici YZ (yapay zeka) destekli ürünleri ve ödüllü serisi ile göz kamaştırırken, özel MSI AI Artist yazılımının demosu ve etkileyici Akıllı Şehir sunumu aracılığıyla YZ’nın çeşitli alanlardaki dönüştürücü gücünü sergilemeye hazırlanıyor.

Hem sunulan yeni ürünleri hem de hani ürünlerin Türkiye’de satışa çıkacağına dair bilgileri birinci elden aldık.

Detaylar videomuzda!