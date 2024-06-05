Hardware Plus olarak katıldığımız COMPUTEX 2024’te MSI standını da gezdik. Birçok yeni ürünler ile donatılan ve MSI kanadının oyuncu serileri olan MEG, MPG ve MAG ürünleri, yeni el konsolu ve yapay zeka odaklı yapılarıyla göz doldurdu. Biz de bu yazımızda COMPUTEX’te öne çıkan bazı ürünlerinden bahsediyoruz.

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MEG 321URX QD-OLED

Son dönemlerde defalarca duyduğunuz AI, yani yapay zeka noktasında dünyanın ilk gerçek AI monitörü olan MEG 321URX QD-OLED, 4K UHD Quantum Dot OLED panel ile geliyor.

MEG 321URX QD-OLED, 4K panelinde 240 Hz tazeleme hızı sunarken, gecikmede ise sadece 0.03 ms değer sunuyor. Bu Rapid özelliğinin MPRT değil, GtG olduğunun da altını çizelim. Ayrıca birkaç AI destekli özelliği de bulunan cihazda, geçtiğimiz sene de gösterdiğimiz önemli gelişmeleri sunuyor.. Buna Monster Hunter’dan örnek verelim.

AI Skysight – Monitörün AI motoru mini haritayı gerçek zamanlı olarak tarayarak,

– Monitörün AI motoru mini haritayı gerçek zamanlı olarak tarayarak, tehditleri sezgisel bir özel HUD ile vurgular.

Sağlık / Keskinlik / Ruh Kesmesi / Cephane Göstergesi Spektrum Çubuğu – Akıllı görüntü tanıma teknolojisi ile, oyundaki sağlığınızı, keskinliğinizi, ruh kesme ölçerinizi veya cephane durumunuzu algılayarak bunu (RGB aydınlatma ile gerçek zamanlı olarak günceller.

– Akıllı görüntü tanıma teknolojisi ile, oyundaki sağlığınızı, keskinliğinizi, ruh kesme ölçerinizi veya cephane durumunuzu algılayarak bunu (RGB aydınlatma ile gerçek zamanlı olarak günceller. AI Yükseltmesi – Özel eğitilmiş AI modelleri, basit bir yazılım güncellemesi ile monitörünüze yüklenebilir.

MSI MPG 321CUPF

MEG ardından MPG serisinde de yeni modeller kullanan MSI, monitör tarafında da MPG 321CUPF ile karşımıza çıkıyor. Burada gördğümüz şey ise çift mod, yani dual mod. Nedir bu çift mod? diyecek olursanız, bildiğiniz üzere örnek veriyorum 4K 160 Hz bir monitöre sahip olduğunuz zaman QHD ve FHD’de de 160 Hz tazeleme hızına sahip olursunuz.

Ancak MPG 321CUPF’nin çift modu sayesinde hem 4K’da 160 Hz veya FHD’de ise 320 Hz tazleme sunabiliyor ve böylece FHD ile UHD çözünürlükler arasında sistemin vereceği performansa da ayak uydurmuş bir monitöre sahip oluyorsunuz.

Mod 1: 4K UHD (3840 x 2160) @ 160Hz

Mod 2: 1080p FHD (1920 x 1080) @ 320Hz

MSI’dan Yapay Zekalı Oyuncu Bilgisayarı

MSI’ın Computex’te duyurduğu bir diğer ürün olan MEG VISION X AI, MSI’ın AI ENGINE aracını dokunmatik bir YZ destekli kasa önünde yer alan kasadaki ekrana entegre ediyor. Kasanın önüne konumlandırılan 13,3 inç boyutunda sahip dokunmatik ekranı dilerseniz ikinci bir monitor olarak kullanabileceğiniz bir sistem ayarlanmış.

Akıllı algılama kullanarak oyuncunun etkinliğine göre donanım ayarlarını otomatik olarak optimize eden MEG VISION X AI, MSI Artist x MSI Chat desteği sayesinde lokal bir YZ sistemi çalıştırarak yüksek kaliteli görüntüler üretmenizi sağlıyor.

Ayrıca, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, yerel klasörlerdeki belgelerden otomatik olarak metin oluşturma, Soru-Cevap yapabilme gibi artılar sunuyor. Microsoft Copilot sesle kontrol işlevi, kullanıcıların sadece “Hey Copilot” diyerek uyandırmasına ve arama komutları vermesine olanak tanıyor.

PRO MP252 E2

Sadece oyuncular tarafında değil, profesyonel kullanıcılara göre de bir içerik üreten MSI, COMPUTEX 2024’te, çoklu monitör kurulumları için tasarlanan PRO MP252 E2 ile dikkat çekiyor. 4 tarafı çerçevesiz tasarımı ile geniş ve kesintisiz bir çalışma alanı sunmak için üretilmiş.

Hem şık, hem düz çizgili tasarımı, hem de çoğu tasarım estetiğine zahmetsizce uyum sağlayan PRO MP252 E2 120 Hz tazeleme hızını sunuyor. Bunun sebebi ise kurgu ve profesyonel iş yapım sırasında daha akıcı bir görüntü sunmak.

Bu, sadece göz yorgunluğunu engellerken aynı zamanda uzun saatler boyunca çalışma imkanı sunuyor.

MSI Cubi NUC Serisi

Mini PC tarafına geldiğimizde COMPUTEX’teki standında MSI Cubi NUC 1MG ve MSI Cubi NUC 13MQG serisi Mini PC kompakt, enerji verimli, FSC sürdürülebilir malzeme ile geliyor. Bu nedenle COMPUTEX 2024’te Sürdürülebilir Teknoloji Ödülü ve Red Dot 2024 tasarım ödülü kazanan MSI, atıkları azaltmak amacıyla PCR (Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş) plastik malzemelerle, geri dönüşümlü hamur kalıplama yöntemi kullanılarak üretilerek karşımıza çıkıyor.

Ödül sahibi Cubi serisi, üretkenliği artırmak için tek tıklamayla enerji tasarrufu düğmesi, karbon emisyonları göstergesi ve enerji maliyeti hesaplamalarını destekleyen özel Power Meter uygulaması gibi birkaç yenilikçi çevre dostu özellik sunar. Mini PC ayrıca Thunderbolt 4 ile dört ekran desteğine sahiptir ve özel MSI Power Link işlevi ile gelir. Bu özellik, Cubi NUC sersini monitör arkasına monte etmeyi tercih eden kullanıcılar için seçili MSI monitörlerde güç düğmesinin aynı zamanda Cubi NUC cihazını da açmasını sağlar.

Ayrıca, Cubi NUC serisi çift 2.5G LAN ve DDR5 bellek ile donatılmıştır. Cubi NUC 13MQG üzerindeki güvenlik arttırıcı tasarım daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayan vPro teknolojisini destekler. Cubi NUC serisi, MSI’ın çevresel sorumluluk ve teknolojik yenilikçilik konusundaki kararlılığının bir ifadesidir.

MSI Claw 2024

Son olarak da hepinizin dikkatini çekecek Claw’ın yenilenen versiyonundan bahsedelim. Geçtiğimiz CES’te sizlere ilk örneğini sunduğumuz Claw, Intel Core Ultra 7 155H işlemcisiyle gelmişti.

Diğer tüm rakipleri AMD kullanırken tercihini Intel’den yana kullanan MSI Claw, yenilenen versiyonda Lunar Lake, yani yeni nesil Intel Core Ultra işlemcisiyle beraber 2 kat daha güçlü grafik birimiyle ve 8 inç’e çıkarılan bir ekran ile karşımıza çıkıyor.

Böylece daha güçlü, daha büyük batarya ve daha büyük ekran ile en güçlü el konsolu olmaya aday olacak.

Peki sizin favori MSI ürününüz neydi? Siz de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı untumayın.