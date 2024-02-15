Xiaomi’nin alt markası olarak doğan ve sonrasında büyük bir marka haline gelen POCO, büyük bir fan kitlesine sahip. 2023 yılında artarak ilerleyen başarısına 2024’ün ilk yıllarında da devam eden marka, hızlı bir şekilde yeni cihazlarını ülkemizde de satışa çıkardı. POCO X6 Serisi ve M6 Pro modelleri olmak üzere üç farklı telefon olarak tüketicilerle hızlı bir şekilde ulaşan telefonlar birçok kişinin dikkatini çeken modeller. Peki bu telefonlar kullanıcısına neler sunuyor, hangi modeli kimler almalı? Bu sorunun cevabını bu videoda veriyoruz.

POCO X6 5G Teknik Özellikleri:

Tasarım: 161.2 x 74.3 x 8 mm , 181 gram

Ekran: 6.67 inç 1.5K AMOLED (1,220×2,712 piksel) 120Hz, 1,800 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

RAM/Depolama: 12GB / 256GB

Kamera: 64MP ana + 8MP geniş açılı + 2MP makro (OIS) / 16MP ön kamera

Ses: Stereo Hoparlör, Kulaklık Girişi

Batarya: 5100 mAh, 67W Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 5G

POCO X6 Pro 5G Teknik Özellikleri:

Tasarım: 160.5 x 74.3 x 8.3 mm

Ekran: 6.67 inç 1.5K AMOLED (1,220×2,712 piksel) 120Hz, 1,800 nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 8300-Ultra

RAM/Depolama: 12GB / 512 GB

Kamera: 64MP ana + 8MP geniş açılı + 2MP makro (OIS) / 16MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 5000 mAh, 67W Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

POCO M6 Pro Teknik Özellikleri:

Tasarım: 161.1 x 75 x 8 mm 179 gram

Ekran: 6.67 inç AMOLED 120Hz 1300nit parlaklık, Gorilla Glass 5

İşlemci: Mediatek Helio G99 Ultra

RAM/Depolama: 12GB/ 512GB

Kamera: 64MP + 8MP + 2MP / 16MP

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 5000 mAh 67W şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC

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