Xiaomi’nin alt markası olarak doğan ve sonrasında büyük bir marka haline gelen POCO, büyük bir fan kitlesine sahip. 2023 yılında artarak ilerleyen başarısına 2024’ün ilk yıllarında da devam eden marka, hızlı bir şekilde yeni cihazlarını ülkemizde de satışa çıkardı. POCO X6 Serisi ve M6 Pro modelleri olmak üzere üç farklı telefon olarak tüketicilerle hızlı bir şekilde ulaşan telefonlar birçok kişinin dikkatini çeken modeller. Peki bu telefonlar kullanıcısına neler sunuyor, hangi modeli kimler almalı? Bu sorunun cevabını bu videoda veriyoruz.
POCO X6 5G Teknik Özellikleri:
Tasarım: 161.2 x 74.3 x 8 mm , 181 gram
Ekran: 6.67 inç 1.5K AMOLED (1,220×2,712 piksel) 120Hz, 1,800 nit parlaklık
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
RAM/Depolama: 12GB / 256GB
Kamera: 64MP ana + 8MP geniş açılı + 2MP makro (OIS) / 16MP ön kamera
Ses: Stereo Hoparlör, Kulaklık Girişi
Batarya: 5100 mAh, 67W Şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 5G
POCO X6 Pro 5G Teknik Özellikleri:
Tasarım: 160.5 x 74.3 x 8.3 mm
Ekran: 6.67 inç 1.5K AMOLED (1,220×2,712 piksel) 120Hz, 1,800 nit parlaklık
İşlemci: MediaTek Dimensity 8300-Ultra
RAM/Depolama: 12GB / 512 GB
Kamera: 64MP ana + 8MP geniş açılı + 2MP makro (OIS) / 16MP Ön Kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 5000 mAh, 67W Şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC
POCO M6 Pro Teknik Özellikleri:
Tasarım: 161.1 x 75 x 8 mm 179 gram
Ekran: 6.67 inç AMOLED 120Hz 1300nit parlaklık, Gorilla Glass 5
İşlemci: Mediatek Helio G99 Ultra
RAM/Depolama: 12GB/ 512GB
Kamera: 64MP + 8MP + 2MP / 16MP
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 5000 mAh 67W şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC
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