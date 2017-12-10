Hangi Android Wear Akıllı Saatler Oreo Güncellemesi Alacak?

Android ekosisteminde akıllı telefon üreticileri bir bir Android 8.0 Oreo güncellemesini sunarken, şimdi sıra akıllı saatlere geldi.
Android dünyasının son ana sürümü olan Android 8.0 Oreo, birçok telefon üreticisi tarafından üst ve orta seviye telefonlarına sunulmaya başlandı. Aynı zamanda akıllı saatlere, yani Android Wear cihazlarına da getirilen bu Oreo güncellemesi için Google tarafından hangi cihazların bu güncellemeyi alacağına dair detaylar paylaşıldı.
Android 7.0 Nougat tabanlı Android Wear 2.0’ın ardından Oreo güncellemesini alacak akıllı saatler ise şu şekilde;
Android Wear Oreo Güncellemesi Alan Akıllı Saatler;
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Fossil Q Venture
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LG Watch Sport
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Louis Vuitton Tambour
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Michael Kors Sofie
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Montblanc Summit
Android Wear Oreo Güncellemesini Kısa Süre İçerisinde Alacak Akıllı Saatler;
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Casio PRO TREK Smart WSD-F20
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Casio WSD-F10 Smart Outdoor Watch
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Diesel Full Guard
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Emporio Armani Connected
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Fossil Q Control
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Fossil Q Explorist
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Fossil Q Founder 2.0
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Fossil Q Marshal
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Fossil Q Wander
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Gc Connect
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Guess Connect
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Huawei Watch 2
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Hugo BOSS BOSS Touch
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LG Watch Style
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Michael Kors Access Bradshaw
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Michael Kors Access Dylan
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Michael Kors Access Grayson
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Misfit Vapor
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Mobvoi Ticwatch S & E
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Movado Connect
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Nixon Mission
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Polar M600
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TAG Heuer Tag Connected Modular 45
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Tommy Hilfiger 24/7 You
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ZTE Quartz
Yukarıda belirtilen saatlerin yanı sıra ASUS ZenWatch 2, ZenWatch 3, ilk seri Fossil Q Founder, LG G Watch R/Urbane/Urbane LTE,ilk ve ikinci nesil Moto 360 ve 360 Sport ile ilk nesil Huawei Watch akıllı saat modelleri bu Android Wear Oreo güncellemesini almayacakları da kesin olarak belirtiliyor.
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