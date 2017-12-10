Hangi Android Wear Akıllı Saatler Oreo Güncellemesi Alacak?

Android ekosisteminde akıllı telefon üreticileri bir bir Android 8.0 Oreo güncellemesini sunarken, şimdi sıra akıllı saatlere geldi.

Android dünyasının son ana sürümü olan Android 8.0 Oreo, birçok telefon üreticisi tarafından üst ve orta seviye telefonlarına sunulmaya başlandı. Aynı zamanda akıllı saatlere, yani Android Wear cihazlarına da getirilen bu Oreo güncellemesi için Google tarafından hangi cihazların bu güncellemeyi alacağına dair detaylar paylaşıldı.

Android 7.0 Nougat tabanlı Android Wear 2.0’ın ardından Oreo güncellemesini alacak akıllı saatler ise şu şekilde;

Android Wear Oreo Güncellemesi Alan Akıllı Saatler;

Fossil Q Venture

LG Watch Sport

Louis Vuitton Tambour

Michael Kors Sofie

Montblanc Summit

Android Wear Oreo Güncellemesini Kısa Süre İçerisinde Alacak Akıllı Saatler;

Casio PRO TREK Smart WSD-F20

Casio WSD-F10 Smart Outdoor Watch

Diesel Full Guard

Emporio Armani Connected

Fossil Q Control

Fossil Q Explorist

Fossil Q Founder 2.0

Fossil Q Marshal

Fossil Q Wander

Gc Connect

Guess Connect

Huawei Watch 2

Hugo BOSS BOSS Touch

LG Watch Style

Michael Kors Access Bradshaw

Michael Kors Access Dylan

Michael Kors Access Grayson

Misfit Vapor

Mobvoi Ticwatch S & E

Movado Connect

Nixon Mission

Polar M600

TAG Heuer Tag Connected Modular 45

Tommy Hilfiger 24/7 You

ZTE Quartz

Yukarıda belirtilen saatlerin yanı sıra ASUS ZenWatch 2, ZenWatch 3, ilk seri Fossil Q Founder, LG G Watch R/Urbane/Urbane LTE,ilk ve ikinci nesil Moto 360 ve 360 Sport ile ilk nesil Huawei Watch akıllı saat modelleri bu Android Wear Oreo güncellemesini almayacakları da kesin olarak belirtiliyor.