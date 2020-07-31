Halo Infinite çok oyunculu mod, bedava olacak!

Halo Infinite, oyuncuları sevindirecek bir haber ile adından söz ettirebilir. Microsoft’un önemli yapımının bedava çok oyunculu moda sahip olacağı öğrenildi.

İlginizi çekebilir; Realme V5 fiyat bilgileri ile ortaya çıktı!

reklam

Halo Infinite, “Free to Play” çok oyunculu moda sahip olacak!

Microsoft‘un elinde yer alan belki de en önemli marka olan Halo, daha fazla kullanıcıya ulaştırılmaya çalışılıyor. İrlandalı bir perakende sitesinde ortaya çıkan bilgiye göre, çok oyunculu modu bedava olacak bir Halo Infinite oyunu görmeye çok yakınız. Yakın zamanda tanıtımı yapılan oyun, Xbox Series X için özel oyun kategorisinde yer alıyor. Ayrıca ortaya çıkan bilgilere göre oyun, 120 FPS performans vadediyor.

Çok oyunculu modu ile alakalı herhangi bir bilginin yer almadığı Halo Infinite, Xbox Series X konsolunun da çıkış oyunlarından biri olarak piyasadaki yerini alacak. Özellikle eski günlerine dönmek isteyen marka, bazı oyuncu ekipmanları üreten firmalarında radarında. Razer, geçtiğimiz günlerde oyunun yapımcı firması olarak bilinen 343 Industries ile lisans anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşma sayesinde Razer, Halo markasını kullanarak yeni lisanslı oyuncu ekipmanları üretecek. Bu sayede piyasadaki yerini korumak isteyen firma, hikayeli aksiyon oyunlarının yer rekabette de adından söz ettirmek istiyor. Yapım aşamasının geride kaldığı oyun bakalım eski ihtişamlı günlerine dönecek mi bekleyip göreceğiz. 343 Industries, ABD sınırları içerisinde oldukça popüler olan markanın dünya genelinde de başarılı olmasını hedefliyor.