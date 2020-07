Halo Infinite çok oyunculu mod, bedava olacak!

İsmini Doom, Fallout ve Skyrim gibi oyunlar ile sık sık duyduğumuz oyun geliştiricisi Bethesda her yıl düzenledikleri QuakeCon etkinliğini dijital olarak gerçekleşeceğini birkaç hafta önce açıklamıştı ve şimdi etkinlik programı duyuruldu.

İlginizi çekebilir: Nesi iyi, nesi kötü? “Samsung Galaxy Tab S6 Lite”

reklam

Bethesda’nın bu yıl sanal olarak düzenleyeceği QuakeCon’un programı duyuruldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını ile birlikte teknoloji ve oyun fuarlarının neredeyse hepsinin iptal edildiğini gördük. Oyun stüdyolarının bazıları iptal edilen etkinliklerin yerine kendi düzenledikleri dijital etkinlikler organize ettiler. Bethesda, 3 gün sürecek olan QuakeCon sanal etkinliğinin programını açıkladı. Bu yılki QuakeCon için ayrıntılı programa aşağıdaki görselden veya buradan ulaşabilirsiniz. Programın üzerindeki saatlerin Merkez Avrupa saatine göre belirlendiğine dikkat etmeyi unutmayın.

Sanal olarak gerçekleştirilecek etkinlik Bethesda’nın her yıl düzenlediği QuakeCon’un 25.’si olacak. Etkinlikte Fallout 76, The Elder Scrolls Online, The Evil Within 2 ve Doom Eternal gibi oyunlardan bahsedilecek. Aynı zamanda etkinlikte geliştirici panelleri, e-spor yarışmaları, yardım kampanyaları ve konserler gibi birçok faklı konsept yer alacak. Ne yazık ki programdan yola çıkarak The Elder Scrolls IV’ten pek bahsedilmeyeceğini tahmin ediyoruz. Oyunun geliştirildiği ilk olarak 2018 yılında doğrulandığından bu yana Bethesda oyun hakkında pek fazla bilgi vermedi. Yine de etkinlik dahilinde oyunseverleri şaşırtacak bir planları olabilir. QuakeCon 7 Ağustos’ta başlayacak ve 9 Ağustos’ta sona erecek. 60 saatlik etkinlik Twitch’te canlı olarak yayınlanacak. Yaklaşan etkinlik hakkında daha fazla bilgiye yukarıda da belirttiğimiz QuakeCon resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.