Akıllı Telefonlar
Realme V5 fiyat bilgileri ile ortaya çıktı!
Realme yeni orta seviye cihazı V5 ile karşımıza çıkmaya hazırlanırken, yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Cihazın bir Çinli alışveriş sitesinde fiyatı ortaya çıktı.
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Realme V5 yaklaşık olarak 245 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak!
Realme yeni ortaya seviye cihazı ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle son dönemde kullanımı fazlalaşan orta seviye, uygun fiyatlı 5G telefon rekabetine firma Realme V5 ile katılmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta tanıtılması ve piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefon, fiyat bilgileri ile birlikte bir kez daha karşımıza çıktı. Çinli bir teknoloji mağazasında fiyatı görüntülenen cihazın, güncel kura göre yaklaşık 245 dolarlık bir fiyat etiketi olacak.
Teknik özelliklerine nazaran uygun bir fiyata sahip olan cihazın, geçtiğimiz günlerde AnTuTu test sonuçları ortaya çıkmıştı. Detaylı olarak özellikleri de öğrenilen Realme V5, bizleri MediaTek yapımı Dimensity 720G ile karşılamakta. 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak cihaz, 5000 mAh batarya kapasitesi ile bizleri karşılayacak. Tasarım detayları olarak da bazı bilgilere sahip olduğumuz cihaz, delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Arka tarafta henüz değerleri bilinmeyen dörtlü kamera kurulumu beklenir iken ön tarafta da bizleri bir adet kamera karşılamakta. 3 Ağustos tarihinde Çin’de satışa sunulacak cihazın, küresel pazarda da satışa çıkması bekleniyor. Bakalım firma uygun fiyatlı 5G telefonu ile başarılı olabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4 Pro, Snapdragon 720G ile tanıtıldı!
Oppo‘nun orta sınıf Reno serisinin dördüncü nesil telefonları Oppo Reno 4 ve Pro, bazı değişikliklerle birlikte global olarak piyasaya çıkacak. Oppo Reno 4 Pro, önceki nesile göre yonga seti, kamera ve pil tarafında önemli geliştirmelere sahip. Fakat Çin‘de piyasaya çıkan Reno 4 Pro 5G ile ufak farklar bulunuyor.
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Oppo Reno 4 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Reno 4 Pro, 6.5 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüklü Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı 90 Hz ekran tazeleme hızına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip olacak. Ekran, süper parlak bir düzeyde olup 1100 nite kadar parlaklığa çıkabiliyor. Tasarım tarafında ise cihazın kavisli bir yapısı bulunuyor. Arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kamerası mevcut. Diğer üç kamera ise 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP B&W filtresi olarak sıralanıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüklü tek bir selfie kamera bulunmakta.
Reno 4 Pro, Snapdragon 720G yonga setinden gücünü alacak. Snapdragon 720G, Reno 3 Pro‘da kullanılan Helio P95‘ten çok daha iyi bir yonga seti olarak değerlendiriliyor. Fakat Çin‘de satışa sunulan Reno 4 Pro‘da bulunan Snapdragon 765G yonga setinin burada kullanılmaması tepki çekecektir. Cihazın 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Telefon, 65W hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh değerinde bir pil ile geliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre cihaz 36 dakikada tam şarj olabilecek.
Reno 4 Pro, Yıldızlı Gece ve İpeksi Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Fiyatlandırma tarafında ise 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı bulunan model, 34.990 INR(390€/465$) fiyatı üzerinden satışa sunulacak. Telefonun resmi satışları 5 Ağustos tarihinde başlayacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 4, global olarak piyasaya çıkıyor!
Oppo, geçtiğimiz gün taban model Reno 4‘ü global olarak tanıttı. Şirketin bugün içinde Oppo Reno 4 Pro‘yu da resmi olarak tanıtması bekleniyor. Haziran ayında 5G’li modelleri piyasaya çıkan seri, yakın zaman içinde 4G destekli modelleri ile karşımıza çıkacak.
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Oppo Reno 4 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Reno 4, Snapdragon 720G yonga setinden gücünü alıyor. Arka tarafta ise Reno 4 5G modeline çok benzeyen dörtlü kamera dizilimi ile geliyor. Cihaz, 6.4 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip. Ön tarafta çift nokta delik tasarımlı, 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 2 MP derinlik sensörü mevcut. Arka taraftaki kamera kurulumuna geldiğimizde ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera karşımıza çıkıyor. Diğer üç kamera ise 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor.
Reno 4 5G ile taban model arasında kamera tarafındaki tek fark lazer AF’nin derinlik sensörü ile değiştirilmesi. Hangi dizilimin daha iyi olacağını incelemelerde göreceğiz. Telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Telefonun microSD ve iki adet SIM yuvası bulunuyor. Batarya tarafında ise Type-C üzerinden 30W hızlı şarj desteği sunan 4.015 mAh pil mevcut.
Reno 4, şu an ön sipariş için hazır durumda ve 5 Ağustos’ta raflarda yerini alacak. Galaktik Mavi ve Uzay Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak. Fiyatlandırma olarak ise 11.990 THB (385$/325€) fiyatıyla piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Nokia, IFA’da alt ve orta segment cihazlar tanıtacak
2020 yılında Covid-19 salgınının da etkileriyle beraber sessiz bir dönem geçiren Nokia, yeni cihazlarını IFA’da tanıtarak sessizliğini bozmayı planlıyor. Nokia’nın tanıtacağı yeni cihazların alt ve ortta segmentte yer alması bekleniyor. Gelin Nokia’nın IFA’da tanıtacağı muhtemel cihazlara birlikte göz atalım.
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Nokia 2.4
Tanıtılması beklenen cihazlardan biri de Nokia 2.4 modeli. 6.5 inç boyutta bir ekrana ve 4500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak olan 2.4, muhtemelen giriş seviyesinde konumlanacak. Ekran çözünürlüğünün ise, FHD+ yerine HD+ olması bekleniyor. Ayrıca cihazın bünyesinde barındıracağı işlemci de muhtemelen MediaTek’in Helio P22 modeli olacak. 8 adet Cortex-A53 ile desteklenen bu işlemci, 2 GHz gibi hızları destekleyebiliyor. Android 10 işletim sistemi ile sunulacak olan 2.4, bir eksi olarak ise sadece 2 GB Ram kapasitesine sahip. Beklenen olası dahili depolama kapasitesi ise 32 GB.
Cihazın arka tarafına gelince ise bizleri 13 Mp ana kamera ve 2 Mp derinlik algılayıcı olmak üzere, LED flaş ile desteklenen ikili bir kamera modülü karşılayacak. Ön tarafta yer alan özçekim kamerasının ise 5 Mp olması bekleniyor.
Nokia 6.3 ve Nokia 7.3
Covid-19 dolayısıyla ertelenen orta segment cihazlar olan 6.3 ve 7.3 modelleri de IFA’da Nokia tarafından tanıtılabilir. Nokia’nın hakkındaki birçok bilgiyi sakladığı bu 2 model ile ilgili kısıtlı bilgiye sahibiz; fakat bildiğimiz kadarıyla Nokia 7.3, Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemcisi ile sunulacak. 6.3 ise, Qualcomm’un Snapdragon 670 veya 675 işlemcisi ile sunulacak. Nokia 7.3 5G modelinin, 5G destekli cihaz piyasasındaki uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlardan biri olması bekleniyor. Ayrıca bu modellerde, kamera tarafında ZEISS markası ile iş birliği içine girilmiş durumda.
Gamora Plus
Gamora Plus modeli, şuanda kafalarda soru işareti olarak yerini koruyor. Snapdragon veya MediaTek işlemci kullanılmayacağı belirtile bu modelde, Unisoc adında ve Helio P22 işlemcisine denk bir işlemci kullanılması bekleniyor. GeekBench üzerinde 2 GB Ram’e sahip olduğu gözüken cihaz, TENAA’da ise 3 GB Ram ile görüntülenmiş idi. Bilgimizin kısıtlı olduğu bu model ile ilgili yayınlanacak detayları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Peki ya siz henüz tanıtılmayan yeni Nokia cihazlar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!