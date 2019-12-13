The Game Awards 2019’da duyurulan oyunlar!

Samsung Galaxy Fold, şubat ayında tanıtıldıktan sonra beraberinde bir çok soru işareti de getirmişti. Özellikle katlanır ekran ile ilgili sorunların olduğu tüm uluslararası medyada konuşuluyordu. Samsung‘un ilk katlanabilir modeli olan telefon sonunda eylül ayında piyasaya sürüldü ve satış konusunda beklenmedik rakamlara ulaştı. Samsung Galaxy Fold 1 milyon satış rakamını aştı!

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Samsung Galaxy Fold, geçtiğimiz eylül ayında 1980 dolar gibi dudak uçuklatan cinsten bir fiyat ile raflarda yerini almıştı. Akıllı telefon dünyasına katlanıp açılabilir ekran tasarımı ile farklı bir giriş yapan model, yüksek fiyatına rağmen 1 milyondan fazla satış yapmayı başardı. Tüm akıllı telefon piyasası düşünüldüğünde bu rakam çok yüksek gibi görünmeyebilir. Fakat pahalı satış fiyatı ve tasarımsal olarak getirdiği farklar göz önüne alındığında, Samsung‘un gayet iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz.

Samsung‘un cesur bir adımla ürettiği katlanabilen akıllı telefon denemesi piyasanın ileride nasıl şekilleneceğine de yön verebilir. Zira diğer telefon üreticileri de gelecekte bu teknolojiye yatırım yapma eğilimindeler. Özellikle de Samsung’un Galaxy Fold satışlarından elde ettiği 2 milyar dolarlık kazanç düşünülürse cevabı hiç uzakta aramamak gerekiyor. Bu kazancı sadece 3 aylık periyot içerisinde elde ettiklerini de söyleyelim.

2020 yılı katlanabilir telefonlar açısından pek çok yenilikle gelecek gibi gözüküyor. Hatta serinin devamı olacak Galaxy Fold 2 ile ilgili resmi olmayan söylemler ve iddialar ortaya atılmış durumda. Bu da bize katlanabilir telefon dünyasının ne tür bir eğilim içerisine doğru ilerlediği ile ilgili ipuçlar veriyor. Samsung, katlanabilir telefon piyasasındaki satışlarının 2020 yılı içerisinde 6 milyona ulaşmasını beklediğini de belirtti.

Samsung Galaxy Fold özellikleri

Telefona ait temel özelliklere hızlıca gelin bir göz atalım.