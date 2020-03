Half Life: Alyx yarın (23 Mart) çıkıyor ama VR başlığı!?

Dünya çapında yayılan Coronavirus salgını nedeniyle oyun firmalarının bugünlerde sık sık, kalıcı ücretsiz oyunlar sağladığını görüyoruz. Dün yayınladığımız Epic Games Store haberinden sonra, bugün ise Steam üzerinde Tomb Raider, Deiland, Drawful 2 ve Lara Croft and the Temple of Osiris adlı oyunlar ücretsiz olarak elde edilebilir hale geldi. Mağaza fiyatları toplamı 98 TL değerinde olan dört oyunu nasıl elde edebileceğinizi ve oyunların neler sunduğunu sizler için listeledik.

Tomb Raider



Bir japon efsanesi için araştırma yapma amacıyla uzun bir yolculuğa çıkan Lara Croft, yolculuk esnasında hava koşullarının kötüleşmesiyle bir takım ciddi sorunlar ile karşılaşır ve Tomb Raider kişiliğini kazanmaya başlar.

Oyunun Steam mağaza fiyatı 34 TL olarak belirlenmiş

Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın

Lara Croft and the Temple of Osiris



Çeşitli bulmacalar ile yolumuza çıkan düşmanları alt ettiğimiz ve amacımıza ulaşmak için birçok farklı oynanış stilini deneyebileceğimiz bir çeşit aksiyon-macera oyunu.

Oyunun Steam mağaza fiyatı 21 TL olarak belirlenmiş

Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın

Deiland



Günlük hayatta gördüğümüz tarım ve inşaat gibi işlerle uğraşacağımız oyun, RPG ögeleriyle birlikte uzun süreli bir oynanış sunuyor.

Oyunun Steam mağaza fiyatı 25 TL olarak belirlenmiş

Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın

Drawful 2



Bir çizim oyunu olarak tanıtılan Drawful 2’de, arkadaşlarımız ile bir çizim yaparak bu çizimin hangi nesneye yada canlıya ait olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Ayrıca Steam Remote özelliğini destekleyen oyun, tablet ve mobil platform üzerinde de eş zamanlı oynanış vadediyor.

Oyunun Steam mağaza fiyatı 18 TL olarak belirlenmiş

Oyuna ait Steam bağlantısı için tıklayın

Oyunları ücretsiz bir şekilde elde etmek için, alt kısımlarda yer alan bağlantılara giderek, hesabıma ekle butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca kampanyaların 24 Mart tarihinde sona ereceğini lütfen unutmayın.