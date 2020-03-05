Oyun
Half-Life: Alyx ilk bölüm videosu
Half-Life serisi bir hatta birkaç neslin favori oyunu olmayı sürdürüyor ve serinin yeni oyununun (Half-Life: Alyx) çıkışı birçok kişiyi heyecanlandırıyor. IGN adlı Youtube kanalında önümüzdeki günlerde (23 Mart) piyasaya sürülececek Half-Life: Alyx adlı oyunun 13 dakikalık bir oynama videosu yayınlandı. Oyun hakkındaki en geniş video olan bu paylaşım, bekleyenleri heyecanlandırdı.
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İlk bölümü oyun mekaniğinin öğretilmesi
Videoda oyunun üretici şirketinin çalışanlarının yorumları da bulunuyor. Oyunun başlangıç aşamalarını gösteren video da ilgililer oyunun mekaniğini öğrenilmesi amacıyla hazırlanan ilk bölümün daha az düşman tehdidiyle tasarlandığını söylüyor. Videodaki seviyenin “savaşmaya giriş” olduğu belirtiliyor. Oyunculara silahlarını yeniden yükleme, eşyaları toplama ve serinin klasik Half-Life düşmanlarıyla nasıl savaşacaklarını öğretildiği belirtiliyor. Oyun, VR‘de oynarken (ki oyun yanızca VR platformlarına özel olarak piyasaya çıkacak) hareket ve savaşmayı sürdürmenin yeni yolları nedeniyle oyuncuya metodik bir şekilde öğretmek zorunda kalındığı için bu bölümün daha hassas tasarlandığı tahmin ediliyor.
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Videoda hem IGN hem de Valve çalışanlarının oyuna dair çok daha fazla yorumu bulunuyor. 23 Mart’da oyuncularla buluşacak oyunun nasıl hissettireceğine dair fikir edinmek için bu videoyu izleyebilirsiniz.
Haber
Plague Inc. Çin’de yasaklandı!
Dünyaca ünlü gerçek zamanlı strateji oyunları arasına adını yazdıran Plague Inc., Çin‘de yasaklandı. Yasaklanma sebebi ise şu an için gündemden düşmeyen Corona virüsü.
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Çin’de artan şikayetler kararda etkili oldu!
Plague Inc., dünya üzerine yaydığınız hastalık ile dünya nüfusuna olan etkilerin gözlemlendiği bir oyun olarak bilinmekte. 2012 yılında bizlerle buluşan oyun çeşitli ek paketleriyle birlikte farklı bir strateji oyunu seven oyuncu kitlesinin dikkatini çekti. Ancak dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan bu oyuna Çin‘den bir engel geldi. Çin, Plague Inc.’in yasaklama kararı aldı. Kararı oyunun yasa dışı içeriğe sahip olduğunu belirterek alan Çin hükumetinin asıl amacının halkın psikolojisinin etkilenmesini engellemek olduğu belirtildi. Şirket bu kararı internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile oyuncularına duyurdu. Açıklamada durumun kendi kontrollerinde olmadığı ve oyunun Steam dahil Çin‘de hizmet veren bütün dijital mağazalardan kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca Plague Inc.’in yapılış amacının kötü senaryolar oluşturmak değil aksine bir salgının nasıl kolay yayılabileceğini göstermek olduğu da yine açıklamada yer aldı. Çin‘de hastalık ciddi bir boyuta ulaştığından beri bu oyun hakkında şikayetler artmış ve hükumetin devreye girmesi talep edilmişti.
Dünyada etkileri süren ve yayılmaya devam eden Corona virüsü, görüldüğü üzere sadece insan hayatını tehlikeye atmıyor. Kongreleri fuarları iptal ettiren virüs, dünya ekonomisine verdiği büyük zararların yanı sıra psikolojik olarak da firmaları insanlarla karşı karşıya getiriyor. Kötü gelişmeler dışında iyileşen insanlarında arttığı bu salgının daha ne kadar zarara yol açacağını kestirmek mümkün gözükmüyor.
Genel
PlayStation Plus abonelik fiyatlarına zam yolda
Sony, PlayStation Plus Türkiye abonelik fiyatlarına ciddi oranda zam yapacağını açıkladı. Sony Türkiye, ülkemizde de aktif kullanıcıları tarafından abonelik sistemini dahil olan oyuncuları verdiği haber ile üzdü.
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Bundan böyle PlayStation 4, 3 ve Vita kullanıcıları abonelikleri için daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak. PlayStation Plus, oyunculara her ay ücretsiz oyun veren ve PlayStation Store üzerinde özel indirimler elde etmesini sağlayan bir abonelik sistemi olarak biliniyor.
Kullanıcılarına e-posta aracılığıyla yollanan bildiride, ülkemizdeki PS Plus aboneliklerinin önümüzdeki mayıs ayından itibaren zamlanacağı belirtiliyordu. 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla geçerli olacak değişiklikten itibaren oyuncular, %70’e kadar ulaşan fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu zam kararının gerekçesi olarak ise pazar koşulları gösteriliyor.
PlayStation Plus abonelik fiyatlarındaki artış belli oldu
1 Mayıs 2020 saat 12:59 (TSİ) itibarıyla geçerli olacak PS Plus Türkiye abonelik fiyatları ise şöyle:
12 aylık yinelenen ödeme planı 239,99 TL (Mevcut fiyat: 179,99 TL)
3 aylık yinelenen ödeme planı 99,99 TL (Mevcut fiyat: 74,99 TL)
1 aylık yinelenen ödeme planı 39,99 TL (Mevcut fiyat: 23,99 TL)
30 Nisan 2020 tarihine kadar mevcut fiyatlar üzerinden PlayStation Plus aboneliği satın almanın mümkün olduğunu belirtelim. Bu durumda abonelik, geçerli üyelik sürenize veya sonuna ilave edilecek. Bir diğer beklenti ise oyun fiyatlarında da ciddi bir fiyat artışı geleceği yönünde.
Oyun
Mart ayı Playstation Plus oyunları açıklandı
Playstation Plus kullanıcılarına her ay ücretsiz olarak verilen oyunların mart ayındaki isimleri açıklandı. Buna göre mart ayının ücretsiz oyunları Shadow of the Colossus ve Sonic Forces oldu. Playstation Plus kullanıcıları, oyunları 3 Mart 2020 tarihi itibariyle indirebilecekler.
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Shadow of the Colossus
İlk olarak 2005 yılında PS2 ve 2011 yılında PS3 için geliştirilen aksiyon-macera türündeki oyun, 2018 yılında PS4 versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Playstation Store‘da 179 tl fiyat etiketine sahip oyunu Plus kullanıcıları ücretsiz olarak indirebilecek. Ayrıca oyunda Türkçe altyazı desteği de bulunuyor.
Sonic Forces
2017 yılında Sonic Team tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan oyun, Sonic‘in Dr. Eggman‘i durdurmak için bir direniş gücüne katıldığını anlatıyor. Oyunun Playstation Store‘da etiket fiyatı 239 tl olarak belirlenmiş. Fakat Plus kullanıcıları ücretsiz olarak indirebilecek. Oyunda Türkçe ses ya da altyazı desteği bulunmuyor.