Half-Life: Alyx ilk bölüm videosu

Half-Life serisi bir hatta birkaç neslin favori oyunu olmayı sürdürüyor ve serinin yeni oyununun (Half-Life: Alyx) çıkışı birçok kişiyi heyecanlandırıyor. IGN adlı Youtube kanalında önümüzdeki günlerde (23 Mart) piyasaya sürülececek Half-Life: Alyx adlı oyunun 13 dakikalık bir oynama videosu yayınlandı. Oyun hakkındaki en geniş video olan bu paylaşım, bekleyenleri heyecanlandırdı.

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İlk bölümü oyun mekaniğinin öğretilmesi

Videoda oyunun üretici şirketinin çalışanlarının yorumları da bulunuyor. Oyunun başlangıç aşamalarını gösteren video da ilgililer oyunun mekaniğini öğrenilmesi amacıyla hazırlanan ilk bölümün daha az düşman tehdidiyle tasarlandığını söylüyor. Videodaki seviyenin “savaşmaya giriş” olduğu belirtiliyor. Oyunculara silahlarını yeniden yükleme, eşyaları toplama ve serinin klasik Half-Life düşmanlarıyla nasıl savaşacaklarını öğretildiği belirtiliyor. Oyun, VR‘de oynarken (ki oyun yanızca VR platformlarına özel olarak piyasaya çıkacak) hareket ve savaşmayı sürdürmenin yeni yolları nedeniyle oyuncuya metodik bir şekilde öğretmek zorunda kalındığı için bu bölümün daha hassas tasarlandığı tahmin ediliyor.

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Videoda hem IGN hem de Valve çalışanlarının oyuna dair çok daha fazla yorumu bulunuyor. 23 Mart’da oyuncularla buluşacak oyunun nasıl hissettireceğine dair fikir edinmek için bu videoyu izleyebilirsiniz.