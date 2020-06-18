Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları
Son aylarda dünya çapında ses getiren oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Games’in yeni hediyeleri belli oldu. Bu hafta Pathway ve The Escapists 2 adlı iki adet macera, strateji türü yapıma kalıcı olarak sahip olabileceğiz.
GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
İlginizi çekebilir: Star Wars: Squadrons için ilk video yayınlandı!
Pathway
1930’ların büyük vahşi doğasında geçen bir strateji macera oyunu olan Pathway ile garip bilinmeyenleri keşfedin. Bilinmezliğin çoktan unutulmuş olan gizemlerini ortaya çıkarırken, tarihi mezarlıkları yağmala ve ekip savaşlarında düşmanlarını zekân ile alt et.
The Escapists 2
Dünyanın en zorlu hapishanelerinden kaçmak için her şeyi riske et ve şimdiye kadarki en büyük hapishaneleri keşfet! Hapishane kurallarına uyman, yoklamaya katılman, hapishane işleri yapman, sıkı rutinleri uygulaman ve bu sırada özgürlüğe ulaşma planını geliştirmen gerekiyor!
Nasıl elde edilir?
Pathway ve The Escapists 2’ye ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Pathway ve buradan The Escapists 2 için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 25 Haziran 18:00.
GÜNCELLEME
The release of The Escapists 2 has been temporarily delayed.
We're currently investigating an issue and are working to find a resolution.
We apologize for the inconvenience, and will provide an update as soon as the game is available to claim.
— Epic Games Store (@EpicGames) June 18, 2020
Dakikalar önce Epic Games, The Escapists 2 adlı yapımı hediye edeceğini mağaza üzerinde gösteriyordu. Fakat şu an itibariyle The Escapists 2 sayfasına giriş yaptığımızda “Çok Yakında” butonu ile karşılaşıyoruz. Epic Games konu hakkında “The Escapists 2’nin dağıtımı konusunda bir sorunla karşılaştık, çözüm için uğraşıyoruz” notunu paylaştı. Anlaşılan birkaç saat içerisinde diğer yapıma da kavuşabileceğiz.
4 yorum
Yorum yazın
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3 teknik özellikleri ortaya çıktı!
Asus yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni oyuncu telefonunun teknik özellikleri ve canlı görüntüsü ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir; Asus ROG Phone 3 Geekbench üzerinde görüntülendi!
ROG Phone 3, Snapdragon 865 ile geliyor!
Oyuncu telefonları son zamanlarda gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Akıllı telefon pazarı içerisinde artık firmaların dikkatlerini ve yatırımlarını çekecek kadar önemli bir yer kazanan bu cihazlar her geçen gün yeni üyeleri ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Asus firmasının bu rekabetteki önemli oyuncusu olan ROG Phone serisi de üçüncü cihazla bizleri bekliyor. Temmuz ayında tanıtılması planlanan yeni oyuncu telefonunun teknik özellikleri ve canlı görüntüleri de ortaya çıktı. Oyuncu telefonu olduğu için amiral gemisi performans hedeflenen ROG Phone 3, tahmin edildiği üzere Qualcomm Snapdragon 865 ile kullanıcıları karşılamakta. Aynı zamanda 16GB RAM ile piyasaya çıkacak cihazın dahili depolama alanı ise henüz bilinmiyor.
6.59 inç OLED ekran ile bizleri karşılayan ROG Phone 3, 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ortaya çıkan canlı görüntülerde cihazın ön tarafı ile alakalı herhangi bir detaya ulaşılamazken, arka tarafında üçlü kamera sistemi yer almakta. 3.5mm kulaklık girişine sahip olması beklenen cihaz, görünüşe göre biraz ağır olacak. İçerisinde 6000 mAh değerinde batarya olacağı öğrenilen oyuncu telefonunun ağırlığı ise tam 240 gram. Cihaz aynı zamanda 30W hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Temmuz ayında tanıtımı yapılacak oyuncu telefonunun fiyatı hakkında bir bilgi ise henüz ortaya çıkmadı. Bakalım Asus yeni cihazı ile oyuncu telefonu rekabetinde istediği sonuçlara ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi daha geç tanıtılabilir!
Nisan ayında Samsung’u geride bırakarak en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei, şu sıralar büyük sorunlar ile boğuşuyor. ABD yaptırımlarından dolayı büyük darbe alan marka, Huawei Mate 40 serisini bir süre ertelemeyi düşünüyor!
İlginizi çekebilir: Netflix’in yeni fantastik dizisi Cursed için ilk fragman yayınlandı!
Huawei Mate 40 serisi, ABD ambargosundan daha fazla etkilenebilir!
Casusluk suçlamalarının odağı haline gelen Huawei, geçtiğimiz yıl Google başta olmak üzere Amerika merkezli pek çok iş ortağını kaybetti. Markanın buna rağmen faaliyetlerine hız kesmeden devam etmesi ise ABD hükümetini yeni yaptırım kararları almaya itti. Son yaptırımlardan sonra çip üreticisi TSMC ile çalışamayacak olan Huawei’nin geçiş sürecinde yavaşlama kararı aldığı belirtiliyor. Huawei Mate 40 serisi için çalıştığı bileşen tedarikçilerinden üretim sürecini yavaşlatmasını isteyen marka, bazı siparişleri ise tamamen iptal etti.
Nikkei Asian Review’ın raporuna göre, uygulamaya konulan yavaşlatma süreci yeni amiral gemilerinin ortaya çıkmasını 1-2 ay kadar geciktirecek. Bu da Mate 40 serisinin yılın sonlarına doğru resmi olarak tanıtılabileceğini gösteriyor. TSMC üretimi 5 nm Kirin 1020 yonga setinin yer alacağı Mate 40 serisi için ilk etapta 8 milyon adetlik üretim planlanıyordu. Son gelişmeler ışığında bu rakamdan ne kadar kesinti yapılacağı ise bilinmiyor.
Öte yandan, TSMC ile yaşanan zorluklardan dolayı alternatif yonga tedarikçileriyle görüşmeler de tüm hızıyla devam ediyor. MediaTek ve Samsung gibi rakip şirketler masada yer alırken, Huawei’nin 2021’in sonuna kadar işlemci sorunu çekmeyeceği tahmin ediliyor.
Genel
Netflix’in yeni fantastik dizisi Cursed için ilk fragman yayınlandı!
Netflix, Katherine Langford’un başrolünde olduğu yeni fantastik dizisi Cursed için ilk tanıtıcı videoyu yayınladı. Ölmek İçin On Üç Sebep adlı yapımla izleyicilerin gönlünde taht kuran Katherine, fragmanda görüldüğü kadarıyla yeni yapımda da bizleri fazlasıyla etkileyecek.
Cursed, Kral Arthur’un yeniden tasarlanan haliyle, aynı evrende çeşitli düşmanlarla geçen çetin bir savaşı konu alacak. Langford’un bir kılıç ve bazı sihirli güçlerle donatıldığını göreceğimiz yapım, The Witcher efsanesinin ardından eski çağ temalı fantastik yapım severler için muhteşem bir fırsat olacak gibi görünüyor. Yapımda, kılıç kuşanıp büyülü armağanlar tarafından işkence gören genç bir kadın olan Nimue’yu göreceğiz. Langford’la birlikte, Arthur rolünde Devon Terrell ve Merlin rolünde Gustaf Skarsgard adlı oyuncular rol alacak.
İlginizi çekebilir: Star Wars: Squadrons için ilk video yayınlandı!
Yapım, fragman içerisinde “Biz uyurken geldiler, türümüzü dünyadan silmek için, çünkü bir farklıyız, çünkü içimizde sihir var, çünkü istedikleri şeye sahibiz. “ kesitleriyle anlatılıyor. Kısacası dizide “Efsane, bu kılıcın tek gerçek krala ait olduğunu söylüyor, ama kılıç bir kraliçeyi seçerse ne olur?” fikrini konu alıyor.
Son olarak dizinin ilk sezonunun 10 bölüm süreceği ve 17 Temmuz tarihinde Netflix üzerinde yayınlanacağı açıklandı.
0blivs
18 Haziran 2020 at 18:18
The escapists 2 ücretsiz niye olmadı hala iptal falan mı edildi bir kaç saat kala
Furkan Can
18 Haziran 2020 at 18:33
Epic Games Twitter hesabı üzerinde The Escapists 2’nin dağıtımıyla ilgili bir sorun olduğu ve çözüm için çalıştıkları belirtildi. Muhtemelen ilerleyen saatlerde sorun çözülecektir.
melih
18 Haziran 2020 at 18:26
the escapits oyunu çok yakında diyor hala ne yapmam lazım
Furkan Can
18 Haziran 2020 at 18:34
Epic Games Twitter hesabı üzerinde The Escapists 2’nin dağıtımıyla ilgili bir sorun olduğu ve çözüm için çalıştıkları belirtildi. Muhtemelen ilerleyen saatlerde sorun çözülecektir.