Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları

Son aylarda dünya çapında ses getiren oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Games’in yeni hediyeleri belli oldu. Bu hafta Pathway ve The Escapists 2 adlı iki adet macera, strateji türü yapıma kalıcı olarak sahip olabileceğiz.

GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.

1930’ların büyük vahşi doğasında geçen bir strateji macera oyunu olan Pathway ile garip bilinmeyenleri keşfedin. Bilinmezliğin çoktan unutulmuş olan gizemlerini ortaya çıkarırken, tarihi mezarlıkları yağmala ve ekip savaşlarında düşmanlarını zekân ile alt et.

Dünyanın en zorlu hapishanelerinden kaçmak için her şeyi riske et ve şimdiye kadarki en büyük hapishaneleri keşfet! Hapishane kurallarına uyman, yoklamaya katılman, hapishane işleri yapman, sıkı rutinleri uygulaman ve bu sırada özgürlüğe ulaşma planını geliştirmen gerekiyor!

Pathway ve The Escapists 2’ye ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Pathway ve buradan The Escapists 2 için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın



Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 25 Haziran 18:00.

The release of The Escapists 2 has been temporarily delayed.

We're currently investigating an issue and are working to find a resolution.

We apologize for the inconvenience, and will provide an update as soon as the game is available to claim.

— Epic Games Store (@EpicGames) June 18, 2020