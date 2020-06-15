Star Wars: Squadrons için ilk video yayınlandı!

EA geçtiğimiz günlerde duyurduğu Star Wars: Squadrons için ilk videoyu yayınladı. Star Wars: Squadrons, oyuncuların kafa kafaya tek veya çok oyunculu savaşlarda, ünlü “StarFighters” mekikleriyle mücadeleye girebilmesine olanak sağlıyor.

Yapım, daha önce hem Battlefront II hem de Anthem’e katkıda bulunan Motive Montreal tarafından geliştiriliyor. Oyun içerisinde özgürlükçü yapıda birçok modun olacağı ve oyuncuların istedikleri modu koşulsuzca oynayabileceği vurgulanıyor. Oyun içi ödemeler konusunda kötü bir şöhreti bulunan EA, oyun bünyesinde P2W olarak adlandırılan, öde ve kazan sisteminin bulunmayacağını iddia ediyor. EA’e göre yapımda sadece kozmetik olarak adlandırılan gemi çeşitleri ve pilot görünümü gibi unsurlara ödeme yoluyla erişim sağlanabilecek.

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Çapraz platform desteği konusunda, Xbox One, PlayStation 4 ve PC’de yer alan oyuncular birlikte mücadele edebilecek. Yapım ayrıca PlayStation 4 bünyesinde VR desteğine de sahip olacak. Ayrıca anlaşıldığı kadarıyla, oyun içerisinde Endor Savaşı sonrası dönemi konu alan bir tek oyunculu mod da yer alacak.

Star Wars: Squadrons’ın 2 Ekim tarihinde tüm platformlar için piyasaya sürülmesi bekleniyor. An itibariyle ön sipariş için, oyunun Steam ve PlayStation Store dahil birçok platformda satışa sunulduğunu da belirtelim. Star Wars evrenine severek takip eden insanların beğeneceği düşünülen yapım hakkında yeni detaylar çıktığında sizler için paylaşacağız.