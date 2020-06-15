Haber
Star Wars: Squadrons için ilk video yayınlandı!
EA geçtiğimiz günlerde duyurduğu Star Wars: Squadrons için ilk videoyu yayınladı. Star Wars: Squadrons, oyuncuların kafa kafaya tek veya çok oyunculu savaşlarda, ünlü “StarFighters” mekikleriyle mücadeleye girebilmesine olanak sağlıyor.
Yapım, daha önce hem Battlefront II hem de Anthem’e katkıda bulunan Motive Montreal tarafından geliştiriliyor. Oyun içerisinde özgürlükçü yapıda birçok modun olacağı ve oyuncuların istedikleri modu koşulsuzca oynayabileceği vurgulanıyor. Oyun içi ödemeler konusunda kötü bir şöhreti bulunan EA, oyun bünyesinde P2W olarak adlandırılan, öde ve kazan sisteminin bulunmayacağını iddia ediyor. EA’e göre yapımda sadece kozmetik olarak adlandırılan gemi çeşitleri ve pilot görünümü gibi unsurlara ödeme yoluyla erişim sağlanabilecek.
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Çapraz platform desteği konusunda, Xbox One, PlayStation 4 ve PC’de yer alan oyuncular birlikte mücadele edebilecek. Yapım ayrıca PlayStation 4 bünyesinde VR desteğine de sahip olacak. Ayrıca anlaşıldığı kadarıyla, oyun içerisinde Endor Savaşı sonrası dönemi konu alan bir tek oyunculu mod da yer alacak.
Star Wars: Squadrons’ın 2 Ekim tarihinde tüm platformlar için piyasaya sürülmesi bekleniyor. An itibariyle ön sipariş için, oyunun Steam ve PlayStation Store dahil birçok platformda satışa sunulduğunu da belirtelim. Star Wars evrenine severek takip eden insanların beğeneceği düşünülen yapım hakkında yeni detaylar çıktığında sizler için paylaşacağız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M41 cihazının ekranı farklı firmadan gelebilir!
Samsung, mobil cihazlara yaptığı OLED ekranlar ile adından sıkça söz ettirmekte. Ancak son gelen bilgilere göre firma yeni cihazı Galaxy M41 için farklı bir plana sahip.
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Samsung Galaxy M41, CSOT yapımı ekranlar ile gelebilir!
Samsung, yeni nesil giriş seviye cihazı Galaxy M41 için çalışmalarını sürdürüyor. Firma, akıllı telefon piyasasında bilindiği üzere, ekran paneli konusunda da adından sıkça söz ettirmekte. Apple gibi rakibi olduğu firmalar için dahi ekran üreten firma, görünüşe göre kendi içerisinde bir dönüm noktasını yaşamak üzere. SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre Samsung, akıllı telefonlarında ekran maliyetini düşürmek istiyor. Bu konuda ilk adımı da Galaxy M41 için düşünen firma, cihazın OLED ekranını TCL firmasının sahip olduğu, CSOT şirketinden almayı planlıyor.
Giriş seviye telefonların maliyetlerini düşürerek, daha uygun fiyatlar ile kullanıcıları karşılamak isteyen Samsung, görünüşe göre bu planını yakın bir zamanda gerçekleştirecek. CSOT yapımı OLED ekranları Xiaomi ve Motorola da kullanırken, firma maliyeti düşürülmüş cihazlar ile daha çok kullanıcı çekmek istiyor. Hali hazırda BOE tarafından Galaxy S21 için OLED siparişi veren firma, bazı iddialara göre de bu kararından vazgeçti. Ortaya çıkan bilgilere göre BOE’nin ürettiği ekranlar, Güney Koreli firmanın bazı testlerini geçemedi. Bakalım firma, CSOT yapımı OLED ekranlar ile amacına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
POCO F2 Pro Türkiye lansmanı, 18 Haziran’da düzenlenecek!
POCO F2 Pro Türkiye lansmanı “18 Haziran 2020 Perşembe” günü canlı düzenlenecek. Canlı etkinliği; YouTube, Facebook ve Twitter üzerinden takip etmek mümkün olacak.
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POCO, bildiğiniz üzere daha önce Xiaomi’nin alt markası olarak faaliyet gösteren, ardından da bağımsız olarak yoluna devam etme kararı alan bir şirket. Fiyat/performans akıllı telefonları üreten şirketimizin yeni akıllı telefonu, lansman dahilinde resmen Türkiye’de satılmaya başlanacak. Lansmanda ayrıca, şirketin Türkiye içi pazarda nasıl konumlandırılacağını da muhtemelen öğrenmiş olacağız.
Daha önce Xiaomi mağazalarında POCO F1’in satışı yapılmış ve hem fiyatıyla hem de sahip olduğu özellikleriyle kullanıcıların ilgisini oldukça çekmişti. Şimdi ise F2 Pro’yla birlikte seriye devam eden firmamızın, isterseniz hangi özelliklerle telefonu tanıtacağını hatırlatalım.
POCO F2 Pro teknik özellikleri neler?
Ekran: 6.67 inç, FHD+ Super AMOLED panel, 395 ppi, HDR 10+ (ekran-gövde oranı: %87.2)
Ekran koruma teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5
Yonga seti: Snapdragon 865 (7nm+)
İşlemci: 8 çekirdekli (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)
Ekran kartı: Adreno 650
Hafıza ve RAM seçenekleri: 6 GB (LPDDR4X)/128 GB, 8 GB (LPDDR5)/256 GB
Renk seçenekleri: Neon Mavisi, Hayalet Beyazı, Elektirik Moru, Siber Grisi
Batarya ve şarj desteği: 4.700 mAh, 30W hızlı şarj (63 dakikada %100)
Kamera özellikleri neler?
64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF
5 MP, f/2.2, 50mm (telefoto makro), AF
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra-geniş), 1.12µm
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Video: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS
F2 Pro’nun fiyatı ne olacak?
F2 Pro’nun 6GB RAM/128 GB depolama seçenekli modelinin fiyatı, yapılan global etkinlikte 499 Euro olarak açıklanmıştı. 8GB RAM ve 256 GB depolamalı model için ise 599 Euro satış etiketiyle piyasada olacağı belirtiliyordu. Türkiye fiyatı şu an için belirlenmiş değil. Muhtemelen lansmanda tüm detaylar aktarılacaktır.
POCO F2 Pro Türkiye lansmanını nereden izleyebiliriz?
F2 Pro lansmanı, 18 Haziran Perşembe günü saat 15’te YouTube, Twitter ve Facebook’taki POCO hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Lansmanı izlemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
POCO YouTube canlı yayını için tıklayın.
POCO Twitter canlı yayını için tıklayın.
POCO Facebook canlı yayını için tıklayın.
Sosyal Medya
Sosyal medyadaki duvar kağıdı, Android telefonları neden bozuyor?
Sosyal medyadaki duvar kağıdı neden akıllı telefonları kullanılmaz hale getiriyor. Bu haftanın gündeminde yer alan duvar kağıdının, neden telefonları işlevsiz kıldığını, haberimizde açıklıyoruz.
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Akıllı telefonlarda kullanılmak üzere, birçok duvar kağıdı indirilebilir içerik olarak sosyal medya ve birçok web platformunda bulunuyor. Peki, mevzubahis duvar kağıdını, diğer sosyal medyadaki duvar kağıtlarından üstün kılan neydi? Neden, Samsung başta olmak üzere akıllı telefonların arayüzlerini bozuyor ve tamamen kullanılmaz hale getiriyordu.
WARNING！！！
Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!
It will cause your phone to crash!
Don’t try it!
If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL
— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020
Bahsedilen sorunu geniş kitlelere ulaştıran ilk kişi Twitter iddiacısı Ice Universe oldu. Akıllı cihazların çökmesini sağlayan fotoğrafı atarak, bunu kesinlikle kullanmayın diyen “IceUniverse”in kendi telefonu olarak kullandığı S20 Plus’ta bu sorunu yaşadığını söylüyor. Özellikle Samsung cihazlarda görülen bu sorunla birlikte, telefon ya tamamen kullanılmaz duruma geliyor ya da işletim sistemi sürekli yeniden başlatılıyor.
Duvar kağıdı neden akıllı telefonları bozdu?
Linkini paylaştığım duvar kağıdı aslında, her telefonda bu sorunu yaratmıyor. Twitter’daki bazı kullanıcılar, akıllı telefonlarında kullandıklarını belirtmişler. Siz de eğer kullanmak istiyorsanız yapmanız çok basit. Yukarıdaki linkten fotoğrafı indirin, ekran fotoğrafı çekin ve duvar kağıdı olarak belirleyin. Hiçbir sorun olmadığını göreceksiniz.
Sorun yaşayanlar peki neden sorun yaşadılar? Google, Android telefonlarda sRGB renk alanını kullanıyor. Bununla birlikte sRGB renk alanı; yazıcılar, internet siteleri ve bilgisayar monitörleri gibi, geniş kapsamlı birçok alanda kullanılan bir standart. sRGB dışında Adobe RGB ve ProPhotoRGB gibi renk alanı standartları da bulunuyor. Gördüğünüz fotoğrafta sRGB standartı yerine çok daha geniş renk dinamik aralığı sunan ProPhotoRGB kullanılıyor. Böylece, görmüş olduğunuz “Glacier National Park” (Amerika’da bir Ulusal Park) görüntüsü, göz alıcı duruma geliyor.
Aslında bu sorunun tek dayanağı, farklı bir renk gamutu kullanması ile alakalı değil. Google, Android cihazlarda aktif olarak kullandığı görüntü işleme motoru, kullanılan tüm fotoğrafların sRGB protokolüne çevrilmesini sağlıyor. Yani, hangi fotoğrafı telefonun ana ekranına belirlerseniz belirleyin, gördüğünüz görüntü sRGB düzeninde oluyor.
ProPhotoRGB, sRGB’ye dönüştürülürken hata oluşursa?
sRGB’nin İngilizce tabirle açılımı “Red, Green and Blue”dur yani üç ana renk belli oranlarda birbirlerine karıştırılarak, doğadaki renkler bulunuyor ve üç ana renk doğrultusunda, matematiksel hesaplamanın maksimum 255’i oluşturması hedefleniyor.
Fakat mevzubahis fotoğraftaki histogramda 1 piksel fazla olduğundan dolayı, hesaplamalar bozuluyor. 256’ya çıkan değeri, Google’ın görsel motoru algılayamıyor ve sürekli telefonun işletim sisteminin hatadan kaynaklı çöktüğünü görüyoruz.