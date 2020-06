Star Wars: Squadrons için ilk video yayınlandı!

Sosyal medyadaki duvar kağıdı neden akıllı telefonları kullanılmaz hale getiriyor. Bu haftanın gündeminde yer alan duvar kağıdının, neden telefonları işlevsiz kıldığını, haberimizde açıklıyoruz.

Akıllı telefonlarda kullanılmak üzere, birçok duvar kağıdı indirilebilir içerik olarak sosyal medya ve birçok web platformunda bulunuyor. Peki, mevzubahis duvar kağıdını, diğer sosyal medyadaki duvar kağıtlarından üstün kılan neydi? Neden, Samsung başta olmak üzere akıllı telefonların arayüzlerini bozuyor ve tamamen kullanılmaz hale getiriyordu.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don’t try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020