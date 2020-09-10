Genel
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-11
Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına hediye eden Epic Games’in bu hafta sağlayacağı yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsiz yapımlar köşesinde, Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine adlı yapımlar yer alıyor. Ayrıca her iki yapımın da Epic üzerinde bugün çıkış yapacağını da ekleyelim.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. Öyle ki Epic’in kupon hediyelerinden sonra Steam’in de kullanıcılara kuponlar hediye etmeye başladığı görülüyor. Ek olarak ilerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söylenmekte.
Railway Empire
Railway Empire’da özenle hazırlanan ve geniş bir demiryolu ağı oluşturacak, en ufak detayları bile düşünülüp tasarlanmış 40’tan fazla farklı tren satın alabileceksin. Ayrıca bu rekabette üstün gelmek için demiryolu istasyonları, fabrikalar ve turistik noktalar satın alacak veya inşa edebileceksiniz.
Where The Water Tastes Like Wine
Where the Water Tastes Like Wine, yolculuk, hikâye paylaşımı ve kesinleşmiş kaderden kurtulma konulu bir anlatım-macera oyunu. Oyuncular ABD’nin folklorik Buhran döneminde kendi hızlarında dolaşacak ve anlatılacak hikayeleri olan yabancılarla tanışacak.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Railway Empire ve buradan Where The Water Tastes Like Wine için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 17 Eylül 18:00.
Donanım
AMD doğruladı: Radeon RX 6000 serisi 28 Ekim’de geliyor!
Nvidia’nın Ampere mimarisine ait yeni kartlarını duyurmasının ardından, firmanın en büyük rakibi AMD’nin cevabı 28 Ekim’de geliyor. Tanıtımının ardından gerek performans gerek fiyatlar açısında büyük ses getiren RTX 3000 serisinin ardından AMD’nin karşı atağı merak ediliyor.
Şirket RDNA2 tabanlı Radeon 6000 serisi ve Zen 3 CPU birimleri için belirlenen tanıtım tarihini Twitter hesabı üzerinde paylaştı. Yapılan paylaşımla beraber, uzun süredir çeşitli sızıntılar ve detaylarla gündeme gelen yeni AMD çevre birimleri doğrulanmış oldu. Ayrıca paylaşılan detaylarda, AMD’nin yeni nesil ürünlerini gelecek ay itibariyle piyasaya sürmek için hazır olduğu vurgulandı. İlk etapta Zen 3 mimarisini kullanan Ryzen masaüstü işlemcilerine ait bir sonraki dalganın, 8 Ekim tarihinde gerçekleşecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
AMD #RDNA2 architecture and Radeon RX 6000 Series graphics cards will bring the best of Radeon to gamers worldwide. Learn more October 28. pic.twitter.com/CZJRxTBe6m
— Radeon RX (@Radeon) September 9, 2020
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Bununla beraber birkaç hafta sonra ise, 28 Ekim tarihinde AMD, RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisi Big Navi kartları için büyük bir etkinlik düzenleyecek. Geçtiğimiz günlerde Fortnite içerisinde keşfedilen Easter Egg detayıyla birlikte AMD’nin ciddi bir hazırlık içerisinde olduğu konuşulmakta. Bununla birlikte öncelerde ortaya çıkan bilgilere göre, AMD’nin performans kısmında en yükseği hedeflemediği de söylentiler arasında. Yani Nvidia’nın RTX 3090 hamlesine gelmesi beklenen karşılık RX 6000 serisiyle birlikte gelemeyebilir.
Genel
Maserati’nin ortadan motorlu canavarı MC20 tanıtıldı!
Uzun süredir gündemde ipucu görselleri ve raporları dolaşan, koronavirüs sebebiyle de biraz geciken Maserati MC20 ile sonunda buluştuk. Zamanında Ferrari temelli olarak üretilen efsane MC12‘nin evrim geçirmişi olarak tanıtılan MC20, Maserati için yepyeni bir çağı başlatacak gibi görünüyor.
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MC20, yeni geliştirilen ve tamamen Maserati üretimi olan bir motora sahip. Söz konusu motor 3.0 litrelik çift turbolu bir V6 ünite. Evet, ilk okunduğunda “Neresi ilginç, her yerde bulabileceğimiz bir motor işte” gibi bir fikir oluşturuyor fakat içerdiği teknolojileri ile asıl farkı ortaya koyuyor. Bu motor, F1 teknolojilerinden ilham alınarak yapılan çift bujili bir yanma sistemine ve çift enjeksiyon sistemine sahip. Böylelikle MC20, 621 beygir güç ve 730 Nm tork değerlerini sunabiliyor.
Az önce saydığımız performans değerleri, sınırlı kaydırmalı bir diferansiyel ile arka tekerleklere, sekiz ileri çift kavramalı bir şanzıman ile aktarılıyor. Bu sistem, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlamasına ve 325 km/s’yi aşan maksimum hızına ulaşmasına yardım ediyor.
Müşteriler MC20’yi isterlerse tamamen elektrikli olarak da sipariş edebilecek. %100 elektrikli modelin ayrıntıları henüz detaylıca açıklanmadı. Fakat bu versiyonun 0-100 km/s hızlanmasını 2.8 saniyede tamamlayacağını ve maksimum hızının ise 310 km/s olacağı söylendi. Ayrıca aracın tek şarjla 320 km civarı bir menzile sahip olacağı belirtildi.
Araç, 4669 mm uzunluğa, 1965 mm genişliğe, 1221 mm yüksekliğe ve 2700 mm dingil mesafesine sahip. MC20 ağırlıklı olarak karbon fiberden üretildiği için 1500 kg’dan daha hafif bir yapıya sahip.
Maserati MC20’nin tasarım detayları
Aracın ön kısmında geniş bir ızgara ve belirgin bir ızgara göze çarpıyor. Tamamen LED olan ön farlar ve aracın yere basma kuvvetini arttıran havalandırma kanalları ise yardımcı detaylar olarak gösterebiliriz.
Yan tarafa geldiğimizde ise gömülü kapı kolları, akıcı tavan çizgisi ve ortada konumlandırılan motoru soğutmaya yardımcı hava kanalları dikkat çekiyor. 20 inç boyutundaki jantların içinde, önde 380 mm ve arkada 350 mm çaplı fren diskleri yer alıyor. Opsiyon olarak ise 10’ar mm daha büyük çaplı karbon seramik frenler tercih edilebiliyor.
Aracın arka tarafı ise geniş çamurluklar ve büyük bir difüzörün üzerinde konumlandırılmış, bir çift spor egzoza sahip. LED arka farlar ve markanın logosu olan “Trident” motifli arka cam dikkat çeken detaylar olarak gösterilebilir.
Maserati, otomobilin tasarımı ve aerodinamisini Dallara Rüzgar Tüneli‘nde, binden fazla bilgisayar simülasyonu ve iki bin iş saatinden fazla çalışma ile mükemmelleştirdiğini söylüyor. Bu çalışmaların sonucunda ise 0.38’in altında sürtünme katsayısı yakalamışlar. Şirket ise bu sonucu şık ama gösterişsiz olarak değerlendiriyor.
Ayrıca MC20’nin üstü açılabilir bir modeli üzerinde çalışıldığı doğrulandı. Şirketin fazla detay vermediği bu modelin, büyük ihtimalle önümüzdeki yıl tanıtılacağı düşünülüyor.
Kabine ilk bakıldığında ilk dikkat çeken detaylar 10 inçlik gösterge paneli ve 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı oluyor. Kablosuz akıllı telefon şarj sisteminin ve GT, Wet (Islak), Sport, Corsa, ESC Off modlarını seçebildiğiniz anahtarın yer aldığı orta konsol ise karbon fiber ile kaplanmış. Kalkış kontrol sistemi ve motor çalıştırma tuşlarının üzerinde yer aldığı, karbon fiber direksiyon simidi ise oldukça şık görünüyor. Ayrıca kabinde alaşım pedallar, Sabelt marka koltuklar ve Sonus Faber imzalı bir ses sistemi yer alıyor.
Üretiminin bu yıl içinde başlaması planlanan MC20’nin, ABD pazarında 210 bin $ fiyat etiketiyle satılmaya başlanacağı bildirildi.
Kaynak: Carscoops
Genel
Yeni Nissan Qashqai, kamuflajlı olarak görüntülendi!
Sıcak hava testlerini tamamlayan kamuflajlı 2021 Nissan Qashqai prototiplerinden birisi, casus fotoğrafçılar tarafından yakalandı. Önceki casus fotoğraflara kıyasla, bu haberimizde yer alan görsellerde aracın kabini daha net olarak görüntülenmiş.
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Ağır kamuflajıyla test edilen prototipin V şeklindeki farları ve V-Motion ızgarası dikkat çekiyor. Ayrıca yeni Qashqai’nin, ortadaki büyük ızgarasıyla daha sade bir imaja sahip olması bekleniyor. Aracın boyutlarının, eski nesline göre pek değişmemiş gibi göründüğünü de söylemeliyiz.
Aracın arka tarafındaki kamuflaj, öndekine göre daha ağır olduğu için detayları öngörmek zor. Fakat incelen arka farlar ve biraz daha genişleyen üçüncü fren lambası, biraz olsun seçilebiliyor.
Aracın kabininin ise önceki nesle göre daha modern ve daha teknolojik olacağını, görsellere bakarak söylemek mümkün. Direksiyonun tasarımı tanıdık olsa da, yeni dijital göstergeler ve yeni bir bilgi-eğlence ekranı dikkat çekiyor. Ayrıca klima ve diğer işlevlerin kontrol edildiği tuşların da yeni bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz.
Teknik özellikler hala daha bilinmezliğini koruyor. Fakat iddialara göre CMF-C/D mimarisini kullanacak olan yeni Qashqai’nin, birden fazla turbo beslemeli benzinli motora sahip olacağı söyleniyor. Dizel motor seçeneğinin olmayacağı fakat onun yerine hibrit gibi çevre dostu seçeneklerin sunulması bekleniyor.
Yeni nesil Qashqai’nin, salgın sebebiyle 2021 ortalarında tanıtılacağı söyleniyor. Fakat bu iddia Nissan tarafından resmi olarak henüz doğrulanmadı.
Kaynak: Carscoops