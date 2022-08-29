Bloomberg’den Mark Gurman‘a göre, Apple’ın M2 Pro ve M2 Max çipli 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ürün serileri “geliştirme ve test aşamasında” ve dizüstü bilgisayarların bu yıl içinde piyasaya sürülme olasılığı olduğunu açıkladı.

Daha önceki raporlar, M2 Pro ve M2 Max yongalarına sahip Apple MacBook Pro’nun 2022 sonbaharı ile 2023 baharı arasında satışa sunulacağını öne sürüyordu.

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Gurman’ın “Power On” haber bülteninde belirttiğine göre Apple, yeni MacBook Pro çeşitlerini “bu sonbaharda” piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak, alışılmış olduğu gibi, Gurman, tedarik zinciri sorunları veya diğer koşullar nedeniyle piyasaya sürülme tarihinin ertelenme potansiyeli olduğunu kaydetti. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre, dizüstü bilgisayarların seri üretimi bu yılın dördüncü çeyreğinde başlayacak.

M2 Pro ve M2 Max yongaları, normal M2 yongası gibi, muhtemelen M1 muadillerinden daha fazla RAM ve GPU çekirdeğine sahip olacaktır. İşlemciler yine de piyasada bulunan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinde bulunan M1 Pro ve M1 Max yongalarından daha iyi performans gösterecekti çünkü Apple’ın TSMC’nin geleneksel 5nm işlemi “N5″ten daha karmaşık 5nm’ye geçmesi bekleniyor. Bazı yayınların Apple’ın ilk 3nm işlemci olacağını iddia ettiği M2 Pro ve M2 Max işlemcilerinin 5nm’de kalma olasılığı giderek artıyor.

14 inç ve 16 inç MacBook Pro ise önemli bir tasarım dedikodusuna konu olmadı. Yenilemenin bir parçası olarak, MagSafe ve HDMI bağlantı noktaları ekranın bir parçası olarak geri geldi ve daha iyi bir 1080p kamera ve daha ince çerçevelere uyum sağlamak için ekrana bir çentik eklendi. Söylentilere göre, bu yıl M2 Pro işlemcili yeni bir Mac mini ve M2 Ultra veya “M2 Extreme” işlemcili yeniden tasarlanmış bir Mac Pro piyasaya sürülebileceğini görebiliriz.