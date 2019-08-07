Güngören’den Güney Kore’ye uzandılar!

Güney Kore‘de Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu tarafından düzenlenecek olan dünya çapındaki robot yarışmasına katılmak üzere Güngören İTO Kız AİHL öğrencileri Türkiye’yi temsil etmek amacıyla Güney Kore‘nin Changwon şehrine gitti.

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8-16 Ağustos tarihleri arasında Güney Kore‘nin Changwon şehrinde 23‘üncüsü gerçekleştirilecek robot yarışmasına katılmak üzere olan Güngören İTO Kız AİHL öğrencileri için İstanbul Havalimanı’nın dış hatlar gidiş terminalinde tören düzenlendi.

“Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birkaç senedir robotik ve yazılım alanında çalışıyordu.” diyen Güngören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdulkadir Altınhan konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

“Bu sene imam hatip lisesinde bir grup oldular. Daha önce bireysel çalışıyorlardı. Güney Kore’de bizi temsil edecekleri 3 kategori var. Otonom araçlarla alakalı ağırlık kaldırabilme, sensörleri fark ederek engeli atlayabilmesi ve maraton yarışması. Bu yarışlarda en iyi gelen araç kazanacak. Orada çocuklarımız sıfırdan tasarlayarak yapacaklar bu robotları. ülkemizin başını dik tutacaklar. Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bu alanında bir kıvılcım. Bu kıvılcımı ateşledik. Bu kıvılcımın ülkemizin her yanında bir ateşe dönüşmesini istiyoruz. Dünyayı aydınlatacak bir meşaleye dönüşmesini istiyoruz. Nitekim medeniyetimizin köklerinde bu var zaten. İstanbul’dan ve Endülüs’ten iki ayrı meşale ile Avrupa’yı aydınlatmıştık. İnşallah İstanbul’dan tekrar bu meşale tüm dünyayı aydınlatacak.”

Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi‘nde 11. sınıf öğrencisi olan Şeymanur Gül, birçok zorluk sonucunda bu başarıyı elde ettiklerini ifade etti. Gül, konuşmasında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:

“Güzel bir şekilde eğitimimizi devam ettirdik. Bunda hocalarımızın ve çevremizin katkısı çok oldu. Bir şeyleri başarma arzusu bizi buna iten en büyük etken oldu. Azmimiz sayesinde buralara kadar gelebildik.”