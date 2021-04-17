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Güney Koreli Teknoloji Devi; LG | İz Bırakanlar #3
Herkese Merhabalar!
Teknoloji dünyasının önemli isimleri ve markalarının geçmişini, yaşantısını anlatacağımız bu serideki 3. konuğumuz akıllı telefon piyasasından çekilmesiyle şaşırtan Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics oluyor.
1947’de In Hwoi Koo tarafından “Lak Hui Kimya Endüstrisi adıyla kurulmuş ve 1952’de Kore’nin plastik sektöründe faaliyete başlayan ilk firması olmasıyla dikkat çekiyor.
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Son zamanda aldığı radikal kararlarla gündemi meşgul eden şirket 1958 yılında LG adını alıyor ve 1 yıl sonra ilk Kore malı radyoyu üretiyor.Takvimler 1960 senesini gösterdiğinde ilk Kore malı fanı, 1964’te soğutucuyu, 1966’da siyah-beyaz televizyonu, 1968’de iklimlendiriciyi ve 1969’da çamaşır makinesi ile asansörü üretmiş. Bu kadarcık sürede üretim bandının bu kadar genişlemesi çok güzel değil mi !
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1983’te Lucky Kimya Endüstrisi yeniden yapılanıyor ve bu sırada, elektronik alanında televizyon, görüntü kaydedici cihazlar, bilgisayarlar ve yarı iletken teknolojilere büyük yatırımlar yapılmaya başlanıyor.
Şirketin 40. kuruluş yılında Seul’de yeni ofis binası LG Twin Towers inşa edilmiştir.
1990 senesinde başkan yeniden değişiyor. Kon Bon-moo 3. Başkan oluyor. Bu süre zarfında kimya, enerji, elektronik, haberleşme, bilgi sistemleri, finans ve çeşitli hizmet sektörlerinde faaliyet göstererek dünya çapında tanınmaya başlıyor.
2003 yılında bir grup şirketi olmaktan çıkıyor ve holding yönetimine geçiyor ve Kore’nin en büyük sanayi kuruluşunu ünvanına böylelikle sahip oluyor.
2006 senesinde Chocolate telefon modeli ile le Hong Kong tasarım ödülünü kazanıp ve “BSC tarafından yılın en iyi şirketi seçilmiştir.
Aynı yıl dünyanın en ince LCD ekranını (1.48 mm) ve en ince düz ekran televizyonunu (33 cm) tasarlamıştır.
2007’de 60. yılını kutlarken “Life is Good” sloganını kullanmaya başladılar.
Birçok firma ile iş ortaklığı bulunan LG’nin Türkiye’de ise Arçelik ile klima üretim ortaklığı bulunmakta.
2009 yılına geldiğimizde LG OLED teknolojisini kullanmaya ve üretmeye başladı.2010 yılında da ilk OLED Televizyonunu üretti.OLED’e yatırım yapma konusunda hız kesmeyen firmamız 26 Aralık 2011’de, “dünyanın en büyük 55 inçlik (140 cm) OLED panelini” resmen duyurdu.
Ocak 2015’te LG, Universal Display Corporation ile OLED malzemelerinin tedariki ve patentli OLED yayıcılarını kullanma hakkı için uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.
Şimdi ise OLED ekrana sahip markalara bu panelleri tedarik eden en büyük marka haline geldi. Özellikle televizyon kanadında gördüğümüz OLED televizyonların bu panelleri LG tarafından üretiliyor.
En büyük başarısı tabiki yalnızca bu değil. Akıllı telefon piyasasında da imzası bulunan firmanın akıllı telefon üretimi Samsung HTC gibi devlerle aynı zamanda başladı ve çok kısa bir sürede piyasada kendine yer buldu. Özellikle LG Optimus G ile başlayan G serisi global çapta ilgi görmesini sağladı. Serinin tepe noktası ise elbette LG G2 modeli ile yaşanmıştı.
G2 hem tasarım hem performans hem de birçok konuda markanın en popüler telefonlarından biri olmayı başarmış, G serisini yılın en merak edilen telefon serilerinden biri haline getirmişti. Ardından gelen G3 ve özellikle G4 modelinde yaşanan kronik sorunlar markanın sevilen serisinde geriye düşmesine ve telefon sektöründen çıkmasıyla sonuçlanacak sürece sokan nedenlerden biri idi. G5 ile modüler bir telefon anlayışına geçen LG, G6, G7 ve G8 ile satışta başarısız olunca G serisini de bırakmış oldu.
Markanın G serisi dışında Google’a ürettiği Nexus telefonları, kavisli ekrana sahip ilk telefon olan G Flex, dönebilen ekranlı Wing gibi farklı ürün denemeleri de yapsa da pek başarılı olduğu söylenemez.
Ancak Günümüzde ise akıllı telefon piyasasından çekilmesiyle gündemi meşgul eden 5 Nisan 2021 tarihinde resmi olarak akıllı telefon piyasasından çekildiğini duyurdu.
Bu gayet öngörülebilir bi durumdu, çünkü mobil tarafta artık sık sık zarar ettiğini duymaya başlamıştık. Hatta 2020 yılında LG Electronics toplamda 4.4 milyar dolar gibi ciddi bir zarar açıklamıştı. LG gerçekten de telefon dünyasında iz bıraktı. Şimdi ise telefonda olmasa da televizyon, ev elektroniği, klima ve birçok teknolojik alanda çalışmalarına devam edecek. Şuan hala ülkemizde beyaz eşya, televiyon gibi birçok elektronik alanda hizmet veren LG akıllı telefon piyasasında gerçekten iz bıraktı.
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #150: Sony ve TCL telefonları, çip krizi ve dahası
Cuma Raporu #150 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #150: Sony ve TCL telefonları, çip krizi ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
06:50 Sony ve TCL yeni nesil telefonlarını tanıttı
14:57 TCL’in katlanabilir ve açılabilir telefonu Fold ‘n Roll
15:58 TSMC: Çip sıkıntısı 2022 yılında da devam edecek
18:51 Ford Otosan, üretime yaklaşık 2 ay ara veriyor
21:09 2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli lüks sedan
32:21 Google’dan Rekabet Kurumu’na ceza!
44:59 Hangi LG telefonlar yeni Android güncellemelerini alacak?
47:18 Kripto paralar Türkiye’de alışveriş için kullanılamayacak!
57:37 TOGG bir blockchain geliştiricisi arıyor!
01:02:52 Age Of Empires 4 ile ilgili yeni detaylar ve çıkış tarihi belli oldu
01:07:03 F1 2021 duyuruldu fiyatı dikkat çekti
01:10:07 PlayStation 5 için USB ile ilave depolama alanı desteği geldi!
01:10:57 Tim Cook; Epic Games davayı kazanırsa App Store bit pazarı olur!
01:16:55 Formula 1 Haziran’da Türkiye’ye gelebilir!
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Video
5000 – 6500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
5000 – 6500 TL arası en iyi akıllı telefonları listeledik. Telefonların fiyatları 7 Nisan itibarıyla en uygun fiyatla listelenmiştir.
3500 – 5000 TL arası telefonlar için tıklayın.
2500 – 3500 TL arası telefonlar için tıklayın.
2500 TL altı telefonlar için tıklayın.
5000 – 6500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
Listedeki telefonların güncel fiyatlarına Hepsiburada üzerinden göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/ce4f2b98
Listedeki telefonların güncel fiyatlarına Trendyol üzerinden göz atmak için; https://ty.gl/mmfhizm
5000 TL ile 6500 TL arasında satılan ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi döviz kuru ve 200 dolar bandı sınırı sebebiyle ülkemizde bazı daha uyguna gelmesi gereken telefon fiyatları da oldukça yükselmiş durumda. 7 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yaptığımız araştırmalarda tavsiye ettiğimiz telefonlar ise şu şekilde;
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Otomobil
MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC İLE 1200 KM! | Elektikli Mercedes ile uzun yol keyfi!
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC ile İstanbul-Aydın-İstanbul yolculuğu yaptık. Bakalım bu güzel araç 1200 km süren toplam yolda ne kadar yakıyor?
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MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC İLE 1200 KM! | Elektikli Mercedes ile uzun yol keyfi!
Hardware Plus olarak bu sefer farklı bir video ile karşınızdayız. Mercedes-Benz Türkiye tarafından gönderilen test aracı EQC 400 4MATIC ile bir anda uzun yol yapmaya karar verdik. 400 km’ye varan menzili ile dikkat çeken Mercedes’in ilk elektrikli otomobili EQC’nin uzun yol testini gerçekleştirmiş olduk.
Electric Art paketi ve AMG dış tasarımı ile bize teslim edilen modelde iki aks üzerinde iki farklı elektrik motoru bulunuyor. 300 kW güç üreten araç beygir bazında 408 beygir güç ve 760 Nm tork üretebiliyor. 0’dan 100’e hızlanması 5,1 saniye ve 180 km maksimum hıza ulaşıyor.
80 kWh batarya ile gelen aracı DC ile 40 dakikada AC ile 9 saatte evdeki prizden ise 38 saatte %10’dan %80’e şarj edebilirsiniz. Fabrika verilerine göre 21,7 kWh enerji tüketimi yapan araç, çok yüksek hızda 30 kWh’a kadar çıkabiliyor.
Tabiki bir Mercedes-Benz aracından bahsettiğimiz için Keyless-Go, Air-Balance, DISTRONIC aktif takip, Pre-Safe sistemi gibi birçok sistem mevcut. Multibeam Led farlar ise akıllı bir şekilde yolda kimseyi rahatsız etmeden sizlere mükemmel bir görüş sağlıyor.
MBUX adını alan multimedya sistemi ise Android Auto ve Apple CarPlay desteği ile geliyor. Aslında USB ya da Bluetooth ile telefonunuzu aktarabilir, dahili navigasyon ve AR özellikleri ile oldukça rahat bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.
Aydoğan’ın yaptığı 1200 km’lik yolculuğu bir vlog tadında izleyeceğiz. Bakalım Mercedes-Benz EQC ile yapılan uzun yolda neler sunuyor.
İyi seyirler…
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