Güney Koreli Teknoloji Devi; LG | İz Bırakanlar #3

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Herkese Merhabalar!

Teknoloji dünyasının önemli isimleri ve markalarının geçmişini, yaşantısını anlatacağımız bu serideki 3. konuğumuz akıllı telefon piyasasından çekilmesiyle şaşırtan Güney Koreli teknoloji devi LG Electronics oluyor.

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1947’de In Hwoi Koo tarafından “Lak Hui Kimya Endüstrisi adıyla kurulmuş ve 1952’de Kore’nin plastik sektöründe faaliyete başlayan ilk firması olmasıyla dikkat çekiyor.

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Son zamanda aldığı radikal kararlarla gündemi meşgul eden şirket 1958 yılında LG adını alıyor ve 1 yıl sonra ilk Kore malı radyoyu üretiyor.Takvimler 1960 senesini gösterdiğinde ilk Kore malı fanı, 1964’te soğutucuyu, 1966’da siyah-beyaz televizyonu, 1968’de iklimlendiriciyi ve 1969’da çamaşır makinesi ile asansörü üretmiş. Bu kadarcık sürede üretim bandının bu kadar genişlemesi çok güzel değil mi !

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1983’te Lucky Kimya Endüstrisi yeniden yapılanıyor ve bu sırada, elektronik alanında televizyon, görüntü kaydedici cihazlar, bilgisayarlar ve yarı iletken teknolojilere büyük yatırımlar yapılmaya başlanıyor.

Şirketin 40. kuruluş yılında Seul’de yeni ofis binası LG Twin Towers inşa edilmiştir.

1990 senesinde başkan yeniden değişiyor. Kon Bon-moo 3. Başkan oluyor. Bu süre zarfında kimya, enerji, elektronik, haberleşme, bilgi sistemleri, finans ve çeşitli hizmet sektörlerinde faaliyet göstererek dünya çapında tanınmaya başlıyor.

2003 yılında bir grup şirketi olmaktan çıkıyor ve holding yönetimine geçiyor ve Kore’nin en büyük sanayi kuruluşunu ünvanına böylelikle sahip oluyor.

2006 senesinde Chocolate telefon modeli ile le Hong Kong tasarım ödülünü kazanıp ve “BSC tarafından yılın en iyi şirketi seçilmiştir.

Aynı yıl dünyanın en ince LCD ekranını (1.48 mm) ve en ince düz ekran televizyonunu (33 cm) tasarlamıştır.

2007’de 60. yılını kutlarken “Life is Good” sloganını kullanmaya başladılar.

Birçok firma ile iş ortaklığı bulunan LG’nin Türkiye’de ise Arçelik ile klima üretim ortaklığı bulunmakta.

2009 yılına geldiğimizde LG OLED teknolojisini kullanmaya ve üretmeye başladı.2010 yılında da ilk OLED Televizyonunu üretti.OLED’e yatırım yapma konusunda hız kesmeyen firmamız 26 Aralık 2011’de, “dünyanın en büyük 55 inçlik (140 cm) OLED panelini” resmen duyurdu.

Ocak 2015’te LG, Universal Display Corporation ile OLED malzemelerinin tedariki ve patentli OLED yayıcılarını kullanma hakkı için uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.

Şimdi ise OLED ekrana sahip markalara bu panelleri tedarik eden en büyük marka haline geldi. Özellikle televizyon kanadında gördüğümüz OLED televizyonların bu panelleri LG tarafından üretiliyor.

En büyük başarısı tabiki yalnızca bu değil. Akıllı telefon piyasasında da imzası bulunan firmanın akıllı telefon üretimi Samsung HTC gibi devlerle aynı zamanda başladı ve çok kısa bir sürede piyasada kendine yer buldu. Özellikle LG Optimus G ile başlayan G serisi global çapta ilgi görmesini sağladı. Serinin tepe noktası ise elbette LG G2 modeli ile yaşanmıştı.

G2 hem tasarım hem performans hem de birçok konuda markanın en popüler telefonlarından biri olmayı başarmış, G serisini yılın en merak edilen telefon serilerinden biri haline getirmişti. Ardından gelen G3 ve özellikle G4 modelinde yaşanan kronik sorunlar markanın sevilen serisinde geriye düşmesine ve telefon sektöründen çıkmasıyla sonuçlanacak sürece sokan nedenlerden biri idi. G5 ile modüler bir telefon anlayışına geçen LG, G6, G7 ve G8 ile satışta başarısız olunca G serisini de bırakmış oldu.

Markanın G serisi dışında Google’a ürettiği Nexus telefonları, kavisli ekrana sahip ilk telefon olan G Flex, dönebilen ekranlı Wing gibi farklı ürün denemeleri de yapsa da pek başarılı olduğu söylenemez.

Ancak Günümüzde ise akıllı telefon piyasasından çekilmesiyle gündemi meşgul eden 5 Nisan 2021 tarihinde resmi olarak akıllı telefon piyasasından çekildiğini duyurdu.

Bu gayet öngörülebilir bi durumdu, çünkü mobil tarafta artık sık sık zarar ettiğini duymaya başlamıştık. Hatta 2020 yılında LG Electronics toplamda 4.4 milyar dolar gibi ciddi bir zarar açıklamıştı. LG gerçekten de telefon dünyasında iz bıraktı. Şimdi ise telefonda olmasa da televizyon, ev elektroniği, klima ve birçok teknolojik alanda çalışmalarına devam edecek. Şuan hala ülkemizde beyaz eşya, televiyon gibi birçok elektronik alanda hizmet veren LG akıllı telefon piyasasında gerçekten iz bıraktı.