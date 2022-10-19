Kablosuz kulaklığınızı şarj etmeyi sürekli unutan biriyseniz, aradığınız çözüm güneş enerjisiyle çalışan kulaklıklar olabilir. Piyasada bulunan ilk güneş enerjisiyle çalışan kulaklıklar artık satışta. Urbanista ve Adidas birkaç tane model üretmişti. Firmaların ürettiği modellerin her ikisinin de kafa bantlarında güneş panelleri yer alıyor.

Başka bir İsveçli şirket olan Exeger, son on yıldır bu işi yapacak kadar hafif, ince ve güçlü hale getirmek için çalıştı. Nihayetinde bu esnek paneller, güneş enerjisi ile çalışan kulaklıklarda mevcut.

Exeger’ın patronu Giovanni Fili, bunun hem kolaylık hem de daha da önemlisi çevre açısından doğru olanı yapmak olduğunu söylüyor. Fili, “Herkes elektronik cihazlarını şarj etmekten nefret ediyor. Ama şarj etmezsek, bu dünya için daha iyi bir şey. Yeni nesil genç yetişkinler, çevre için iyi şeyler yapacak araçlar sunulmasını bekliyor. Biz de bunu sunuyoruz.” dedi.

Exeger’ın Powerfoyle olarak adlandırılan güneş panelleri sadece 2 mm kalınlığındalar. Teknoloji, doğal bir boyayla kaplı titanyum dioksit şeritlerine dayanmaktadır. Çok basit bir ifadeyle, boya ışıktan fotonları emer. Bunlar da daha sonra elektronlara dönüşür.

Aynı boyuttaki standart silikon bazlı güneş panellerinin yaklaşık yarısı kadar verimli olsa da, titanyum dioksit panelleri, önemli ölçüde daha ince olmasının yanı sıra çok daha ucuz ve üretilmesi daha kolaydır.

Güneş enerjisiyle çalışan kulaklıklarda hala 80 saate kadar çalma süresi sağlayabilen yerleşik bir pil mevcut. Powerfoyle şeridinin şarj ettiği şey budur. Fili, şu anda teknolojinin “sadece 20 dakikalık İsviçre yaz güneş ışığından” bir saatlik güç üretebileceğini söylüyor.

Yine de paneller, iç mekan aydınlatması gibi yapay ışıktan da bir miktar güç üretebilmekte. Bu nedenle, kulaklıklar zifiri karanlık olmadığı sürece her zaman şarj olabilir. Ayrıca, yoğun kullanımdan sonra yedek güç gerekiyorsa, kulaklıkların şarj için bir girişi var.

Fili, güneş panellerinin yakın zamanda cep telefonlarına eklenmesinin pek mümkün olmadığını söylüyor. Çünkü çoğumuzun cep telefonumuzu cebimizde tuttuğunu ve bu nedenle ışığa erişimi olmadığını ekliyor. Bunun yerine insanların kıyafetlerine veya çantalarına paneller takılmasını ve telefonların bunlardan şarj edileceğini belirtiyor.