Guardians of the Galaxy Vol.2 Filminden Yeni Fragman Yayınlandı

Marven dün akşam yayınlanan Jimmy Kimmel Live! isimli talk show programında Guardians of the Galaxy Vol.2’nin yeni fragmanını yayınlandı.

Galaxy of the Guardians’ın ilk filmi beklenmedik derecede başarılı olmuştu. Şimdi devam filmi ile aynı başarıyı yakalamaya çalışacak. Filmde ilk filmde yer alan Star-Lord, Gamora, Drax the Destroyer, Rocket Raccoon, Baby Groot ve Mantis yer alacak yer alacak. Filmin yönetmenliğini yine ilk filmi yöneten James Gunn yapıyor.

Bu filmde Star Lord’un babası olarak karşımıza sakallı Kurt Russel çıkacak. Fragmanda karşımıza serinin 1970’li yıllardan olan film müziği Fleetwood Mac’in The Chain yer alıyor. Film 5 Mayıs tarihinde gösterime girecek.