GTA V, Cayo Perico Heist güncellemesini çıkardı

Rockstar Games, Cayo Perico Heist güncellemesini şimdiye kadarki en büyük olarak tanımlıyor. Çünkü harita genişliyor ve yeni bir ada ekleniyor. GTA V çıktıktan sonra ilk defa oyunculara keşfedecekleri yeni yerler sunuluyor. Adından da anlaşılacağı üzere oyuna tek başınıza ya da ekibinizle yapabileceğiniz yeni bir soygun görevi ekleniyor. Güncelleme PlayStation‘da 6.8 gb, Xbox‘da 6.6 gb ve PC‘de 9.3 gb yer kaplayacak.

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Cayo Perico Heist görevinde adaya nasıl ulaşılacak?

Oyunun haritasını takip ederek Cayo Perico adasını bulmaya çalışırsanız sonuç hüsran olacak. Ada yalnızca bu yeni soygun görevi sırasında erişilebilen bir yer olacak. Daha sonrasında keşfetmek için serbest dolaşarak adaya ulaşım sağlanamayacak.

Cayo Perico Heist görevine başlamak için Diamond Casino güncellemesi ile gelen Music Locker adlı gece kulübüne gitmeniz ve orada Martin Madrazo’nun oğlu Miguel Madrazo ile tanışmanız gerekiyor. Miguel, size Cayo Perico adasında soygun düzenleme ve ailesi hakkında suçlayıcı kanıt teşkil eden bazı belgeleri bulma planını açıklıyor. Daha sonrasında soygunun planlanması ve yürütülmesi için bir üs olarak kullanılacak Kosatka denizaltı karargahını Warstock Cache and Carry’den satın almanız gerekiyor.

Cayo Perico Heist görevini başarılı bir şekilde tamamlayan oyuncuların ne kadar kazanacakları bir çok faktöre bağlı olacak. Görev esnasında, yol boyunca ne kadar yardımcı görev gerçekleştirildiğine göre değişecek. Keşif sırasında, ana göreve ek olarak daha sonra satılabilecek çeşitli objeler elde edebileceksiniz. Görevi ekip olarak tamamlamak, buradan elde edilebilecek geliri arttırıcı ana faktör olacak.

GTA V online‘a Cayo Perico Heist görevi ile bir çok yeni araç eklendi. Araçlar ve fiyatları şu şekilde:

Kosatka Submarine – 2.200.000 $ Kraken Avisa Minisub – 1.500.000 $

Sparrow Helicopter – 1.815.000 $ Annihilator Stealth Helicopter – 3.870.000 $

Kurtz 31 Patrol Boat – 2.955.000 $ Ro-86 Alkonost Jet – 4.350.000 $

Toreador Submersible Car – 3.660.000 $ Winky Jeep – 1.100.000 $

Longfin Speedboat – 2.125.000 $

Rockstar Games, piyasaya çıkalı yedi yıl gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen hala en fazla oynanan oyunlardan biri olan GTA V‘e, Red Dead Redemption 2‘nin de çıkmasıyla oyuncuların GTA VI‘yı sabırsızlıkla bekledikleri bir dönemde böyle bir güncelleme yaparak GTA V sevenlerin kalbini kazanmayı başardı.