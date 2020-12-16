Oyun
GTA V, Cayo Perico Heist güncellemesini çıkardı
Rockstar Games, Cayo Perico Heist güncellemesini şimdiye kadarki en büyük olarak tanımlıyor. Çünkü harita genişliyor ve yeni bir ada ekleniyor. GTA V çıktıktan sonra ilk defa oyunculara keşfedecekleri yeni yerler sunuluyor. Adından da anlaşılacağı üzere oyuna tek başınıza ya da ekibinizle yapabileceğiniz yeni bir soygun görevi ekleniyor. Güncelleme PlayStation‘da 6.8 gb, Xbox‘da 6.6 gb ve PC‘de 9.3 gb yer kaplayacak.
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Cayo Perico Heist görevinde adaya nasıl ulaşılacak?
Oyunun haritasını takip ederek Cayo Perico adasını bulmaya çalışırsanız sonuç hüsran olacak. Ada yalnızca bu yeni soygun görevi sırasında erişilebilen bir yer olacak. Daha sonrasında keşfetmek için serbest dolaşarak adaya ulaşım sağlanamayacak.
Cayo Perico Heist görevine başlamak için Diamond Casino güncellemesi ile gelen Music Locker adlı gece kulübüne gitmeniz ve orada Martin Madrazo’nun oğlu Miguel Madrazo ile tanışmanız gerekiyor. Miguel, size Cayo Perico adasında soygun düzenleme ve ailesi hakkında suçlayıcı kanıt teşkil eden bazı belgeleri bulma planını açıklıyor. Daha sonrasında soygunun planlanması ve yürütülmesi için bir üs olarak kullanılacak Kosatka denizaltı karargahını Warstock Cache and Carry’den satın almanız gerekiyor.
Cayo Perico Heist görevini başarılı bir şekilde tamamlayan oyuncuların ne kadar kazanacakları bir çok faktöre bağlı olacak. Görev esnasında, yol boyunca ne kadar yardımcı görev gerçekleştirildiğine göre değişecek. Keşif sırasında, ana göreve ek olarak daha sonra satılabilecek çeşitli objeler elde edebileceksiniz. Görevi ekip olarak tamamlamak, buradan elde edilebilecek geliri arttırıcı ana faktör olacak.
GTA V online‘a Cayo Perico Heist görevi ile bir çok yeni araç eklendi. Araçlar ve fiyatları şu şekilde:
Kosatka Submarine – 2.200.000 $ Kraken Avisa Minisub – 1.500.000 $
Sparrow Helicopter – 1.815.000 $ Annihilator Stealth Helicopter – 3.870.000 $
Kurtz 31 Patrol Boat – 2.955.000 $ Ro-86 Alkonost Jet – 4.350.000 $
Toreador Submersible Car – 3.660.000 $ Winky Jeep – 1.100.000 $
Longfin Speedboat – 2.125.000 $
Rockstar Games, piyasaya çıkalı yedi yıl gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen hala en fazla oynanan oyunlardan biri olan GTA V‘e, Red Dead Redemption 2‘nin de çıkmasıyla oyuncuların GTA VI‘yı sabırsızlıkla bekledikleri bir dönemde böyle bir güncelleme yaparak GTA V sevenlerin kalbini kazanmayı başardı.
Oyun
PS5 ve PS4 arasında veri transferi nasıl yapılır?
PS5, PS4 oyunları için sağladığı geriye dönük uyumluluk sayesinde yüzleri güldürdü. Bu PS4’te oynadığınız oyunlara yeni PS5’inizde devam edebileceğiniz anlamına geliyor. Ancak ne yazık ki, oyun verisi aktarımı Xbox cihazlarında olduğu kadar kolay değil. PS4’ünüzden oyun verilerinizi yeni konsolunuza hangi yollarla aktarabileceğinizi sizler için derledik.
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PS5 oyun verisi aktarma yolları
Seçenek #1 – Kurulum sırasında veri transferi
Öncelikle PS4’ünüzün sisteminin güncel olup olmadığını kontrol edin; veri transferi için en yeni sürüme sahip olmalısınız. Bunun yanında, veri transferinin gerçekleşebilmesi için iki konsola da aynı hesapla giriş yapmalısınız. Son olarak, iki konsolun da aynı WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun. Transferi hızlandırmak için PS4 ve PS5’i birbirine Ethernet kablosuyla bağlayabilirsiniz.
İki konsolu kabloyla bağladığınız zaman karşınıza çıkan ekrandaki adımları takip ederek verilerinizi aktarabilirsiniz. Bu işlem arka planda tamamlanacağı için bu süreçte PS5’izini kullanmaya devam edebilirsiniz.
Seçenek #2 – PS4 verilerini PS Plus Cloud ile aktarma
Eğer PS Plus üyesiyseniz, verileriniz büyük ihtimalle otomatik olarak cloud’a kaydedilmektedir. Eğer değilse, bunu Ayarlar > Uygulama Kayıtlı Verilerinin Yönetimi > Sistem Depolama Alanında Kayıtlı Veriler > Çevrimiçi Depolama Alanına Yükle seçeneğini aktive ederek, yüklemek istediğiniz dosyayı seçip “Evet” diyerek yapabilirsiniz.
Bu verileri PS5’e indirmek için ise, PS5’te Ayarlar > Kayıtlı Veriler ve Oyun/Uygulama Ayarları öğesine gidip Kayıtlı Veriler (PS4) > Çevrimiçi Depolama Alanı’nı seçin. Burada, “Sistem Depolama Alanına” indirmek için uygun dosyaları görüntüleyip dilediğinizi seçerek indirebilirsiniz.
Not: Maalesef bütün kayıtlı veriler PS5’e indirmek için uygun değil.
Seçenek #3 – USB ile veri transferi
Bu seçeneğimiz belki de en bütçe dostu olan, çünkü oyun verilerini taşıma işlemini büyük ihtimalle zaten sahip olduğunuz basit bir USB (Flash) Bellek ile de yapmanız mümkün.
Belleğinizi PS4’ünüze taktıktan sonra Ayarlar > Uygulama Kayıtlı Verilerinin Yönetimi > Sistem Depolama Alanında Kayıtlı Veriler > USB Depolama Cihazına Kopyala seçeneğine gidin. Kopyalamak istediğiniz kayıtlı veri dosyasını seçerek USB cihazınıza kopyalayın.
Son olarak yapmanız gereken ise USB belleğinizi PS5’e takın. PS5 üzerinde Ayarlar > Kayıtlı Veriler ve Oyun/Uygulama Ayarları’na giderek Kayıtlı Veriler (PS4) > USB Depolama Cihazı’nı seçtikten sonra “Konsol Depolama Alanına Kopyala” dedikten sonra seçtiğiniz veri dosyasını PS5’inize aktarmış olacaksınız.
Şimdi PS4 oyunlarınıza kaldığınız yerden devam etmek için her şey hazır. Keyifli oyunlar!
Kaynak: TechRadar
Genel
Xbox Game Pass PC için planlanan EA Play eklemesi ertelendi!
Xbox Game Pass PC abonelerini üzecek bir haber ortaya çıktı. Son gelişmelere göre EA Play eklemesi 2021 yılına kadar ertelendi
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Xbox Game Pass PC aboneleri bir müddet daha beklemek zorunda kalacak!
Xbox Game Pass sistemi oyun dünyasında son dönemde oldukça popüler olan bir sistem olarak bizleri karşılıyor. Microsoft’un geliştirdiği ve aylık ödeme sayesinde oyunculara yüzden fazla oyun vadeden sistem, fiyat performans açısından oldukça takdir edildi. Xbox oyun konsollarına çıkan özel oyunların dahi yer aldığı abonelik sistemi, platformlara göre ayrıştırılmakta. PC kısmında oldukça fazla abonesi olan sistem, EA Play kütüphanesini bünyesine katmaya hazırlanıyordu. Ancak görünüşe göre oyuncuların merakla beklediği ekleme bir süre daha bizleri bekletecek gibi gözüküyor.
Quick update: To ensure a great experience for everyone, EA Play will not be launching on PC with Xbox Game Pass until 2021.
more info: https://t.co/qiTVRE2bRN
— Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) December 15, 2020
Normal şartlarda sorunsuz bir şekilde 15 Aralık tarihinde eklenmesi beklenen EA Play kütüphanesi, ne yazık ki 2021 yılına kadar kesin olarak PC abonelerine sunulmayacak. Konsol tarafında aylar önce sunulan kütüphanenin tam olarak neden ertelendiği konusunda kesin bir açıklama yapılmadı. Oyunculara daha iyi bir deneyim sunmak istediklerini belirten Xbox cephesi, EA Play kütüphanesinin tam olarak ne zaman ekleneceği konusunda da kesin bir tarih vermedi. Konsol oyuncularını etkileyen bir durum şu an için ortaya çıkmazken, PC oyuncuları ne yazık ki bir süre daha sabretmek zorunda kalacaklar.
Haber
Epic Games tarafından dağıtılacak ücretsiz oyunların listesi sızdı
Epic Games, yıl sonuna özel olarak bazı oyunların ücretsiz dağıtılacağını duyurmuştu. Her ne kadar şirket tarafından doğrudan bir oyun listesi henüz paylaşmamış olsa da sızan bilgilerde sunulacak ücretiz oyunlar, tarihleriyle beraber ortaya çıktı.
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Yılbaşı yaklaştıkça dijital oyun platformları da çeşitli kampanyalara başladı. Kısa süreli ücretsiz oyunlar, indirimler, bedava DLC’ler, ekstra içerikler bu kampanyalar dahilinde yer alıyor. Epic Games de 17 Aralık‘ta başlamak üzere 15 gün boyunca her gün ücretsiz bir oyun vereceğini açıklamıştı. Ancak şirket hangi oyunların ücretsiz olacağını henüz duyurmamıştı.
Epic Games’in özellikle Steam ile rekabet edebilmek adına daha önce Grand Theft Auto 5 ve Watch Dogs 2 gibi oyunları da hediye etmişti. Hal böyle olunca şirketin bu listedeki oyunları sunması da büyük bir sürpriz olmayabilir.
Sosyal medya platformlarında paylaşılan liste, 17 Aralık itibarıyla ücretsiz olarak dağıtılacak oyunları tek tek sıralıyor. Ancak sızan bu listedeki oyunlar, henüz resmi olarak onaylanmadığını belirtmekte yarar var.
Epic Games tarafından ücretsiz dağıtacağı oyunların muhtemel listesi
- Dying Light: 59,99 TL
- Resident Evil 7: 89 TL
- The Witcher 3: 59,99 TL
- Mass Effect Andromeda: 199 TL
- Assassin’s Creed Origins: 269 TL
- Metal Gear Solid V: 55 TL
- The Evil Within 2: 134 TL
- Far Cry 5: 269 TL
- Fallout 4: 133 TL
- Borderlands 3: 101,97 TL
- Monster Hunter: World: 139 TL
- Dragon Age Inquisition: 69,99 TL
- Horizon Zero Dawn: 275 TL
- Ghost Recon Breakpoint: 269 TL (Epic Games fiyatıdır.)
- Hitman 2: 102,50 TL
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