GTA V, Cayo Perico Heist güncellemesini çıkardı

Xbox Game Pass PC abonelerini üzecek bir haber ortaya çıktı. Son gelişmelere göre EA Play eklemesi 2021 yılına kadar ertelendi

Xbox Game Pass sistemi oyun dünyasında son dönemde oldukça popüler olan bir sistem olarak bizleri karşılıyor. Microsoft’un geliştirdiği ve aylık ödeme sayesinde oyunculara yüzden fazla oyun vadeden sistem, fiyat performans açısından oldukça takdir edildi. Xbox oyun konsollarına çıkan özel oyunların dahi yer aldığı abonelik sistemi, platformlara göre ayrıştırılmakta. PC kısmında oldukça fazla abonesi olan sistem, EA Play kütüphanesini bünyesine katmaya hazırlanıyordu. Ancak görünüşe göre oyuncuların merakla beklediği ekleme bir süre daha bizleri bekletecek gibi gözüküyor.

Quick update: To ensure a great experience for everyone, EA Play will not be launching on PC with Xbox Game Pass until 2021.

— Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) December 15, 2020