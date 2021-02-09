Genel
GTA V 140 milyondan fazla kopya satmayı başardı!
GTA V adından söz ettirmeye devam ediyor. Neredeyse 10 yıl önce çıkan oyun toplam satış sayısında 140 milyonu geride bıraktı.
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GTA V büyümeye devam ediyor!
Oyun dünyasının en önemli markalarından biri kuşkusuz GTA V. 2013 yılında çıkan ve popülaritesi artarak devam eden oyun, rekorları da alt üst etmeye devam ediyor. Çıkışının üzerinden 8 yıl geçen oyun, hala satın alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla alakalı bir rapor duyuran Take Two, oyunun 140 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı. Böylelikle sevilen oyun bu alanda yeni rekorun da sahibi olmayı başardı.
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Çıkışının bu yana üçüncü kez nesil değiştirmeye hazırlanan oyun, çok oyunculu modda da tercih ediliyor. Oyun içi satın alımlarda %28‘lik bir artış yakalayan oyun, bir süre daha oyun dünyasının tepesinden inmeyecek gibi gözüküyor. Rockstar‘ın yapımcılığını yaptığı oyun, piyasada yeni bir akımı da beraberinde getirmişti. Çoğu firmanın denediği “GTA modeli” bu kadar başarılı olamamıştı. Ayrıca oyunun bu başarısı GTA VI‘nın da çıkışını etkiledi. Normal şartlarda çıkış yapması beklenen oyun ile alakalı resmi bir detay hala ortaya çıkmadı. Tüm bunlarla birlikte Rockstar‘ın bir diğer önemli markası Red Dead Redemption 2. Sevilen oyun 36 milyon kopya satmayı başardı. Bakalım Rockstar önümüzdeki yıllarda başarısını katlayarak sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3080 stok sorunu kötüye gidiyor, fiyatları artabilir
Avrupalı bir satış platformuna göre Nvidia RTX 3000 serisi stok azlığının daha da kötüleşmesi mümkün. Bu kartların başında ise RTX 3080 geliyor.
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Nvidia firmasının son nesil ekran kartlarındaki stok azlığı devamlı bir durum haline geldi. Buna neden olarak ise GDDR6 hafızaların dünya üzerinde az bulunması gösteriliyor. Aynı zamanda COVID-19 aşısı dağıtımının da bunda etkisi var.
Dolayısıyla bu durum yakın zamanda değişecek gibi de gözükmüyor. Ayrıca Almanya, Hollanda ve Belçika satış platformu Alternate’e üreticilerden ve Nvidia’dan gelen bilgilere göre ise; Nvidia RTX 3000 serisi kartlarının ulaşılabilirliği ilk çeyrekte daha da kötüye gidecek. Hammadde ve Nvidia çiplerinin azlığının yanı sıra; Çin Yeni Yılı dolayısıyla birçok yerin kapalı olması bu durumda başrol oynuyor.
Alternate aynı zamanda RTX 3080 ve 3060 Ti kartlarının en zor ulaşılan kartlar olacağını da söylüyor. Bu da kartları ön sipariş edenlerin bile aylarca bekleyebilecekleri anlamına geliyor. Üstelik ön sipariş verenler için fiyatlar aynı kalacak olsa da RTX 3000 serisi kartları yeni sipariş edecekler için fiyatların artma ihtimalinin yüksek olduğunun da iletildiğini hatırlatmakta fayda var.
RTX 3070 ve 3090 ekran kartlarında ise durumun biraz daha hafif olması muhtemel. Çünkü satış platformu bu kartlardan da az miktar üretim beklese de; bu seriler diğer kartlar kadar popüler olmamalarından dolayı daha kısa bekleme listelerine sahipler.
AMD firmasını da etkileyen stok sorunlarının ne zaman çözüleceğini bekleyip görmek gerekecek. Ancak yakın zamanda bu durum pek mümkün gözükmüyor. En yakın tarih Nisan olarak gösteriliyor olsa bile tedarik zincirinin ivme yakalaması için birkaç ay daha gerekebilir.
Akıllı Telefonlar
HTC Wildfire E Lite modeli duyuruldu
Tayvan merkezli teknoloji üreticisi HTC, giriş seviye yeni telefonu Wildfire E Lite modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu olan HTC Wildfire E Lite’ı duyurdu. Wildfire E Lite modeli; 5,45 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip.
Gücünü MediaTek Helio A20 işlemciden alan HTC Wildfire E Lite; 2 GB RAM’e ek olarak 16 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu arka tarafta tutan telefon 3.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Çentik ya da delik yerine kalın çerçevelere sahip olan cihaz, bu çerçevede yer alan 5 MP çözünürlük değerine sahip bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 8 MP ana kamera ve 0,3 MP ikincil kamera yer alıyor.
HTC Wildfire E Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 5.45 inç, HD+
- İşlemci: MediaTek Helio A20
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16 GB (microSD desteği mevcut)
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 8 MP + 0,3 MP
- İşletim Sistemi: Android 10 Go
- Batarya: 3.000 mAh
- Fiyat: 105 dolar
Son olarak Wildfire E Lite modeli, Android 10 Go işletim sistemine sahip. Şu an için Güney Afrika ve Rusya pazarlarında satışa sunulan cihazın fiyatı ise 105 dolar.
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Genel
CD Projekt Red hacklendi!
CD Projekt Red, Twitter üzerinden hack’lendiklerini duyurdu. Siber korsan, CD Projekt sunucularına girdi ve yayınlanan ve yayınlanmayan oyunlarla ilgili olabilecek verilere erişti.
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Siber korsan, Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 geliştiricisi CDPR’a ait sunucuya erişmeyi başardı. Bu işlemin nasıl yapıldığını bulmaya çalışan firma, 2021’i büyük kabuslar ile geçirmeye devam ediyor.
CD Project Red siber saldırı hakkında resmi açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı. Şirket, kurum içinde kalması gereken verilerin ele geçirildiğini doğruladı.
Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR
— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021
Saldırgan dosyaları şifrelemiş ve muhtemelen fidye istemek için temasa geçilmesini talep ediyor. Ancak şirket buna uymazsa, bilgisayar korsanı kaynak kodu dahil olmak üzere tüm bilgileri halka açıklamakla tehdit ediyor.
Bu ele geçirilen veriler üzerinden saldırıyı yapanlara ödeme yapmayacaklarını ya da anlaşmaya varmayacaklarını açık şekilde belirten CD Projekt Red, uzun yıllar önce de böyle bir durumla karşı karşıya kalmıştı.
Siber korsanın bıraktığı mesaja göre, erişilen dosyalar arasında Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent ve Witcher 3’ün yayınlanmamış versiyonu için kaynak kodları yer alıyor. Ayrıca Muhasebe, yönetici, hukuk ve yatırımcı ilişkileri bilgilerinin de olabileceği söyleniyor.
Son olarak korsanın kendisiyle iletişime geçilmesi için tanıdığı süre ise 48 saat oldu. Ancak CD Projekt Red, sorunun çözümü için yasal kurumlarla da görüşmeye başladıklarını aktarıyor.
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