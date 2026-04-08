Oyuncu donanımlarıyla tanınan Black Shark, tablet ve bilgisayarlarının ardından aksesuar ekosistemini de Türkiye’ye getirdi. EVOFONE güvencesiyle satışa sunulan yeni ürün gamı, yüksek performanslı akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve mobil oyuncular için özel olarak tasarlanmış bir telefon soğutucusunu içeriyor. Tüm Black Shark Gaming Aksesuarları evofone.com üzerinden lanmsana özel indirimlerle temin edilebiliyor.

Black Shark Gaming Aksesuarları neler sunuyor?

Markanın Türkiye’ye getirdiği yeni ürünler, farklı ihtiyaçlara yönelik üç ana kategoride toplanıyor. Akıllı saatler dayanıklılık ve yapay zeka özellikleriyle öne çıkarken, ses ürünleri düşük gecikme ve HiFi kalitesi vaat ediyor. Mobil oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyan soğutucu ise performans tutkunlarını hedefliyor.

Her koşula dayanıklı akıllı saatler

Black Shark GS3, askeri dayanıklılık standartlarında üretilmiş bir model olarak dikkat çekiyor. Zorlu 15 testi başarıyla geçen saat, 5ATM su geçirmezlik ve IP69K koruma seviyesiyle öne çıkıyor. 1.43 inç AMOLED ekrana sahip cihaz, günlük modda 21 güne varan pil ömrü sunuyor. Shark GPT AI asistanı ve 100’den fazla spor modu gibi özellikleriyle hem oyuncular hem de outdoor tutkunları için ideal bir seçenek. Ürün, 3.799 TL’lik lansman fiyatıyla satışa sunuldu.

Premium bir deneyim arayanlar için geliştirilen Black Shark S1 Pro, çinko çerçeve tasarımı ve NFC desteğiyle geliyor. 1.43 inç AMOLED ekran, 15 günlük pil ömrü ve kablosuz şarj gibi özelliklere sahip model, gürültü engellemeli Bluetooth arama yeteneğiyle kristal netliğinde görüşmeler sağlıyor. S1 Pro modelinin lansman fiyatı ise 2.369 TL olarak belirlendi.

Serinin en uygun fiyatlı modeli Black Shark S1 ise 1.899 TL’lik fiyatıyla temel özellikleri dengeli bir pakette sunuyor. 10 gün pil ömrü, kablosuz şarj ve Bluetooth arama gibi temel fonksiyonları barındıran saat, günlük kullanım ve fitness takibi için akıllı bir alternatif oluşturuyor. Bu serideki Black Shark Gaming Aksesuarları farklı kullanıcı profillerine hitap ediyor.

Oyun ve müzik için HiFi ses deneyimi

Ses ürünleri kategorisinde yer alan Black Shark ROKAS 3, stres atmaya yardımcı olan fidget spinner tasarımlı şarj kutusuyla fark yaratıyor. 13mm dinamik sürücüleri ile HiFi stereo ses sunan kulaklık, 45ms ultra düşük gecikme süresiyle oyunlarda rekabet avantajı sağlıyor. Tek şarjla 5.5 saat, kutusuyla toplam 30 saat kullanım sunan modelin fiyatı 2.369 TL.

Black Shark T11, kaydırmalı kapak tasarımı ve karakteristik “shing” açılış sesiyle benzersiz bir deneyim sunuyor. RGB aydınlatma efektleriyle oyuncu kimliğini yansıtan TWS kulaklık, 30 saate varan pil ömrü ve IPX4 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Bu modelin lansman fiyatı 1.899 TL olarak açıklandı.

Profesyonel bir ses deneyimi hedefleyen Black Shark V2, 45dB hibrit ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliğiyle dış dünyadan tamamen soyutlanma imkanı tanıyor. Tam 100 saate varan pil ömrü sunan kulak üstü model, hem kablosuz hem de kablolu olarak kullanılabiliyor. LDAC ve LHDC gibi yüksek çözünürlüklü ses kodeklerini destekleyen V2, 2.369 TL fiyat etiketine sahip.

Mobil oyunlarda ısınmaya son: FunCooler 5

Mobil oyuncuların en büyük sorunlarından biri olan aşırı ısınmaya çözüm olarak geliştirilen Black Shark FunCooler 5, 20W yüksek güçle çalışıyor. TEC soğutma teknolojisi sayesinde telefon sıcaklığını 35°C’ye kadar düşürme kapasitesine sahip olan cihaz, uzun oyun seanslarında performans kaybını önlüyor. RGB aydınlatmalı tasarımıyla dikkat çeken soğutucu, 1.899 TL’lik fiyatıyla tüm iOS ve Android cihazlarla uyumlu çalışıyor.