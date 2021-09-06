GrapheneOS ile Birlikte Piksel 4a En Güvenli Akıllı Telefonlardan Biri Oluyor

Açık kaynaklı ve güvenlik donanımıyla tanınan Alman şirketi olan Nitrokey, NitroPhone 1 adlı bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. Aslına bakıldığında ilginç yönü ise bu telefonun Google’sız bir Pixel 4a olması.

Telefon, Android tabanlı gizlilik ve güvenlik odaklı bir platform olan GrapheneOS’u çalıştırıyor. Şirket, LineageOS ve CalyxOS gibi Android dağıtımlarına kendi uygulamalarını ekleyerek standart Android işletim sisteminden daha güvenli olduğunu iddia ediyor. Buna karşılık olarak GrapheneOS, güçlendirilmiş bir Android’dir ve şirket bu yazılımını “kendi işletim sistemi” olarak görülmesini istemekte.

NitroPhone 1, tam güvenlikli sistem uygulamaları, tarayıcı, WebView ve PDF görüntüleyici ile birlikte geliyor. Halk dilinden tabir etmek gerekirse, bilgisayar korsanlarının telefonunuza erişmek için kullanabileceği olası yolları tamamen ortadan kaldırıyor.

NitroPhone 1’in GrapheneOS Sayesinde İçerisinde Google Uygulamaları Yok

Telefon Google Play Hizmetleri ile gelmiyor ve gerekirse özel ayrıcalıklar olmadan korumalı olarak uygulamaları yükleyebilirsiniz. Bu, uygulamaları kritik kaynaklardan ve diğer programlardan tamamen izole edecektir. Uygulamalar, telefon IMEI ve seri numaraları, SIM kart seri numaraları ve MAC adresi gibi tanımlayıcılara hiçbir şekilde erişim sağlayamayacaktır.

WiFi tarayıcıları tarafından takip edilmesini önlemek için MAC adresi rastgeleleştirme sürecini kullanıyor. NitroPhone 1, kablosuz saldırılara karşı koruma sağlamak için temel bant radyo işlemcisini izole edebilir ve ayrıca isteğe bağlı yalnızca LTE kullanımını sağlamakta.

Ayrıca, önceden belirlenmiş bir hareketsizlik süresinden sonra telefonu kapatacak otomatik bir kapatma anahtarı da vardır. PIN düzeni karıştırma ve isteğe bağlı gizlilik ekranı, gözetlenme korkusu olmadan PIN’inizi herkese açık olarak girmenize olanak tanır.

Telefonda yapmış olduğunuz yedeklemeleri otomatik olarak yapar ve uçtan uca şifrelenir ve bir USB sürücü veya istediğiniz herhangi bir bulut depolama alanına yedeklerinizi aktarabilirsiniz.

Nitrokey telefon seçim bakımından Pixel 4a’yı seçti çünkü Pixel telefonlar, önyükleyicide güvenlik sağlayan ve yürütülen tüm kodların güvenilir bir kaynaktan gelmesini sağlayan Titan M çipine sahip. Ek olarak, Pixel cihazları GrapheneOS gibi özel platformların kurulumuna da izin verir.

Bunların dışında cihaz 5.81 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 730G işlemci ve 12.2 MP arka kamera ile zaten bildiğimiz Pixel 4a donanımına sahip ama daha çok fazlası ile geliyor. Şirketten sipariş verirken isterseniz tüm mikrofonları çıkarmasını isteyebilir ve bunun yerine bir kulaklık bağlantısı kullanmasını bile isteyebilirsiniz.

İşin en heyecanlı yerine geldik. Cihaz şu anda güncel fiyatı 630€, güncel kur ile hesaplarsak 6.206 Türk Lirası yapmakta. Bu fiyat fazla gelebilir veya Türkiye’ye getirmeniz zor olabilir. Bunun yerine eğer bir Pixel cihazınız varsa bazı modellerle uyumlu GrapheneOS yazılımı mevcut. Aşağıdaki listede kullandığınız Pixel cihazına sahipseniz listenin sonunda bulunan indirme bağlantısına giderek kurulum yapabilirsiniz.