Akıllı Telefonlar
GrapheneOS ile Birlikte Piksel 4a En Güvenli Akıllı Telefonlardan Biri Oluyor
Açık kaynaklı ve güvenlik donanımıyla tanınan Alman şirketi olan Nitrokey, NitroPhone 1 adlı bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. Aslına bakıldığında ilginç yönü ise bu telefonun Google’sız bir Pixel 4a olması.
Telefon, Android tabanlı gizlilik ve güvenlik odaklı bir platform olan GrapheneOS’u çalıştırıyor. Şirket, LineageOS ve CalyxOS gibi Android dağıtımlarına kendi uygulamalarını ekleyerek standart Android işletim sisteminden daha güvenli olduğunu iddia ediyor. Buna karşılık olarak GrapheneOS, güçlendirilmiş bir Android’dir ve şirket bu yazılımını “kendi işletim sistemi” olarak görülmesini istemekte.
NitroPhone 1, tam güvenlikli sistem uygulamaları, tarayıcı, WebView ve PDF görüntüleyici ile birlikte geliyor. Halk dilinden tabir etmek gerekirse, bilgisayar korsanlarının telefonunuza erişmek için kullanabileceği olası yolları tamamen ortadan kaldırıyor.
NitroPhone 1’in GrapheneOS Sayesinde İçerisinde Google Uygulamaları Yok
Telefon Google Play Hizmetleri ile gelmiyor ve gerekirse özel ayrıcalıklar olmadan korumalı olarak uygulamaları yükleyebilirsiniz. Bu, uygulamaları kritik kaynaklardan ve diğer programlardan tamamen izole edecektir. Uygulamalar, telefon IMEI ve seri numaraları, SIM kart seri numaraları ve MAC adresi gibi tanımlayıcılara hiçbir şekilde erişim sağlayamayacaktır.
WiFi tarayıcıları tarafından takip edilmesini önlemek için MAC adresi rastgeleleştirme sürecini kullanıyor. NitroPhone 1, kablosuz saldırılara karşı koruma sağlamak için temel bant radyo işlemcisini izole edebilir ve ayrıca isteğe bağlı yalnızca LTE kullanımını sağlamakta.
Ayrıca, önceden belirlenmiş bir hareketsizlik süresinden sonra telefonu kapatacak otomatik bir kapatma anahtarı da vardır. PIN düzeni karıştırma ve isteğe bağlı gizlilik ekranı, gözetlenme korkusu olmadan PIN’inizi herkese açık olarak girmenize olanak tanır.
Telefonda yapmış olduğunuz yedeklemeleri otomatik olarak yapar ve uçtan uca şifrelenir ve bir USB sürücü veya istediğiniz herhangi bir bulut depolama alanına yedeklerinizi aktarabilirsiniz.
Nitrokey telefon seçim bakımından Pixel 4a’yı seçti çünkü Pixel telefonlar, önyükleyicide güvenlik sağlayan ve yürütülen tüm kodların güvenilir bir kaynaktan gelmesini sağlayan Titan M çipine sahip. Ek olarak, Pixel cihazları GrapheneOS gibi özel platformların kurulumuna da izin verir.
Bunların dışında cihaz 5.81 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 730G işlemci ve 12.2 MP arka kamera ile zaten bildiğimiz Pixel 4a donanımına sahip ama daha çok fazlası ile geliyor. Şirketten sipariş verirken isterseniz tüm mikrofonları çıkarmasını isteyebilir ve bunun yerine bir kulaklık bağlantısı kullanmasını bile isteyebilirsiniz.
İşin en heyecanlı yerine geldik. Cihaz şu anda güncel fiyatı 630€, güncel kur ile hesaplarsak 6.206 Türk Lirası yapmakta. Bu fiyat fazla gelebilir veya Türkiye’ye getirmeniz zor olabilir. Bunun yerine eğer bir Pixel cihazınız varsa bazı modellerle uyumlu GrapheneOS yazılımı mevcut. Aşağıdaki listede kullandığınız Pixel cihazına sahipseniz listenin sonunda bulunan indirme bağlantısına giderek kurulum yapabilirsiniz.
- Pixel 5 (redfin)
- Pixel 4a (5G) (bramble)
- Pixel 4a (sunfish)
- Pixel 4 XL (coral)
- Pixel 4 (flame)
- Pixel 3a XL (bonito)
- Pixel 3a (sargo)
- Pixel 3 XL (crosshatch)
- Pixel 3 (blueline)
- Buradan indirme sayfasına ulaşabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 9 Ailesinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
Huawei‘nin yeni orta segment modellerini bünyesinde barındıracak olan Huawei Nova 9 ailesinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. İşte Huawei Nova 9 serisinin tanıtım tarihi.
Son zamanlarda zorlu dönemlerden geçen Huawei, tüm bu şartlara rağmen hız kesmeden gelişmeye devam ediyor. Yeni modelleri ile karşımıza çıkmaya devam eden Huawei, şimdi yeni orta segment akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.
2020 yılının sonunda Huawei Nova 8 modelleri ile karşımıza çıkan şirket, şimdi serinin devamı olan Nova 9 ailesini tanıtmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz haftalarda TENAA‘da karşımıza çıkan Huawei Nova 9, şimdi tanıtım tarihini de ortaya serdi.
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Huawei Nova 9 ailesi geliyor!
Geçtiğimiz ay TENAA‘da görünen RTL-AL00 model numarasına sahip Huawei modeli dikkat çekmişti. TENAA‘da görünmesiyle aslında kendini belli eden RTL-AL00, Huawei tarafından da doğrulandı. Yani cihaz tahmin edildiği gibi bir Huawei Nova 9 modeli.
Huawei Nova 9 hem şirket tarafından doğrulanması hem de TENAA‘da görüntülenmesi nedeniyle artık ortaya çıkmasına çok az bir süre kaldığını düşündürüyor. Zaten gelen bilgiler de cihazın çok yakın bir tarihte tanıtılacağını işaret ediyor. Gelen bilgilere göre Huawei Nova 9 ailesi 23 Eylül‘de tanıtılacak.
Tasarım olarak P50 modellerine benzeyen Huawei Nova 9 ailesi, yaklaşık 3 hafta sonra tüm detaylarıyla karşımızda olacak. Ancak şimdiden cihazın orta segmente hitap edeceğini biliyoruz. Ayrıca ön tarafta OLED bir panel ve ekran altı parmak izi sensörü olacağı da biliniyor. Tabiki cihaz HarmonyOS işletim sistemi ile çalışıyor ve kuvvetle muhtemel 5G destekliyor.
Huawei’nin yeni orta segment modelleri olan Huawei Nova 9 ailesi hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. 23 Eylül’de tüm detayları ile karşımıza çıkacak olan Huawei Nova 9 modelleri bakalım ne gibi özelliklere sahip olacaklar. Şimdiden cihaz hakkında bilgi sahibi olmak için bir alt model olan Huawei Nova 8 Pro’ya da göz atmanızda fayda var. O cihazın özelliklerine de hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Huawei Nova 8 Pro teknik özellikleri!
Ekran: 6.72 inç, OLED, FHD+
İşlemci: Kirin 985
RAM: 8GB
Depolama: 128GB / 256GB
Batarya: 4000mAh, 66W hızlı şarj destekli
Ön Kamera: 32MP + 16MP
Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP
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Akıllı Telefonlar
Galaxy S22: Samsung, Avrupa Dışındaki Çoğu Pazarda Snapdragon 898 Kullanacak!
Galaxy S22 serisi, çok beklenen Exynos 2200’ü gelecek yıl tüm görkemiyle sergileyecek ancak görünen o ki, çoğu alıcı, Exynos’tan güç alacak telefonların yalnızca Avrupa modellerini gösteren yeni bir sızıntı ile Snapdragon 898 alacak. Samsung Galaxy S22, Şubat 2022’de piyasaya sürülecek. Telefonların detayları son zamanlarda kapsamlı bir şekilde sızdırıldı ve en son sızıntı, piyasaya sürüleceği çeşitli pazarlarda ürün yelpazesini güçlendirecek yonga setleri hakkında çok ihtiyaç duyulan bazı bilgileri veriyor.
Tipster Front Tron’a göre, Samsung, Snapdragon 898‘i neredeyse yalnızca Galaxy S22’de kullanacak gibi görünüyor. Genellikle Samsung sızıntılarıyla dikkat çeken sızıntı, Snapdragon 898’in Galaxy S22 serisinin Kuzey Amerika modelinde kullanılacağını belirtiyor. Hong Kong, Kore ve Çin modellerinin Snapdragon 898’i almaları “büyük olasılık” olarak değerlendiriliyor. İlginç bir şekilde, Hint modeli de Afrika’da satılan modellere yayılabilecek Qualcomm yonga setini kullanıyor gibi görünüyor.
Mevcut haliyle, yalnızca Avrupa modellerinin Exynos 2200‘ü alacağı onaylandı. Görünüşe göre Samsung, Exynos 2200 ve mRDNA GPU’su için ortalamanın altında verim oranlarıyla uğraşıyor gibi göründüğü için bu sürpriz olmamalı. Birkaç hafta öncesine ait sızıntılar, Galaxy Tab S8 serisini yalnızca Snapdragon 898‘i kullanmaya yönlendirdi.
Galaxy S22 Özellikleri
- S22: 6.06 inç ve LTPS ekrana,
- S22 Plus: 6.55 inç ve LTPS ekrana,
- S22 Ultra: 6.81 inç LTPO ekrana sahip olacak.
- S22: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto lens
- S22 Plus: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto lens
- S22 Ultra: 108MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 2 adet 12MP telefoto lense sahip olacak.
- S22: 3800 mAh pil gücüne
- S22 Plus: 4600 mAh pil gücüne
- S22 Ultra: 5000 mAh pil gücüne sahip olacak.
Kaynağa göre, Galaxy S22 6.06 inç ekrana sahip olacak, S22+ ve S22 Ultra ise sırasıyla 6.55 inç ve 6.81 inç ekranlar sunacak. Bu, S22 ve S22+’nın S21 ve S21+’tan daha küçük olacağı , S22 Ultra’nın ise çoğunlukla S21 Ultra ile aynı boyutta olacağı anlamına geliyor. S22 ve S22+, LTPS panelleriyle yetinecek ve S22 Ultra bir LTPO ekrana sahip olacak.
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İlginç bir şekilde, S22 ve S22+, pil üniteleri sırasıyla 3800 mAh ve 4600 mAh’de saat hızına sahip olan, öncekilerden daha küçük piller sunmaya eğilimlidir. S21’de 4000 mAh pil bulunurken S21+’da 4800 mAh pil bulunur. S22 Ultra, S21 Ultra’nın 5000 mAh pilini muhafaza edecek şekilde lanse edildi . Galaxy S22 serisinin ekran altı selfie kameralarından tamamen kaçındığı söyleniyor. Bu, teknolojinin ilk nesil biçimindeki düşük performansından kaynaklanıyor olabilir. Arkada ise Galaxy S22 ve S22+, 12 MP telefoto ve ultra geniş açılı kameralar tarafından desteklenen 50 MP ana kameralara sahip olacak. Bu, iki telefon için gerçek bir optik zoom lensine dönüş anlamına geliyor. S22 Ultra, 108 MP ana kamera, iki adet 12 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve bir lazer otomatik odaklama sensörü ile listeleniyor. Telefonlar, birkaç pazarda Exynos 2200 ve AMD RDNA2 GPU’su tarafından desteklenirken, çoğu pazar Qualcomm’un Snapdragon 898’ini alacak. Bellek ve depolama yapılandırmalarının Galaxy S21 serisiyle aynı olması bekleniyor.
Kaynak: Notebookcheck, Tipster Front Tron
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