VR oyunu Half-Life: Alyx için bir mod olan Levitation artık kullanılabilir. Mod, Alyx olaylarından sonra geçen yeni bir tek oyunculu senaryo sunuyor. Levitation Steam üzerinden ücretsiz olarak yüklenebilir.

Half-Life Alyx: Levitation Cuma günü Steam’ de yayınlandı. Yaratıcılara göre Levitation “üç ila dört saatlik” yeni bir hikaye sunuyor. Bu, bu yılın başlarında duyurulmasından bu yana modun kapsamını biraz azaltıyor. Başlangıçta, ‘dört ila beş saatlik’ bir kampanya sözü verilmişti. Mod toplam sekiz seviyeden oluşmaktadır.

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Levitation Nisan ayında duyuruldu ve yaratıcıları Haziran ayındaki PC Gaming Show’da daha fazla ayrıntı paylaştı. Levitation’ın hikayesi ana karakter Alyx ve direniş üyesi Russell’ı takip ediyor. City-17’nin Sektör X bölgesinde gizemli bir yüzen bina bulundu. Direnişin Barry ve Maya adlı iki üyesi kendi başlarına araştırma yapmaya karar verdi ve sonra ortadan kayboldu. Tehdidi araştırmak ve iki isyancıyı kurtarmak Alyx’e kalmıştır.

Half-Life Alyx: Levitation Steam Atölyesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir. Ancak kullanıcıların bunu yapabilmesi için Half-Life: Alyx’e ve bir VR başlığına sahip olması gerekiyor. Mod beş bölüme ayrılmıştır. Kullanıcılar her birine “abone” olarak bu parçaları indirebilirler. Seviyeler daha sonra oyun sırasında otomatik olarak yüklenir.