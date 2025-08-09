OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT Plus kullanıcılarının istemeleri halinde yeni GPT-5 yerine önceki nesil GPT-4o modelini kullanmaya devam edebileceğini açıkladı. Bu karar, GPT-5’in yayına alınmasının ardından gelen yoğun kullanıcı geri bildirimleri üzerine alındı. Peki GPT-4o nasıl geri dönülür?

GPT-5’ten umduğunu bulamayanlar GPT-4o’ya dönebillecek!

Yeni modelin kullanıma girmesiyle birlikte bazı kullanıcılar, GPT-4o’nun tonuna ve tarzına alıştıklarını, GPT-5’in ise aynı hissiyatı vermediğini dile getirdi. Reddit’teki yorumlarda GPT-5’in kişilik açısından zayıf olduğu, bazı görevlerde GPT-4o kadar başarılı olmadığı, yanıtların daha kısa tutulduğu ve kullanım limitlerine daha hızlı ulaşıldığı yönünde eleştiriler yer aldı.

Altman, GPT-5’in tüm ChatGPT Plus kullanıcılarına dağıtımının beklenenden uzun sürdüğünü ve bazı hesaplarda henüz görünmediğini belirtti. Ayrıca modelin ilk gününde otomatik model değiştirme özelliğinde yaşanan bir sorun nedeniyle GPT-5’in “daha az akıllı” göründüğünü, bu durumun düzeltildiğini ifade etti. Kullanıcı geri bildirimlerine göre geliştirmelerin devam edeceği vurgulandı.

Şirket, GPT-5’in ChatGPT Plus kullanıcıları için oran limitlerini iki katına çıkaracağını da duyurdu. Yani GPT-5 limiti hızlı bitiyor diyorsanız, en azından Plus kullanıcıları için bu sorun giderilecek. Ayrıca kullanıcıların hangi modelin yanıt verdiğini daha net görebilmeleri için arayüz güncellemeleri yapılacak ve manuel olarak “düşünme” sürecini tetikleme özelliği eklenecek.

GPT-4o’ya nasıl geri dönülür?

ChatGPT Plus aboneleri, ayarlar menüsünden model seçim ekranına giderek GPT-4o’yu manuel olarak seçebilir. Bu sayede GPT-5 yerine eski model kullanılmaya devam edebilir. Altman, GPT-4o desteğinin ne kadar süreyle açık kalacağını kullanım verilerine göre değerlendireceklerini söyledi.

Öte yandan, iOS 26 ile birlikte Siri içinde entegre ChatGPT özelliği varsayılan olarak GPT-5 modeline geçecek. Bu geçiş tamamlanana kadar Siri, mevcut eski modelleri kullanmaya devam edecek.

İlginizi Çekebilir: iOS 26 ChatGPT-5 entegrasyonu ile geliyor! iPhone coşacak!

Siz GPT-5 yerine GPT-4o kullanmaya devam eder misiniz? Yeni modelin getirdiği değişiklikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.