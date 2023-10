Amiral gemisi kanadında güçlü oyunculara sahip olan Google sadece bu segmentte ürünler üretiyor. Pixel serisi ile bu segmentte ürünler sunan Google, geçtiğimiz günlerde Pixel 8 ailesini tanıtmıştı. Geldiğimiz noktada bugün ise Google, 2016’dan beri kaç tane Pixel telefon sattıklarını açıkladı. Detaylara bakalım.

IDC Başkan Yardımcısı Francisco Jeronimo’ya göre Google Pixel, 2016 ile 2023 yılları arasında 37,9 milyon telefon sattı. Jeronimo, satışların son yıllarda “çift haneli” rakamlarda arttığını belirtiyor.

Aslında bu çok büyük bir rakam değil. Diğer markalardan örnek verecek olursak Apple, yılda 224 milyondan fazla iPhone satıyor. 2018 yılında açıklama yapan Jeronimo, Google’ın Pixel sevkiyatlarını hattın ilk yılında iki katına çıkardığını ve toplamda dört milyon adede ulaştığını belirtmişti. 2019 yılında işleri büyüten Google, 7.2 milyon Pixel sattı.

Geçtiğimiz sene ise Pixel 7 serisi tanıtılmıştı. Pixel 7’den önce toplamda 27.6 milyon Pixel satan Google, Pixel 7 serisinden sonra bu sayıyı 10 milyon daha da arttırdı.

. @Google is about to announce the #GooglePixel8 Series, another important group of devices for its portfolio. Sales have been growing double digits in the last years, with total sales reaching nearly 40 million units since its launch in 2016 #TeamPixel #GooglePixel… pic.twitter.com/bq9Axozzqp

— Francisco Jeronimo (@fjeronimo) October 4, 2023