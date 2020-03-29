Google’dan radikal “1 Nisan şakası” kararı!

Her yıl Dünya Şaka Günü olarak kutlanan 1 Nisan, son dönemde kurumsal markaların büyük bir geyik kaynağı haline gelmiş durumda. Popüler hale gelen şakalarla kullanıcılarının karşısına çıkan Google ise radikal bir karar alarak bu yıl kutlama yapmayacağını açıkladı.

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Google, Koronavirüs nedeniyle 1 Nisan şakası yapmayacak!

Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 33.510 kişi hayatını kaybetti. Dev firmaların geçici olarak kepenk indirmesine ve sosyal yaşamın durmasına sebep olan salgın, son olarak Google’ın 1 Nisan kutlamalarını etkiledi. ABD’li şirketin gönderdiği basın bildirisinde artık gelenekselleşen şaka etkinliğinin bu yıl düzenlenmeyeceği bildirildi. Bildiride kutlamaların “Koronavirüs ile mücadele eden kişilere saygı göstermek” amacıyla iptal edildiğinin altı çizildi.

Google açıklamanın devamında, “Şu anda en büyük hedefimiz pandemiden etkilenen insanlara yardımcı olmak. Dolayısıyla şakaları, bu dönemden daha parlak olan bir sonraki Nisan ayına sakladık. Ayrıca bölgesel merkezlerimizin planladığı küçük organizasyonların da durdurulması gerektiğini belirtiyoruz.” diyerek beklentileri 1 Nisan 2021’e saklamayı tercih etti.

Google’ın bu yıla özel olarak şaka yapmaması, şirket geleneğinde bir ilki de ifade ediyor. 2004 yılından bu yana gelenek haline gelen şaka etkinliği, 16 yıl aradan sonra ilk defa yapılmayacak. Hatırlanacağı üzere firmanın geçtiğimiz yıl düzenlediği “April Fools” şakası, YouTube’da yayınlanan sahte bir Aquaman 2 fragmanı olmuştu. Reklam şeklinde gösterilen videoda Aquaman 2 yerine Shazam filminden kesitler gösterilmişti.