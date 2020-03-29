Google’dan radikal “1 Nisan şakası” kararı!
Her yıl Dünya Şaka Günü olarak kutlanan 1 Nisan, son dönemde kurumsal markaların büyük bir geyik kaynağı haline gelmiş durumda. Popüler hale gelen şakalarla kullanıcılarının karşısına çıkan Google ise radikal bir karar alarak bu yıl kutlama yapmayacağını açıkladı.
İlginizi çekebilir: Oppo Reno Ace 2, TENAA’da görüntülendi!
Google, Koronavirüs nedeniyle 1 Nisan şakası yapmayacak!
Tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 33.510 kişi hayatını kaybetti. Dev firmaların geçici olarak kepenk indirmesine ve sosyal yaşamın durmasına sebep olan salgın, son olarak Google’ın 1 Nisan kutlamalarını etkiledi. ABD’li şirketin gönderdiği basın bildirisinde artık gelenekselleşen şaka etkinliğinin bu yıl düzenlenmeyeceği bildirildi. Bildiride kutlamaların “Koronavirüs ile mücadele eden kişilere saygı göstermek” amacıyla iptal edildiğinin altı çizildi.
Google açıklamanın devamında, “Şu anda en büyük hedefimiz pandemiden etkilenen insanlara yardımcı olmak. Dolayısıyla şakaları, bu dönemden daha parlak olan bir sonraki Nisan ayına sakladık. Ayrıca bölgesel merkezlerimizin planladığı küçük organizasyonların da durdurulması gerektiğini belirtiyoruz.” diyerek beklentileri 1 Nisan 2021’e saklamayı tercih etti.
Google’ın bu yıla özel olarak şaka yapmaması, şirket geleneğinde bir ilki de ifade ediyor. 2004 yılından bu yana gelenek haline gelen şaka etkinliği, 16 yıl aradan sonra ilk defa yapılmayacak. Hatırlanacağı üzere firmanın geçtiğimiz yıl düzenlediği “April Fools” şakası, YouTube’da yayınlanan sahte bir Aquaman 2 fragmanı olmuştu. Reklam şeklinde gösterilen videoda Aquaman 2 yerine Shazam filminden kesitler gösterilmişti.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mobil Servisleri 400 milyon kullanıcıya ulaştı
ABD ile yaşadığı sorunlar sebebiyle Google ile olan iş birliğinden mahrum kalan Huawei, kendi mobil servislerini geliştirmeye devam ediyor. Firma P40 serisinin tanıtımında Huawei Mobil Servisleri‘nin (HMS) 400 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.
İlginizi çekebilir; Huawei, EMUI içerisine akıllı şarj özelliği getiriyor.
HMS kullanan 400 milyon aktif kullanıcı!
Huawei, ABD ile yaşadığı sorunların ardından ayakta kalmak için gerekli adımları atmaya devam ediyor. Başta Google servisleri olmak üzere bir çok ABD menşeli ürünü kullanamayan firma, çözüm yolu olarak bazı yollar deniyor. Bunlardan biri de Huawei Mobil Servisleri (HMS). HMS teoride ve pratikte Google‘ın servislerinin alternatifi ve Huawei marka çoğu telefonda bulunuyor. Geçtiğimiz günler de gerçekleşen Huawei P40 serisi tanıtımında, Huawei CEO‘su Richard Yu, HMS‘nin 400 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. İçerisinde başlıca Huawei AppGallery, Huawei Video ve Huawei Music gibi uygulamaların yer aldığı servisler artık tam 400 milyona yakın kullanıcının yanı sıra 1.3 milyon civarı geliştirici ve iş ortağına sahip. Geliştiricilerden ve iş ortaklarından da bahseden Yu, lokal ve küresel çapta bir çok grubun uygulamalarını Huawei AppGallery‘ye yüklediğini belirtti.
Kendine ait bir ekosistem yaratmak isteyen Huawei‘nin Google‘a alternatif olarak çıkarttığı Huawei Mobil Servisleri 170 farklı ülkede alınan değerler ile birlikte ciddi bir kullanıcı rakamına ulaştı. Huawei Mate 30 serisi ile hayatımıza giren mobil servisler şu an o seriden önce çıkmış Huawei telefonlara da kurulabilmekte. Ülkemizde de kullanılabilen bu servisler gün geçtikçe bünyesine daha fazla kullanıcı katıyor. Ayrıca Huawei marka dışında diğer Android cihazlarda da bu servisler kullanılabilmekte. Sizler de bu servisleri cihazınıza kurmak isterseniz Google Play Store veya Huawei‘nin internet sitesi üzerinden uygulamalara ulaşabilirsiniz.
Dizi/Film/Kitap
Netflix Party eklentisi kullanıcıları birbirine bağlıyor!
Netflix Party eklentisi, arkadaşlarınızla veya ailenizle aynı anda aynı içeriği izlemenize, bu sırada konuşmanıza ve aynı anda durdurup devam etmenize olanak sağlıyor!
İlginizi çekebilir: Netflix sonunda kullanıcılarını dinledi!
Netflix Party eklentisi kullanıcıları birbirine bağlıyor!
Google Chrome‘un ücretsiz olarak erişime sunduğu ve Netflix Party adını verdiği eklentisi sayesinde artık ailenizle, arkadaşlarınızla farklı yerlerde ve farklı cihazlardan aynı anda dizilerinizi başlatabilir, durdurabilir veya birbirinize mesaj gönderebilirsiniz.
Netflix Party, tam da ülkelerin insanları evde kalmaya ve bireysel karantina uygulamaya çağrıda bulunduğu zamanda geliyor. Aniden gelen sosyalleşememe mecburiyeti, yalnız yaşayan yaşlılara ve okuldan uzaklaşmak zorunda kalan çocuklara zor geliyor. Netflix Party, showların ve filmlerin sizin ve arkadaşlarınızın ekranında aynı anda senkronize bir şekilde görünmelerini sağlayarak bu boşluğu kapatmaya yardımcı oluyor. Netflix Party, aynı zamanda grup kurup grubunuza insanları davet ederek aynı anda durdurma, devam ettirme, ileri-geri sarma gibi olanaklara da imkan sağlıyor. Bu şekilde herkes aynı anda aynı ekranı izliyor. Ayrıca kenarda bulunan chat bölümü sayesinde arkadaşlarınızla filmde neler olduğunu tartışabilir, yorum yapabilirsiniz. Bu yönden beraber film izleme hissinin artacağı düşünülüyor. Grubunuza maksimum kaç kişinin katılabileceği Netflix’e sorulsa da henüz Netflix’den bir cevap gelmedi.
Gruptaki herkesin Netflix hesabı olmak zorunda
Netflix Party‘nin kullanılabilmesi ve karşınızdaki kişiye grup isteği göndermeniz için her iki tarafın da Netflix hesabı olmalı. Netflix yeni kullanıcılarına 30 günlük ücretsiz deneme versiyonu teklif ediyor. Eğer yeni kullanıcı değillerse hesaplarını aylık 9$ karşılında yeniden aktif edebilirler veya istedikleri zaman hesaplarını iptal edebilirler.
Google Chrome’un Netflix Party eklentisini indirmek
Netflix hesabınıza bilgisayarınızdan girdikten sonra Netflix Party eklentisini indirmeniz gerekiyor.
1. Google Chrome tarayısından netflixparty.com adresine gidin.
2. Get Netflix Party For Free‘ye tıklayın.
3. Eklentiyi indirmek için tekrardan Google Chrome web mağazası sayfasına yönlendirileceksiniz. Add To Chrome’a tıklayın.
4. Bir kutu açılacak ardından Add Extansion seçeneğini seçiniz.
Ardından araçlar çubuğunuzda gri renkli NP simgesini göreceksiniz.
Arkadaşlarınızla beraber film izlemeye başlayın!
Artık eklentinizi kurduğunuza göre arkadaşlarınızla veya ailenizle beraber film ve programlarınızı izlemeye başlayabilirsiniz. İşte nasıl başlayacağınız!
1. Google Chrome tarayıcınızda yeni bir sekme açın ve Netflix‘e giriş yapın.
2. İzlemek istediğiniz film veya diziyi bulun ve tıklayın.
3. NP (Netflix Party) simgesinin griden kırmızıya döndüğünü göreceksiniz. Simgeye tıklayın ve Start the party (Partiyi başlat)’nın üzerine tıklayın. Partiyi siz kurduğunuz için “host” olarak görüneceksiniz. Şu anda izlenecek içeriği siz durdurabilir, devam ettirebilir veya ileri- geri sarabilirsiniz. Herkese bu yetkiyi vermek istiyorsanız ayarlardan onu da seçebilirsiniz.
4. Açılan kutudan URL’yi kopyalayın ve grubunuza davet etmek istediğiniz arkadaşlarınıza gönderin.
5. Ekranın sağ tarafında chat bölümü açılacaktır.Chat bölümünden kimin ne zaman partiye katıldığını görebilirsiniz.
6. Artık sevdiklerinizle yan yana olmasanız da beraber dizi, film, belgesel, şov izlemeye hazırsınız.
Google Play Filmler yüzlerce filmi ücretsiz yayımlayabilir!
Google Play Filmler uygulamasının v4.18.37 sürümünün kodlarının incelenmesi şirketin yüzlerce filmi reklam destekli olarak kullanıcılarına sunacağına işaret ediyor.
İlginizi çekebilir: Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro+ resmen tanıtıldı!
Google ücretsiz yüzlerce film yayınlayabilir!
Film yayın platformları arasında Google Play Filmler, kullanıcılar tarafından Netflix veya Amazon Prime Video kadar tercih edilmiyor. Bunun temel nedeni olarak Google’ın uygulamasının abonelik ile çalışmaması; platform üzerinden bir film veya TV dizisinin ancak kiralanabilmesi ya da satın alınabilmesi diyebiliriz. Diğer yayın platformları ise Google’ın aksine abonelik sistemini kullanıyorlar ve içerik başına ücret ödemek yerine platformun bütün kitaplığına sahip olabiliyorsunuz. Ancak görünüşe göre Google, Play Filmler uygulaması üzerinden yeni bir yöntem deneyecek. Yüzlerce filme ücretsiz ulaşabileceksiniz fakat bu içeriklerin hepsi reklam içerecek.
Google Play Filmler APK’sinin v4.18.37 sürümünün detaylı incelemesi sonucu platforma yüzlerce ücretsiz içeriğin reklam destekli olarak ekleneceği öngörülüyor. Uygulamanın kodlarının arasında “yüzlerce film, sadece birkaç reklam” ifadesi yer aldı. Bu ifadeden şirketin geniş bir film kütüphanesini ücretsiz olarak sunacağını çıkarabiliriz. Yine de şirketin Play Filmler kitaplığı dahilindeki bütün filmleri mi yoksa seçilen bir avuç filmi mi reklam destekli olarak kullanıma sunacağı henüz bilinmiyor.
Her iki durumda da Google benzersiz bir yaklaşım sergiliyor. Filmlerin ve TV dizilerinin reklam destekli olarak ücretsiz yayınlanması modelinin nasıl çalıştığını görmek ilginç olacak. Ayrıca ücretsiz sunulacak olan kitaplığın ne kadar geniş olacağı da sistemin başarısı için önemli bir nokta olacaktır. Şu anda Google’ın Play Filmler için planladığı yeni modeli ne zaman tanıtacağı bilinmiyor ancak resmi bir duyuru birkaç hafta uzakta olabilir.