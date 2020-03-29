Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace 2, TENAA’da görüntülendi!
Önümüzdeki ay gelecek olan ve geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan Oppo Reno Ace 2, TENAA tarafından tüm özellikleriyle birlikte görüntülendi. Cihazın özelliklerinin listesinin de açıklanmasıyla birlikte telefon hakkında neredeyse her şey açığa çıktı.
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Oppo Reno Ace 2 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Reno Ace 2, 2.8 GHz taban frekansta çalışan sekiz çekirdekli bir Snapdragon 865 SoC işlemci ile gelecek. Cihaz, 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı ve 12 GB RAM / 256 GB depolama alanı olan iki farklı varyasyon ile piyasaya sürülecek ve Android 10 ile kutudan çıkacak. Reno Ace 2, 6.5 inçlik FullHD+ AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ekranın ön tarafında 16 MP bir selfie kamera ve ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak. Ayrıca ön kamera sol üst tarafta bulunan delikli bir tasarım ile geliyor olacak.
Reno Ace 2, arka tarafta 48 MP bir ana kamera, 8 MP ve 2 adet 2 MP çözünürlüğünde kameralar olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu ile gelecek. 2 MP değerinde olan sensörlerin makro ve derinlik algılayıcı sensörler olacağı tahmin edilirken, 8 MP kameranın ise ultra geniş açılı kamera olması bekleniyor. Bunlar haricinde Reno Ace 2, çift modlu 5G’yi destekleyecek ve üç farklı renk seçeneği bulunduracak. Bu renk seçenekleri ise siyah, mavi ve mor olacak.
TENAA‘ya göre Reno Ace 2‘nin tek bir hücresi 1.955 mAh bataryaya sahip olacak. Bu da demek oluyorki cihazda 4000 mAh değerinde toplam batarya bulunacak. Ayrıca Reno Ace 2, 65W‘a kadar kablolu hızlı şarj, 40W‘a kadar da kablosuz şarjı destekleyecek.
Akıllı Telefonlar
WhatsApp durumlarına sınırlama yolda!
WhatsApp, artan internet kullanımı sebebiyle oluşan yoğunluğu azaltmak için video sınırı getirdi. Böylece WhatsApp durumları için video süresi 15 saniye ile sınırlandırıldı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, neredeyse tüm insanlığı eve hapsetmiş durumda. “Evde kal” çağrısına kulak verip kendini sosyal yaşamdan izole eden birçok kişi, vakit geçirmek için kullandıkları en büyük araç internet oldu. Hal böyle olunca dünyadaki internet trafiğinde de ciddi bir artış yaşandı.
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Geçtiğimiz günlerde Netflix ve YouTube, internet üzerindeki baskıyı azaltmak için yayın kalitelerini düşürecekleri yönünde açıklamalarda bulundular. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp da önlem alan şirketler arasına girdi. Daha önce sunucu kapasitelerini arttıran popüler mesajlaşma uygulaması, şimdi de WhatsApp durumlarındaki video süresi sınırını 30 saniyeden 15 saniyeye düşürdü.
Söz konusu kısıtlama şimdilik sadece Hindistan‘daki bazı kullanıcılar için geçerli olmakla birlikte, WhatsApp durumlarına en fazla 15 saniyelik videolar yüklenebiliyor. Zamanla Hindistan’daki tüm kullanıcılar için geçerli olması bekleniyor. Ayrıca bu kısıtlama global olarak WhatsApp’ın hizmet verdiği diğer ülkede de kendisini gösterebilir.
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Koronavirüs tehditi devam ettiği sürece insanlar evinden kalmaya ve yoğun bir şekilde internet kullanmaya devam edecek. İlerleyen günlerde yoğunluğu azaltmak için WhatsApp gibi diğer sosyal medya uygulamaları da kısıtlamalar getirebilir.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9, canlı fotoğrafı ile sızdırıldı!
Fiyat odaklı ürünleriyle kullanıcılar tarafından ilgi gören Redmi markasının giriş seviyesi kategorisinde olacak yeni cihazı Redmi 9, canlı bir fotoğraf ile ortaya çıktı.
Redmi 8 modelinin tanıtılmasının ardından sadece 6 ay geçti. Fakat Redmi, serinin yeni modeli için kolları sıvamışa benziyor. Sudhanshu Ambhore tarafından Redmi 9 modeline ait olduğu öne sürülen fotoğraf ile birlikte cihazın özellikleri ile ilgili bilgiler de sızdırıldı. Cihaz muhtemelen dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Giriş seviyesi cihazlarda dahi dörtlü kamera kurulumuna geçilmesi akıllı telefon pazarında standartların yükselmesi konusunda sevindirici. Fotoğrafın kaynağı tarafından cihazın 13 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya sahip olacağını da belirtiyor. Bu kameraya 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı, 5 megapiksel çözünürlüklü makro ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik algılayıcı lens eşlik edecek. Redmi 9 bu kamera kurulumu ile akıllara Realme 6i modelini getiriyor. Zira iki cihaz aynı kategoride ve rakip durumunda. Realme 6i modeli farklı olarak 9 megapiksel çözünürlüklü bir ana kameraya sahip.
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Sudhanshu Ambhore tarafından sızdırılan bir diğer bilgi ise cihazın Realme 6i modelinin de kullandığı Mediatek Helio G80 işlemcisinden güç alacağı yönünde. Ayrıca cihazın mor ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacağı da sızan bilgiler arasında.
Haberimizde yer alan Redmi 9 modeline ait bilgilerin sızıntılara dayandığını belirtmiş olalım. Söz konusu cihazın kesin özelliklerini öğrenmek için firmanın resmi duyurularını beklemek zorundayız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M01, Wi-Fi Alliance tarafından görüntülendi!
Birkaç hafta önce, SamMobile tarafından Samsung Galaxy M01 ile ilgili rapor yayınlanmıştı. Bugün ise cihaz, Wi-Fi Alliance tarafından görüntülendi. Yapılan Geekbench testine göre, Galaxy M serisine ait cihaz giriş seviyesi bir telefon olacak.
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Samsung Galaxy M01 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Galaxy M01, Geekbench sonuçlarına göre giriş seviye Snapdragon bir yonga seti kullanacak. Cihazda 3 GB RAM bulunacak ve Android 10 ile kutudan çıkacak. Cihazın işlemcisi henüz bilinmemesine rağmen sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip olacağı biliniyor. Ayrıca telefonun işlemcisinin taban frekans değeri ise 2.4 GHz olacak. Bu veriler değerlendirildiğinde, tahmin edilene göre bu işlemci Snapdragon 439 olacak. Bugün ortaya çıkan Wi-Fi Alliance verilerine göre, henüz resmi olarak duyurulmamış bu cihazda Wi-Fi b/g/n desteği bulunacak. Yine aynı rapora göre Galaxy M01‘in Android 10 sertifikası da bu şekilde onaylandı.
Cihazın model numarası yayınlanan rapora göre SM-M015G/DS olacak. Bu model numarasındaki DS, cihazın çift SIM desteğinin bulunacağını gösteriyor. M01’in bilinen detaylarına göre SamMobile‘ın yaptığı açıklama, bu cihazın Hindistan, Rusya, Sri Lanka ve Nepal gibi pazarlar için geliştirilen Samsung Galaxy A01‘in bir çeşidi olabileceği yönünde.
Şu anlık Galaxy M01 hakkında başka bir ayrıntı bilinmiyor. Ancak Wi-Fi Alliance sertifikasını almış olması, cihazın lansmanının yakında yapılacağını gösteriyor.