Oppo Reno Ace 2, TENAA’da görüntülendi!

Önümüzdeki ay gelecek olan ve geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan Oppo Reno Ace 2, TENAA tarafından tüm özellikleriyle birlikte görüntülendi. Cihazın özelliklerinin listesinin de açıklanmasıyla birlikte telefon hakkında neredeyse her şey açığa çıktı.

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Oppo Reno Ace 2 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Reno Ace 2, 2.8 GHz taban frekansta çalışan sekiz çekirdekli bir Snapdragon 865 SoC işlemci ile gelecek. Cihaz, 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı ve 12 GB RAM / 256 GB depolama alanı olan iki farklı varyasyon ile piyasaya sürülecek ve Android 10 ile kutudan çıkacak. Reno Ace 2, 6.5 inçlik FullHD+ AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ekranın ön tarafında 16 MP bir selfie kamera ve ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak. Ayrıca ön kamera sol üst tarafta bulunan delikli bir tasarım ile geliyor olacak.

Reno Ace 2, arka tarafta 48 MP bir ana kamera, 8 MP ve 2 adet 2 MP çözünürlüğünde kameralar olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu ile gelecek. 2 MP değerinde olan sensörlerin makro ve derinlik algılayıcı sensörler olacağı tahmin edilirken, 8 MP kameranın ise ultra geniş açılı kamera olması bekleniyor. Bunlar haricinde Reno Ace 2, çift modlu 5G’yi destekleyecek ve üç farklı renk seçeneği bulunduracak. Bu renk seçenekleri ise siyah, mavi ve mor olacak.

TENAA‘ya göre Reno Ace 2‘nin tek bir hücresi 1.955 mAh bataryaya sahip olacak. Bu da demek oluyorki cihazda 4000 mAh değerinde toplam batarya bulunacak. Ayrıca Reno Ace 2, 65W‘a kadar kablolu hızlı şarj, 40W‘a kadar da kablosuz şarjı destekleyecek.