Google’dan Giriş Seviyesi Cihazlar İçin Android Oreo Go!

Google, düşük donanımlı akıllı telefonlarda Android deneyimini iyileştirmek için Android Oreo Go’yu yayınlıyor. Android Oreo Go ile 512 – 1024 MB RAM’e sahip cihazlar hedeflenmekte.

Gelişen donanım ve yazılımlarla tüketiciler teknolojinin nimetlerinden daha fazla yararlanabiliyor. Özellikle akıllı telefon sektörü oldukça hızlı gelişmekte. Fakat bu gelişim her zaman kullanıcıları memnun edemeyebiliyor. Amiral gemisi olarak adlandırılan güçlü donanımlı cihazlar akıcı bir perfomans elde ederken, düşük veya eski donanımlı cihazlarda performans kayıpları yaşanmakta ve bu da kullanıcıları rahatsız etmekte. Google geliştirdiği Android işletim sisteminde bu sorunu görmüş ve çözüm olarak düşük donanımlı cihazların daha verimli çalışabilmesi için Android Go’yu tanıtmıştı. Bugün yapılan basın lansmanı ile Android Oreo Go sürümü resmi olarak yayınlandı.

Android Oreo Go

Google’ın düşük donanıma sahip cihazlarda daha akıcı bir deneyim için üzerinde çalıştığı sistemi Android Oreo ile güncellenerek yayımlanacak. Go versiyonu ile çekirdek uygulamaların %50 oranında sıkıştırılması ve bu sayede %15 oranında performans artışına ulaşılabiliyor. Aynı zamanda fabrika çıkışlı etkin olarak gelen veri tasarrufu özelliği sayesinde daha az veri tüketilmiş olacak. Uygulamaların daha küçük ve daha işlevsel olmasıyla cihaz hafızasında daha fazla alan kullanıcılar için kullanılabilir olacak. Bu sayede hedeflenen giriş seviyesi işlemcileri ve 512 ila 1024 MB arası ram’e sahip cihazlar

Google’ın tasarladığı sistemde doğal olarak ön yüklü bazı Google uygulamaları mevcut. Örneğin Google Maps Go, Google Go, Gmail Go, YouTube Go, Chrome, Gboard ve Play Store gibi. Dosya yönetimi için Files Go uygulaması ile hem cihaz hafızasındaki dosyalar kontrol edilebilecek hem de kolayca dosya paylaşımı yapılabilcek. Ayrıca Google Asistan’ın Go versiyonu da yeni Android sürümüyle kullanılabilecek.

Dağıtım 2018’de

Android Go yazılımı giriş seviyesindeki milyarlarca cihaz kullanıcısını hedeflemekte ve bu cihazların adeta yok satıldığı Hindistan’da bulunan kullanıcıların 2018 yılının ilk aylarında yeni Android Oreo Go’nun ilk kullanıcıları olması bekleniyor.