Son günlerde yeni bir Gmail hesabı oluşturan kullanıcılar, bulut depolama hizmetlerinde beklenmedik bir kısıtlama ile karşılaştı. Normal şartlarda 15GB olarak sunulan ücretsiz kapasite, bazı yeni hesaplarda 5GB seviyesine indirildi. Ancak bu durumun kullanıcılar tarafından rapor edilmesinin ardından şirket, yeni bir telefon numarası eklenmesi durumunda 15GB kapasitenin yeniden aktifleştiğini onayladı. Peki, Google depolama alanı politikasındaki bu değişikliğin temel sebebi nedir?

Google depolama alanı politikasındaki yeni testler

Şirket tarafından Android Authority’e yapılan resmi açıklamaya göre, söz konusu uygulama belirli bölgelerde yürütülen bir test sürecini kapsıyor. Google depolama alanı için belirlenen bu yeni politikanın amacı, kullanıcılara sunulan hizmetin kalitesini korumak olarak ifade ediliyor. Bu adım aynı zamanda kullanıcıları hesap güvenliğini ve veri kurtarma seçeneklerini daha aktif kullanmaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Google cephesinden gelen açıklamalarda, değişikliğin test edildiği bölgelerin isimleri hakkında bir detay verilmedi. Şirket, bu politika ile “kullanıcılarımıza yüksek kaliteli bir depolama hizmeti sunmaya devam etmeyi” amaçladığını belirtti. Gmail, Google Drive ve Google Photos servislerinin ortaklaşa kullandığı bu alanın kısıtlanması, mevcut hesap sahiplerini değil, sadece belirli bölgelerde oluşturulan yeni hesapları etkiliyor.

Mevcut hesaplar ve telefon numarasıyla doğrulanmış profiller için herhangi bir kısıtlama öngörülmüyor. Şirketin güncellediği destek sayfasına göre, standart bir Google hesabı yine 15GB’a kadar ücretsiz depolama desteği sunmaya devam ediyor. Bu değişikliğin özellikle hesap güvenliğini ön plana çıkarma stratejisinin bir parçası olduğu gözlemleniyor.

Hesap güvenliği ve depolama ilişkisi

Kullanıcıların hesaplarına ekledikleri telefon numaraları, hem güvenlik doğrulamalarında hem de hesap kurtarma süreçlerinde kritik rol oynuyor. Şirketin bu testi, kullanıcıları Gmail ücretsiz depolama kapasitesine tam erişim sağlamak için iletişim bilgilerini güncel tutmaya teşvik etme yöntemi olarak yorumlanabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google depolama alanı kapasitesinin hesap güvenliğiyle ilişkilendirilmesi ve 5GB'a düşürülmesi konusunda nasıl bir görüşe sahipsiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.