Google, Yapay Zeka Çalışmalarının Yeni Bir Yolunu Buldu

Google ve Apple gibi büyük teknoloji firmaları kullanıcıların uygulama kullanım alışkınlıklarını toplayarak yeni algoritmalar çalışıyor.

Google genel olarak makine öğrenimi teknolojilerini daha merkezi sistemlerden geliştiriyor. Sonuç olarak kullanıcılar telefonun kamerasından daha keskin fotoğraflara veya e-posta uygulamasında daha gelişmiş arama özelliklerine sahip oluyor.

Bu yöntem oldukça etkili ancak kullanıcı gizliliği için biraz sıkıntılı. Çünkü şirketler kullanıcı bilgilerini kendi sunucularında tutuyor. Google ise Federated Learning adını verdiği yeni bir yapay zeka çalışması deniyor.

Federated Learning kullanıcı bilgilerini alıp bunları sunucularda kullanmak yerine direkt olarak kullanıcının cihazında çalışacak. Yani temel olarak yapay zeka dersini telefonun işlemcisinde çalışacak. Federated Learning ilk olarak şirketin klavye uygulaması Gboard’ın Android versiyonunda çalışıyor. Gboard’un içinde Tensorflow makine öğrenimi yazılımı yer alıyor. Federated Learning ile daha akıllı modellemeleri, daha düşük gecikme ve daha düşük enerji tüketerek gerçekleştiriyor.