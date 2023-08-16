Teknoloji devi Google, Wear OS 2 saatlerindeki Google Asistan desteğini yakında durdurabilir. Bu değişiklik Wear OS Companion uygulamasının 2.65.11.552438494 sürümünün APK dosyasının incelenmesiyle ortaya çıktı. Bu hamleyle birlikte, kullanıcıların daha yeni ve gelişmiş sürümlere yükseltmeleri teşvik edilecek. İşte Google’ın akıllı saat kullanıcılarını üzecek hamlesi!

Google Asistan Desteği Eski Akıllı Saatler İçin Sona Eriyor!

Bu güncelleme ile birlikte, Wear OS 2 yüklü bir akıllı saatte Google Asistan açıldığında “Bu saatteki Google Asistan desteği yakında sona eriyor. Lütfen Google Asistan’ı destekleyen ve Wear OS 3 veya üstünü çalıştıran daha yeni bir saate yükseltin.” şeklinde bir bildirim görülecek.

Ancak bu değişiklik yalnızca Wear OS 2 ve daha eski sürümlerde çalışan saatleri etkileyecek. Wear OS 3 geçişinin ardından, bu uygulamanın işlevselliği devam ettirme sorumluluğu üreticilere devredilecek.

Wear OS 3’ün gelmesiyle birlikte Google Asistan için yeni bir uygulama da tanıtıldı. Bu uygulama, sesli komutları daha etkin kullanmanıza olanak tanıyan modern bir tasarım sunuyor. Zaman yönetimi, iletişim, akıllı ev kontrolü gibi birçok özelliği içinde barındıran uygulama, Android 11 ve üstü sürümlerle uyumlu olarak çalışıyor.

Google’ın bu hamlesi, şirketin daha eski sürümleri kademeli olarak terk ederek yeni ve daha gelişmiş teknolojilere odaklandığını gösteriyor. Özellikle Wear OS 3 ve sonraki sürümlerde Google Asistan’a olan bağlılığın daha güçlü olacağı ve bu platformlarda daha geniş kapsamlı sesli etkileşimlerin sağlanacağı belirtiliyor.

Google’ın Wear OS 2’deki Asistan desteğini ne zaman keseceği henüz net değilken, bu değişikliğin genel bir iyileştirme ve geliştirme stratejisinin parçası olduğu görünüyor. Yine de Google Asistan’ın ne kadar yararlı bir özellik olduğu düşünüldüğünde, bazı akıllı saat kullanıcıları bu haberi pek de anlayışla karşılamayacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Wear OS 2 ve altı akıllı saatlerin Google Asistan desteğinden mahrum kalması doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!