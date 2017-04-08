Google’ın Sanal Gerçeklik Ekibi Bünyesine Önemli Bir İsmi Daha Kattı

Google, HTC Vive’ın popüler uygulamalarından SoundStage’i geliştiren Logan Olson’ı, Clay Bavor’ın sanal gerçeklik ekibine aldı.

Olson geliştirdiği SoundStage, Google tarafından geliştirilen Tilt Brush uygulamasının daha çok müzikli versiyonu gibi. SoundStage ile HTC Vive başlığı ve kontrolcülerini kullanarak müzik yapabiliyorsunuz.

Şirketin basın sözcüsü yaptığı açıklamada Logan’ın ekibe katıldığı için çok mutlu olduklarını ve sanal gerçeklik içeriğinde lider olmak için heyecan verici uygulamalar geliştireceklerini belirtti. SoundStage geçtiğimiz aya kadar Steam’de Erken Erişimde bulunuyordu ancak 1.0 güncellemesi ile tam sürüme geçti.

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Google’ın Daydream VR platformu Pixel ve Pixel XL modellerine geçtiğimiz sonbaharda geldi. Ancak geçtiğimiz aylarda platform biraz geri planda aklı. Bazı donanım üreticileri Daydream destekli telefonlar çıkardı. Ayrıca Pixel modelleri çok az sayıda stoğa sahip ve sadece Amerika’da piyasada. Bu Daydream’i çok daha kısıtlı hale getiriyor.