Google, üçüncü parti uygulama mağazalarına kolaylık sağlayacak

Android, diğer popüler mobil işletim sistemlerinin aksine, her zaman üçüncü parti uygulama mağazalarının yüklenmesine izin veriyor. Birçok Android cihaz, kutusundan birden fazla uygulama mağazasıyla çıkabiliyor. Android 12 ile birlikte, üçüncü parti uygulama mağazalarının kurulumu ve kullanımı daha da kolaylaştırılacak.

İlginizi çekebilir: Google, Play Store’a uygulama paylaşımı desteği getiriyor

reklam

Epic Games – Google davası

Fortnite’ın sahibi olan Epic Games, bu yılın başlarında, oyununu Google Play Store’dan çekmişti. Haksız faturalandırma, haksız rekabet gibi suçlamalarda bulunarak, Google’a dava açmıştı. Bu durumun Google’ın söz konusu kararı almasında etkili olduğu düşünülüyor.

Google’dan konu ile ilgili açıklama geldi

“Her mağaza kendi işleyişine karar verebilir. Biz bu konuda çok açığız. Bu açıklık; bir geliştirici Google iş şartları üzerinde anlaşma sağlamasa bile, geliştiriciye ait uygulamanın Android platformunda her halükarda dağıtabileceği anlamına geliyor. Örneğin, Fortnite’ın doğrudan Epic Games’in mağazasından veya Samsung‘un Galaxy Store’u dahil diğer uygulama mağazalarından edinebilmesinin nedeni budur.

Bazı geliştiriciler, cihazlarına başka bir uygulama mağazası yüklediklerinde, kullanıcı deneyimini nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz konusunda bize geri bildirimde bulundular. Bu geri bildirimlere yanıt olarak, Android 12’de, Android’in uyguladığı güvenlik önlemlerinden ödün vermeden, kullanıcıların cihazlarında diğer uygulama mağazalarını kullanmalarını daha da kolaylaştırmak için değişiklikler yapacağız.”



Android 11’de uyarı mesajı ile karşılaşılıyor

Bugün itibarıyla, Android 11’e üçüncü parti bir uygulama mağazası kurmaya çalışıldığında, bir uyarı mesajı beliriyor. Google, bu durumun öncelikle kullanıcıları korumak amacıyla var olduğunu belirtiyor. Android 12 ile birlikte neler değişeceği merak konusu.