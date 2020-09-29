Akıllı Telefonlar
Google, üçüncü parti uygulama mağazalarına kolaylık sağlayacak
Android, diğer popüler mobil işletim sistemlerinin aksine, her zaman üçüncü parti uygulama mağazalarının yüklenmesine izin veriyor. Birçok Android cihaz, kutusundan birden fazla uygulama mağazasıyla çıkabiliyor. Android 12 ile birlikte, üçüncü parti uygulama mağazalarının kurulumu ve kullanımı daha da kolaylaştırılacak.
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Epic Games – Google davası
Fortnite’ın sahibi olan Epic Games, bu yılın başlarında, oyununu Google Play Store’dan çekmişti. Haksız faturalandırma, haksız rekabet gibi suçlamalarda bulunarak, Google’a dava açmıştı. Bu durumun Google’ın söz konusu kararı almasında etkili olduğu düşünülüyor.
Google’dan konu ile ilgili açıklama geldi
“Her mağaza kendi işleyişine karar verebilir. Biz bu konuda çok açığız. Bu açıklık; bir geliştirici Google iş şartları üzerinde anlaşma sağlamasa bile, geliştiriciye ait uygulamanın Android platformunda her halükarda dağıtabileceği anlamına geliyor. Örneğin, Fortnite’ın doğrudan Epic Games’in mağazasından veya Samsung‘un Galaxy Store’u dahil diğer uygulama mağazalarından edinebilmesinin nedeni budur.
Bazı geliştiriciler, cihazlarına başka bir uygulama mağazası yüklediklerinde, kullanıcı deneyimini nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz konusunda bize geri bildirimde bulundular. Bu geri bildirimlere yanıt olarak, Android 12’de, Android’in uyguladığı güvenlik önlemlerinden ödün vermeden, kullanıcıların cihazlarında diğer uygulama mağazalarını kullanmalarını daha da kolaylaştırmak için değişiklikler yapacağız.”
Android 11’de uyarı mesajı ile karşılaşılıyor
Bugün itibarıyla, Android 11’e üçüncü parti bir uygulama mağazası kurmaya çalışıldığında, bir uyarı mesajı beliriyor. Google, bu durumun öncelikle kullanıcıları korumak amacıyla var olduğunu belirtiyor. Android 12 ile birlikte neler değişeceği merak konusu.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord modeli için OxygenOS kapalı beta süreci başlıyor
OnePlus, yazılım güncellemelerini üç adımda gerçekleştiriyor; kapalı beta, açık beta ve final sürümü. Şirket, OnePlus Nord modeli için OxygenOS kapalı beta kayıtlarını açmış durumda.
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OnePlus, kapalı beta programına 200 kişiyi kabul edecek
Her zaman olduğu gibi, kapalı beta kararı da resmi OnePlus forumu üzerinden paylaşıldı. Az sayıda kişinin katıldığı kapalı beta programında, kullanıcılar tarafından oluşturulan geri bildirimler doğrultusunda iyileştirmeler yapılıyor. Kapalı beta programına katılabilmek için, bir OnePlus Nord sahibi olmanız tek başına yeterli olmayacak. OnePlus’ın konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde;
“Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz kapalı beta süreçlerinin en kalabalığıyla karşınızdayız. Bu kez 200 kişinin katılacağı bir kapalı beta sürecini başlatıyoruz. Seçilecek olan 200 katılımcının gerekli şartları sağlamaları gerekiyor. Ayrıca, kapalı beta programında veri kaybına uğrayabileceğinizi de belirtmek isteriz. İstenilen gereklilikler;
♦ OnePlus Nord kullanıcısı olmak.
♦ ‘OnePlus Community‘ üyesi olmak.
♦ Slack platformu üzerinden OnePlus ekibiyle sürekli bir şekilde iletişim kurmaya ve geri bildirimde bulunmaya istekli olmak.”
Yapılacak olan kapalı beta programının, OxygenOS için şimdiye kadar yapılan en büyük kapalı beta programı olduğunu öne süren şirket, küçük bir dil sürçmesi yaşamış oldu. OnePlus 8 ve OnePlus 7T modelleri için gerçekleştirilen kapalı beta programlarına 250 kişi katılmıştı.
Halihazırda bu şartları karşılıyorsanız, buraya tıklayarak kapalı beta sürecine kayıt oluşturabilirsiniz. Gizlilik sözleşmeleri ve çeşitli anlaşmaları imzalamak durumunda kalacağınızı da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T serisinin fiyatları belli oldu!
Xiaomi Mi 10T serisi, markanın Çarşamba günü düzenleyeceği lansman ile resmi olarak tanıtılacak. Fiyat/performans düzeyiyle iddialı olacağı tahmin edilen telefonların merak edilen fiyat detayı ise sonunda netlik kazandı!
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Xiaomi Mi 10T serisi, uygun fiyat düzeyi ile dikkat çekecek!
Geçtiğimiz günlerde detaylı teknik özellikleri ortaya çıkan serinin fiyatı hakkında çeşitli spekülasyonlar bulunuyordu. Twitter’da isabetli tahminleriyle bilinen Sudhanshu1414 kullanıcısı, Mi 10T serisinin önerilen satış fiyatlarını paylaştı. Buna göre, serinin başlangıç modeli olan Xiaomi Mi 10T Lite 300 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Mi 10T’nin 500 Euro’dan satışa sunulacağını belirten Twitter hesabı, kamera odaklı Pro versiyonunun ise 550 Euro’dan başlayacağını ifade etti.
Xiaomi Mi 10T Pro modeli, özellikle güçlendirilmiş arka kamera performansı ile ilgi çekmeye çalışacak. 6.67 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefonda 144Hz ekran tazeleme hızı bulunacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Mi 10T Pro, 8 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama ile destekleniyor. Arka kamera tarafında ise 108+13+5 megapiksel çözünürlüklü sensör paketine OIS destek veriyor. Ön yüzünde 20 megapiksellik bir kameraya sahip olan telefon, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile dikkat çekiyor.
Serinin standart modeli Mi 10T ise kamera ve depolama tarafında küçük değişiklikler ile geliyor. Ekran, işlemci ve RAM detayları korunurken, 256 GB depolama seçeneği bu telefonda yer almıyor. Ayrıca telefonun üçlü arka kamera paketine 64 megapiksel çözünürlüklü bir sensör ev sahipliği yapıyor. Pro versiyonda yer alan OIS desteğinin Mi 10T’de bulunmadığını belirtelim.
Henüz detayları tam olarak öğrenilemeyen Xiaomi Mi 10T Lite da orta-üst seviye özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Qualcomm Snapdragon 700G serisi bir işlemciye sahip olacağı belirtilen telefonda 5G desteğinin yanı sıra 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri bulunacak. Bu telefon ile ilgili daha detaylı bilgiyi ise 30 Eylül’deki tanıtımda öğrenebileceğiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo, iki yeni telefonla TENAA’da görüntülendi!
Vivo, geçtiğimiz günlerde üç farklı üyesiyle V20 ailesini tanıtmıştı. Bugün TENAA’da görüntülenen iki farklı cihaz ise bu ailenin daha da genişleyeceğine işaret olabilir. Henüz pazar isimleri bilinmeyen bu iki telefondan V2031A, V20 serisine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
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V2031A, Vivo V20 ailesine oldukça benziyor!
V2031A model isimli cihaz, tıpkı V20 Pro ve V20 SE’de olduğu gibi 6.44 inçlik 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Ancak kameralar, bu cihazlara göre bir seviye geride kalıyor. Üçlü arka kamera sistemi 48 MP ana kamera, 8 MP ikincil (muhtemelen ultra geniş açı) kamera ve 2 MP yardımcı kameraya ev sahipliği yapıyor. Her ne kadar bu dizilim V20 SE ile aynı gibi görünse de LED flaşın konumu ve ön kameranın 16 MP olması V2031A’yı farklı kılan özellikler.
Bu telefonda 2.0 GHz hıza sahip sekiz çekirdekli bir işlemci 6 ya da 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenecek. 5G desteğine de sahip olacak olan V2031A, microSD kart yuvasına yer vermiyor. V20 ailesinin diğer üyeleri gibi 4020 mAh kapasitesindeki batarya, 33W hızlı şarjı destekleyecek. Ancak söylentilere göre bu telefon, kutusundan 18W’lık bir şarj aletiyle sunulacak.
V2034A giriş seviyesine hitap ediyor!
V2034A model adına sahip olan bu cihaz ise V20 serisine benzer tasarımıyla yine bu ailenin bir üyesi olarak tanıtılsa bile giriş seviye özellikleriyle bu kategoride konumlandırılacak. 5G desteği bulunmayan cihaz 6.52 inçlik 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip. Diğer modellere göre bir nebze daha büyük olan bu ekranda çözünürlükten taviz verilmiş.
4910 mAh değerinde oldukça büyük bir bataryaya sahip olan V2034A, kamera dizilimiyle de giriş seviyesinde olduğunu belli ediyor. 13 MP’lik ana kameraya 2 MP’lik iki yardımcı kameranın destek olduğu bu dizilim, sol üst köşede yer alıyor. Önde bulunan özçekim kamerası ise 8 MP değerinde. Yine 2.0 GHz hızında 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olan bu modelin birkaç farklı konfigürasyonla satışa sunulması bekleniyor. 4, 6 ve 8 GB RAM kapasitelerinin 64 ve 128 GB depolama alanlarıyla eşleştirildiğini göreceğiz.
Her iki modelin de ne zaman tanıtılacağı, satış isimleri veya fiyatları belli olmasa da özelliklerine bakılarak sessiz bir tanıtım yapılacağı öngörülebilir.