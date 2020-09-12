Google, Play Store’a uygulama paylaşımı desteği getiriyor

Google, Play Store için telefonlar arası uygulama paylaşımı desteği eklemeye hazırlanıyor. Bu yeniliğin hayata geçmesiyle beraber uygulamaları Android cihazlar arası paylaşmak, hiç olmadığı kadar kolaylaşacak.

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9to5Google, Android’in uygulama mağazası Play Store için yapılmakta olan bir tasarım değişikliğini sızdırdı. Bu tasarım değişikliğinin, ayrıca beraberinde kullanıcıları memnun edecek bir özelliği de getireceği ortaya çıkmış durumda. Söz konusu özellikle beraber Android kullanıcıları, direkt olarak Google Play Store üzerinden birbirleriyle uygulama paylaşımı yapabilecek. Üstelik uygulama paylaşmak için sadece telefonların birbirine yakın olması yetiyor, başka hiçbir şeye gerek yok.

Google Play Store, uygulama paylaşımı desteğine kavuşuyor!

9to5Google ekibinin yeni değişiklikle alakalı paylaştığı ekran görüntüsüne baktığımızda, Google Play Store’un ‘Uygulamalarım ve oyunlarım’ bölümünün yeniden tasarlandığını görüyoruz. İşte Google, kablosuz uygulama paylaşımı özelliğini tam olarak buraya eklemeyi tercih ediyor. Yeni ‘Uygulamalarım’ bölümünde, her uygulamanın yanında bir onay kutucuğu yer alıyor. Onay kutucuğuna dokunulduğunda da Güncelle, Kaldır ve Paylaş gibi ek özelliklerin yer aldığı bir menü çıkıyor.

Telefonundaki bir uygulamayı paylaşmak isteyen kullanıcı, bu menüdeki ‘Paylaş’ seçeneğine bastığında karşısına ‘Gönder’ ve ‘Al’ olmak üzere iki adet seçenek çıkacak. Paylaş seçeneğine bastığında ise Google Play Store ilgili telefonu o an paylaşma moduna sokacak; akabinde cihazlar arası kablosuz uygulama paylaşımı başarıyla gerçekleşecek.

Elbette ki uygulamanın gönderileceği cihazın da aynı şekilde Google Play Store’u açması ve bu sayede cihazların birbirini bulması gerekiyor. Ayrıca uygulama paylaşımı özelliği, çalışabilmek için her iki telefonun da Bluetooth, NFC veya Wi-Fi özelliğinden birine ihtiyaç duyuyor.

Aslına bakacak olursak, Google Play Store’daki yeni uygulama paylaşımı özelliği Google’ın ilk olarak 2018 yılında Files Go gibi üçüncü taraf dosya yöneticileri için kullanıma sunduğu çevrim dışı uygulama paylaşımı konusundaki çalışmalarının bir meyvesi diyebiliriz. Ama tabii ki böylesine bir imkanın doğrudan Play Store’a gelmesi, kullanıcıları ek bir yazılıma ihtiyaç duyma derdinden kurtaracağı için ayrı bir önem taşıyor.