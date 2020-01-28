Google, Twitter’dan Android kullanıcılarına destek verecek

Google, kullanıcılarının Android ile ilgili sorunlarına, Twitter üzerinden başlattığı #AndroidHelp hashtagiyle destek vereceğini açıkladı.

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Milyonlarca Android kullanıcısı karşılaştıkları sorun sonrası Google üzerinden aramalar yapıyor ve çeşitli topluluklardan destek alıyor. Bu desteklerden bazıları çözüm olurken internet aramalarında çıkan her bilgi doğru olmayabiliyor. Google’ın açmış olduğu Twitter hesabı, Android ile ilgili sorunları olan kullanıcılar için özellikle işletim sistemi ile ilgili sorunları olan veya hemen desteğe ihtiyaç duyanlar için yararlı bir yenilik olacak.

Android Twitter hesabı, aynı zamanda kimlik doğrulama, erişilebilirlik, güvenlik ve diğer birçok Android özelliğinde de yardım sağlayabilecek. Kullanıcıların Google’dan destek almak için tek yapması gereken #Androidhelp ile sorularını sorması.

Android’in resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Android’le ilgili bir sorunuz mu var? Yardımcı olmak için burdayız. Artık #AndroidHelp hashtag’ini kullanarak attığınız tweet’lerle yardım alabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi. Google, önümüzdeki süreçte akıllı telefon üreticileri ile beraber güncelleme tarihlerini bu hesap üzerinden vermesi bekleniyor.

Google, bu sistem sayesinde bir çok kullanıcıya çok daha hızlı ve etkili ulaşmayı hedefliyor. Şirket ayırca, teknik destek için özel bir ekip hazırladığını da gelen haberler arasında. Yeni sistem şu an için sadece İngilizce dil desteğiyle sınırlı olmak kaydıyla destek sağlıyor. Önümüzdeki günlerde yeni dil seçeneklerinin de bu kapsama eklenmesi bekleniyor.