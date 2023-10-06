Philips’in 2023 serisi televizyon modelleri artık Android TV yerine Google TV arayüzü ile beraber geliyor. Peki Türkiye’de de adını sıkça duymaya başladığımız Google TV sistemi nedir? Hangi avantajları sağlıyor? Android TV’den farklı neler? Tüm bu soruların cevabını Aydoğan veriyor.

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Not: Bu videoda yer alan 65PUS8808 modeli televizyon, inceleme örneği olarak TP-Vision Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

Detaylı bilgi için; https://www.philips.com.tr/c-m-so/tv

Philips The One 65PUS8808 Ambilight TV’de neler yeni?

Normalde Philips televizyon dediğimiz zaman aklımına en önemli iki şey geliir. Biri Ambilight tabiki, diğeri ise Android TV olması. Burada 3 taraflı Ambilight teknolojisi zaten devam ediyor ve şahane çalışıyor. Ama geliştirme olarak Android TV yerine Google TV’ye geçilmiş durumda. Temel olarak daha sade bir Android TV deneyimi diyebileceğimiz arayüzde profil ve çocuk profili desteği ve kolay uygulama bulma gibi avantajlar mevcut. Bir de Google’ın Android TV’yi Google TV olarak tercih etme sistemini de düşünürsek daha güncel bir arayüz diyebiliriz.

Bu bahsettiklerimizin dışında HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision gibi HDR destekleri, 120 Hz VRR destekli 4K paneli, 3 taraflı Ambilight desteği gibi detaylarıyla beraber Philips The One 65PUS8808 modeli gerçekten gelişmiş ve şahane bir 4K LED TV olmayı başarıyor.