Google, Titan Güvenlik Anahtarını 2018’de tanıtarak kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağladı. Ancak şu anda, Google Hesaplarında şifre anahtarlarını destekleyerek, hesaplara şifresiz oturum açmanın daha basit ve güvenli bir yolunu sunuyorlar. Bu geçiş anahtarları, FIDO2 kimlik bilgilerini ve şifrelemeyi kullanarak güvenli kimlik doğrulamasını sağlıyor. New York’ta düzenlenen Aspen Siber Zirvesi’nde, Google Titan Güvenlik Anahtarı ürününün en son sürümünü duyurdu.

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Yeni Titan güvenlik anahtarları, Google Store’dan satın alınabilir ve şimdi 250’den fazla farklı geçiş anahtarını saklayabilir. Bu yeni anahtarlar, Google’ın mevcut USB-A ve USB-C Titan anahtarlarının yerini alacak şekilde tasarlanıyor. Google Hesabınız için şifre oluştururken, yeni Titan Güvenlik Anahtarı için temel bir PIN kodu ayarlayabilirsiniz. Bu PIN kodu, gelecekte Google Hesabınıza güvenli bir şekilde giriş yapmak için şifre yerine kullanılabilir.

Titan Güvenlik Anahtarları, donanım çipi kullanılarak üretilir ve bu çip, anahtarın bütünlüğünü sağlamak için Google tarafından tasarlanan ürün yazılımını içerir. Bu sayede, anahtarlara herhangi bir fiziksel müdahale olup olmadığını doğrulamak daha kolay hale gelir. Anahtarlar suya, toza ve hasara karşı dayanıklıdır ve uzun süreli kullanım için pil veya hareketli bileşen gerektirmez.

Yeni Titan Güvenlik Anahtarlarının fiyatı Google Store’da 35 ABD Doları veya 30 ABD Dolarıdır ve USB-C veya USB-A konektörleriyle birlikte gelir. Her iki versiyonda da NFC bulunmaktadır, bu da kablosuz telefonlar ve diğer mobil cihaz bağlantıları için uygun hale getirir. Ayrıca, Google ve sektör ortakları, 2024 yılında dünya çapındaki yüksek riskli bireylere 100.000 yeni güvenlik anahtarı dağıtmaya başlayacak.