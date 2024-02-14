Google’ın yaklaşan Tensor G4 çipi ve onu taşıyan Pixel 9’un beklenen performansıyla ilgili yeni sızıntılar, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Ancak, bu sızıntılar, bazı hayal kırıklığına yol açabilecek belirsizliklerle dolu.

Öncelikle, sızıntılar, Tensor G4’ün Exynos 2400 tabanlı olacağı iddiasını öne sürüyor. Bu, Google’ın önceki Tensor yongalarında da Samsung Exynos çiplerine dayandığını göz önüne alındığında mantıklı bir tahmin gibi görünüyor. Ancak, tamamen özelleştirilmiş bir yonga oluşturmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu öne sürülüyor.

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Exynos 2400’ün güçlü bir çip olması ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3’ten daha iyi performans göstermesi, Tensor G4’ün potansiyelini artırabilecek bir faktör olabilirdi. Ancak, sızıntılara göre, Tensor G4, Exynos 2400’den bazı özelliklerle ayrılıyor ve kendi özgün özelliklerini sunuyor.

Örneğin, Tensor G4, sekiz çekirdekli bir çip olacak ve hızları farklı olan çekirdeklerden oluşacak. Bu, Pixel 8’de kullanılan dokuz çekirdekli Tensor G3’ten farklı bir yaklaşımı temsil ediyor. Ancak, bu değişiklik, performans açısından nasıl bir etki yaratacağı henüz net değil.

Tensor G4 : Based on Exynos 2400#CPU

– 1 x Cortex-X4 @ 3.1 GHz

– 3 x Cortex-A720 @ 2.6GHz

– 4 x Cortex-A520 @ 1.95GHz#GPU

– Mali-G715 pic.twitter.com/Vq9ukL5reD — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) February 9, 2024

Google’ın çipinde AMD RDNA3 tabanlı bir GPU yerine Mali G715 GPU kullanacak olması da dikkat çekiyor. Bu, grafik performansı açısından farklı sonuçlar doğurabilir ve Pixel 9’un oyun ve grafik yoğun uygulamalardaki performansını etkileyebilir.

Ancak, G4’ün ARM’in en yeni çekirdeklerini kullanacak olması ve Exynos 2400’den ilham alacak olması, Pixel 9’un daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunmasını sağlayabilir. Bu da, Tensor G4’ün, önceki nesile kıyasla önemli bir gelişme olabileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak, G4’ün beklentileri karşılayıp karşılamayacağı henüz net değil, ancak Google’ın Pixel 9’unun güçlü bir rakip olması için bu yeni çipten önemli bir performans artışı bekleniyor. Bu, mobil teknoloji dünyasında heyecan uyandıran bir gelişme olarak değerlendirilebilir.