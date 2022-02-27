Google Telefon Uygulamasına “Material You” Güncellemesi Geliyor!

Google, Android 5.0 Lollipop ile benimsediği “Material Design” tasarım dilini uzun yıllar kullanmış ve nihayet Android 12 ile beraber “Material You” adı verilen yeni bir tasarım diline geçiş başlamıştı. Google’ın uygulama mağazasındaki birçok uygulama halen daha eski “Material Design” tasarım dilini kullansa da Google kendi uygulamalarını yeni tasarım diline geçirmeye başlamıştı. Bunun son örneğini ise yakın zamanda gelecek bir güncelleme ile firmanın kendi arama uygulaması olan Google Telefon uygulamasında göreceğiz.

Tuş Takımı Tamamen Değişiyor!

Ünlü haber sitesi XDA’nın ulaştığı bilgilere bakılırsa, özellikle Xiaomi ve ASUS gibi üreticilerin bazı bölgelerde kendi arama uygulaması yerine kullandığı Google Telefon uygulamasına gelecek olan güncelleme, işlevsellik alanında pek bir değişiklik içermese de tasarım alanında önemli yeniliklere ev sahipliği yapacak.

Bu yeniliklerden en dikkat çekeni ise tamamen yenilenen tuş takımı olmuş diyebiliriz. Önceki sürümdeki bütünleşik bir tasarıma sahip olan tuş takımı tasarımı yerine, “Material You” tasarım diline uygun olarak değiştirilen tuş takımındaki rakamlar birbirinden ayrılmış ve bunun göze daha hoş gelmesinin yanında tasarımdaki kontrastı arttırması nedeniyle okunurluğun da arttığını söyleyebiliriz.

Kullanıcıların seçtiği temaya göre farklı renk seçenekleri ile kullanılabilen Google Telefon uygulamasına gelecek güncellemenin tam tarihi henüz belli olmasa da uygulamanın beta testlerine katılan bazı kullanıcılar telefonlarına bu güncellemenin geldiğini bildiriyor.

Android 12 ile beraber “Material You” tasarım diline geçiş yapan Google, anlaşılan o ki bu geçişin öncüsü olmak niyetinde. Android cihazlardaki resmi uygulama mağazası olan Google Play Store’daki uygulamaların büyük bir çoğunluğu “Material Design” tasarım dilini kullanıyor olsa da, Google’ın da teşviki ile beraber ana akım birçok uygulamanın yeni tasarım diline geçiş yaptığı görülüyor. Yani yakın zamanda Google Play Store’da bulunan diğer uygulamaların da yeni tasarım anlayışını benimseyeceğini söylemek yanlış olmaz.

Bu geçiş, Android tarafının Apple’ın iOS işletim sistemine kıyasla bir eksiği olarak kabul edilen arayüz bütünlüğü konusundaki eleştirileri biraz olsun hafifletecektir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Android 12 ile beraber görücüye çıkan “Material You” tasarım dilini beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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