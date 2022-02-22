Samsung Galaxy S22 Ultra Sahipleri İlginç Bir Sorunla Karşılaşıyor!

Samsung’un uzun zamandan beri en çok ses getiren serisi olmayı başaran S22 serisinin tepe modeli olan Galaxy S22 Ultra’nın sahipleri ekranlarında ilginç bir sorun ile karşılaştıklarını bildiriyor. Birçok platformdan ses yükselten kullanıcıların yorunlarına bakılırsa, bu sorun donanımsal bir hatadan ziyade yazılımsal bir sorun gibi görünüyor. Samsung tarafı ise şimdilik bu konuda sessizliğini korumakta ısrarcı.

Kullanıcılar Ekranda Aniden Beliren Çizgilerden Şikayetçi!

Samsung’un resmi tartışma sitelerinde paylaşılan görseller ve yorumlardan anlaşıldığı kadarıyla, birçok kullanıcı ekranlarında bu sorunla karşılaşmış. Sorunu yaşayan kullanıcıların ortak özelliği ise, hepsinin Galaxy S22 Ultra’larını cihazın desteklediği en yüksek çözünürlük olan WQHD çözünürlükte, 120 Hz tazeleme hızı aktif şekilde ve ekranın renk ayarı “Doğal” tonda iken kullanmaları. Bu üç koşul da sağlandığında, cihazların ekranında çizgiler beliriyor.

Kulllanıcıların diğer bir ortak noktası ise hepsinin Exynos 2200 yonga seti ile donatılmış modellere sahip olması. Bu durum, hatanın kaynağı konusundaki tartışmaları daha da alevlendiriyor. Öyle ki, hatanın Exynos 2200’de kullanılan AMD imzalı grafik işlem ünitesi ile alakalı olabileceği söylentileri dolaşmaya başladı bile.

Çoğu kullanıcı ekranlarında kalıcı çizgiler gördüğünü belirtse de, bazı kullanıcılarda sorun sürekli yanıp sönen bir çizgi şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Bu denli yüksek ücretler ödeyerek satın aldıkları cihazlarında böyle bir sorunla karşılaşan kullanıcılar, firmayı eleştiri yağmuruna tutmuş durumda.

Galaxy S22 Ultra’larını Samsung’un servis merkezlerine gönderen kullanıcılardan bazıları, değişim cihazı aldıklarını ancak değişim cihazlarında da aynı sorunun devam ettiğini bildiriyor.

Şimdilik bu hatanın tek çözümü olarak ise ekran ayarlarının değiştirilmesi öneriliyor. Özellikle ekran ayarlarını “Doğal” tondan “Canlı” tona alan kullanıcılar sorunun çözüldüğünü belirtiyor. Sorunun bu şekilde çözülebilir olması, donanımsal bir hatadan ziyade yazılımsal bir hataya işaret etse de, Samsung’un bu konuda hiçbir açıklama yapmaması sorunun donanımsal bir hatadan kaynaklandığı yönündeki şüpheleri arttırıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu olanlar Samsung Galaxy S22 Ultra’nın satış rakamlarına yansıyacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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