Halihazırda en iyi takvim uygulamalarından biri olan ve bizim de “En İyi Takvim Uygulamaları” listemizde yer verdiğimiz Google Takvim, gelen kutunuza gelen e-postalara göre etkinlik girdileri oluşturabilmek gibi yararlı bir özelliğe sahip.

Bu özellik çok sayıda randevusu olan kişiler için son derece kullanışlı olsa da, son zamanlarda bazı kişilerin bu özellikle ilgili sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Görünüşe göre Google Takvim, istenmeyen ve ilgisiz e-postalardan rastgele etkinlikler oluşturuyor. Birçok kullanıcı tarafından şikayet alan bu konunun, kullanıcıların pek de memnun olmayacağı bir çözümü bulunuyor!

Bu sorun, ünlü haber sitesi 9to5Google tarafından ortaya çıkarıldı. 9to5Google ekibi, bu sorunun son günlerde ortaya çıktığını ve hatrı sayılır derecede çok kullanıcıyı etkilediğini söylüyor. Sorunun, Google Takvim’in gelen kutunuza düşen Gmail iletilerinden tüm gün sürecek etkinlikler oluşturmasına yarayan özelliğinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Google Takvim, reklamlar ve diğer ilgisiz e-postalar gibi rastgele e-postalar için tüm gün sürecek etkinlikleri kullanıcıların takvimine ekliyor. Beklemedikleri anda takvim bildirimi alan kullanıcılar, konuyu sosyal medya hesaplarından dile getirerek Google’a seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu hatanın bütün ilgisiz e-postalarda meydana gelmediğini, tamamen rastgele olarak tarih içeren herhangi bir ilgisiz iletinin bu soruna neden olabileceğini belirtelim.

