Takvim uygulamaları zamanınızı etkili bir şekilde organize etmek için kullanışlı uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor. Yine de çoğumuz Android telefonlarımıza önceden yüklenmiş olarak gelen varsayılan takvim uygulamasını kullanıyoruz.

Ancak cihazlarımızla birlikte gelen uygulamalar bazen istediğimiz özelliklerden yoksun olabiliyor. Neyse ki, Google Play Store’da aralarından seçim yapabileceğiniz birçok harika seçenek var ve bu yazımızda en çok kullanılan ve sevilen takvim uygulamalarını sizlerle paylaşacağız.

1. Google Takvim

Google Takvim, Android’deki en iyi takvim uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor. Hoş bir tasarıma sahip olan Google Takvim, bir takvimin sahip olması gereken tüm temelleri içeriyor.

Google Takvim sayesinde, farklı takvim görünümleri arasında geçiş yapabilir, görevleri yönetebilir veya görüntüleyebilir ve tüm takvim verilerinizi tek bir yerde toplayabilirsiniz. Bir Google uygulaması olduğundan, etkinlikleri Gmail’den otomatik olarak içe aktarabilir ve takviminize ekleyebilirsiniz.

Çalışma ortamanızda Google Workspace kullanılıyorsa, iş arkadaşlarınızın müsaitlik durumunu, toplantı odalarının boş olup olmadığını kontrol edebilir veya bunu kullanan diğer ekip üyeleriyle takviminizi paylaşabilirsiniz.

İşlevselliğin yanında görsel olarak da oldukça iyi bir deneyim sunan uygulama, dinamik renk teması ile birlikte Android’in yeni Material You tasarımını destekleyecek şekilde güncellendi ve renk düzenini duvar kağıdınızla eşleşecek şekilde otomatik olarak değiştirebiliyor. Ayrıca, bir öncekinden çok daha modern ve kullanışlı olan güncellenmiş bir ana ekran kısayolunu da bünyesinde barındırıyor.

Tamamen ücretsiz olan ve uygulama içi satın alım içermeyen Google Takvim uygulaması, en iyi takvim uygulamaları listesinin başını çekiyor.

Google Takvim’i İndirin

2. Business Calendar 2

Bir başka popüler takvim uygulaması ise Business Calendar. Bu uygulama size takvim, program planlayıcı ve görev düzenleyici gibi özellikleri sunarak eksiksiz bir kişisel ajanda olmayı hedefliyor. Uygulama ayrıca her şeyi tek bir yerde göstermek için Google Takvim, Outlook, Exchange ve diğer uygulamalarla senkronize edilebiliyor. Ek olarak, çeşitli özelleştirme seçenekleri, kısayollar, temalar ve takvim görünümleri de içeriyor.

Business Calendar 2 uygulamasını toplantı davetlerine yanıt vermek veya insanları etkinliklerinize davet etmek için de kullanabilirsiniz. İndirmesi ve reklamlarla birlikte kullanması ücretsiz olan bu uygulamayı tek seferlik bir uygulama içi satın alım ile “Premium” sürüme geçirebiliyorsunuz. Bu sürüm reklamları kaldırıyor ve birçok gelişmiş özelliği uygulamaya ekliyor.

Business Calendar 2 İndirin

3. DigiCal Takvim ve Ajanda

DigiCal’ın bir takvim uygulamasından çok daha fazlası olduğunu söylemek mümkün. DigiCal, alıştığımız takvim özelliklerine ek olarak; spor programlarına, TV programlarına, hava durumu tahminlerine, tatil takvimlerine ve daha fazlasına erişmenizi sağlıyor.

Google Takvim, Microsoft Outlook ve Exchange ile sorunsuz bir şekilde senkronize olabilen bu uygulama, aynı zamanda gizliliğine önem veren kullanıcılar için hiçbir platformla senkronize edilmeyen ve cihazda depolanan yerel bir takvime sahip olmanıza da olanak tanıyor.

DigiCal, yedi ajanda görünümü, altı kısayol ve koyu bir tema dahil olmak üzere çeşitli özelleştirme seçenekleri sunuyor. DigiCal Takvim uygulamasını indirmek ve kullanmak ücretsiz. Ancak reklamları kaldırmak, ekstra kısayollar ve diğer gelişmiş özellikleri almak için ücretli sürüm olan DigiCal Plus’ı tercih edebilirsiniz.

DigiCal Takvim ve Ajanda’yı İndirin

4. aCalendar

Çok sayıda kısayol seçeneğine sahip bir takvim uygulaması istiyorsanız, aCalender uygulamasına bakmalısınız. İsteğinize göre özelleştirebileceğiniz yedi kısayola sahip olan bu uygulama, kısayol seçeneklerine ek olarak; gün, hafta, ay ve ajanda görünümleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlayan işlevsel bir arayüze sahip. Ayrıca bu uygulamada takvim verilerini dışa aktarma desteği de mevcut.

aCalendar Android’in yerel takvim uygulamasını kullanan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. aCelandar, ayın evrelerini görüntüleyebiliyor ve rehberinizdeki kişilerin doğum günlerini gösterebiliyor.

İndirmesi ve kullanması ücretsiz aCalendar’ın; tatil takvimi, daha fazla renk seçeneği, iş özellikleri, görev desteği gibi ek özellikler sunan ve uygulama içinden satın alınabilen bir “Premium” abonelik planı da bulunuyor

aCalendar’ı İndirin

5. Proton Takvim

Gizlilik konusunda endişeli bir kullanıcıysanız ve takvim sağlayıcınızın kişisel verilerinize erişmesini istemiyorsanız, Proton Calendar uygulamasını denemelisiniz. Popüler bir şifreli e-posta hizmeti olan ProtonMail’in arkasındaki ekip tarafından geliştirilen bu uygulamanın en önemli özelliklerinden biri, uçtan uca şifreleme desteği olarak karşımıza çıkıyor.

Bu sayede Proton dahil hiç kimse takvim verilerinize erişemiyor. Temel takvim özelliklerine ek olarak, tekrar eden etkinlikler oluşturmanıza, herhangi bir saat diliminde randevularınızı planlamanıza ve etkinlikler için birden fazla bildirim ayarlamanıza olanak tanıyan Proton Takvim, web ve iOS işletim sistemlerini de destekliyor. Bu sayede takvim verilerinizi cihazlar arasında taşıyabiliyorsunuz.

Gizlilik konusunda endişeleriniz varsa ve verilerinizi gizli tutan bir takvim uygulaması istiyorsanız, Proton Takvim kesinlikle kullanmanız gereken bir uygulama. İndirmesi ve kullanması ücretsiz olan bu uygulama en popüler takvim uygulamalarından biri.

Proton Takvim’i İndirin

Sonuç

Bu yazımızda sizlerle Android’in en iyi 5 adet takvim uygulamasını paylaştık. Bu uygulamalar, Google Play Store’un en çok indirilenler listesinde üst sıralarda yer alıyor ve sizlerin hayatını kolaylaştırmak için birçok yararlı özellik sunuyor.

Peki sizin en beğendiğiniz takvim uygulaması hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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