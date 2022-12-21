Android’de onlarca farklı web tarayıcısı seçeneği bulunuyor. Bir internet tarayıcısında çok fazla zaman geçireceğiniz düşünüldüğünde, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenin iyi bir fikir olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden şu anda indirebileceğiniz Android için en iyi internet tarayıcılarını sizler için derledik.

Başlamadan önce, Android için en iyi takvim uygulamaları listemize bakmayı unutmayın!

1. Firefox

Çoğu web tarayıcısı Chromium projesinin bir parçası olan ve Chrome’a güç veren Blink tarayıcı motoruna geçiş yapmış olsa da Firefox hala kendi motoru olan Gecko’yu kullanan birkaç tarayıcıdan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Bu da eğer Chrome alternatifi arıyorsanız onu gerçekten rakiplerinden ayrılan bir seçenek haline getiriyor. Firefox oldukça hızlı bir tarayıcı motoruna sahip ve bir tarayıcıdan beklediğiniz tüm temel özellikleri içeriyor. Ayrıca çoğu mobil tarayıcıda yaygın olmayan özellikleri de bünyesinde barındırıyor.



Android’de Firefox’un en önemli özelliklerinden biri eklenti desteği. Elbette masaüstü sürümünde bulunan tüm eklentiler mobil cihazlarda bulunmuyor, ancak aralarından seçim yapabileceğiniz uBlock Origin’in de dahil olduğu birçok eklenti seçeneğine sahipsiniz.

Firefox ayrıca gizliliğinize de önem veriyor ve reklam takibini ve tarayıcı parmak izi takibini durdurmaya yarayan gizlilik özellikleri içeriyor. Buna ek olarak, tarayıcı senkronizasyonunu destekleyen Firefox, bu sayede şifrelerinizi, yer imlerinizi ve geçmişinizi platformlar arasında senkronize etmenize olanak sağlıyor. Son olarak, Firefox’un açık kaynak kodlu bir uygulama olduğunu da belirtelim.

Firefox’u İndirin

2. Samsung İnternet Tarayıcı

Samsung İnternet, insanların kullanmayı sevdiği ve Samsung cihazlarda yerel olarak sunulan bir tarayıcı olarak karşımıza çıkıyor. Samsung kullanıcısı olmayanlar arasında bile oldukça popüler olan Samsung İnternet, Chrome’un da kullandığı Blink tarayıcı motorunu temel alıyor, bu nedenle en hızlı ve akıcı tarayıcı deneyimlerinden birini vaat ediyor.

Samsung İnternet tüm temel özelliklerle birlikte geliyor ve Firefox gibi eklenti desteği sunuyor. Önerilen eklentilerden birini indirerek internet sitelerindeki reklamları engelleyebiliyorsunuz. Ancak, eklentinin Google Play’den yeni bir uygulama olarak indirilmesi gerekiyor, bu da eklenti deneyimini Firefox’un gerisinde bırakıyor.

Ayrıca tarayıcınızın görünümünü özelleştirebilir ve yer imlerini, kayıtlı sayfaları ve daha fazlasını Samsung hesabınızla senkronize edebilirsiniz. Buna ek olarak, Samsung kısa süre önce tarayıcı parmak izi takibini engelleme desteğini de uygulamaya ekledi.

Samsung İnternet’i İndirin

3. Brave

Brave, Chromium projesini temel alan ve Blink tarayıcı motorunu kullanan açık kaynak kodlu bir internet tarayıcısı olarak öne çıkıyor. Kullanıcı gizliliğine odaklanan ve izleyicileri otomatik olarak engelleyerek kendisini diğer tarayıcılardan ayıran Brave, aynı zamanda BAT adı verilen bir kripto para birimine de sahip.

Brave, kullanıcıların isteğe bağlı reklamlar görmesine ve BAT ile ödüllendirilmesine olanak tanıyor. Bu para birimi kullanıcıların daha sonra çevrimiçi olarak doğrulanmış içerik oluşturuculara bahşiş verebilecekleri veya kendilerine saklayabilecekleri bir kripto para birimi olmasıyla öne çıkıyor.

Brave’in ek özelliklerinde, senkronizasyon desteği, arka planda video oynatma gibi özellikler yer alıyor. Brave, aynı zamanda oldukça sade bir kullanıcı arayüzüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Brave’i İndirin

4. Opera Mini

Opera Mini, bağlantı sorunu çeken veya internetin pahalı olduğu bir yerde yaşayan kullanıcıların tercih ettiği tarayıcıların başını çekiyor.

Cihazın işlemci gibi donanım kaynaklarını mümkün olduğunca az kullanan Opera Mini, kullanıcının tüm internet trafiğini kendi sunucuları üzerinden geçiriyor ve web sayfalarının veri kullanımını azaltmak için tüm gereksiz ögeleri çıkararak %90’a varan veri tasarrufu sağlıyor. Bu durum, gizlilik konusundaki endişeleri arttırsa da, veri tüketimini oldukça düşürdüğünü söylemek mümkün.

Opera Mini, ayrıca yerleşik bir reklam engelleyici ve çevrimdışı dosya paylaşım aracı ile birlikte geliyor. Bu sayede FTP paylaşım yolunu kullanarak arkadaşlarınızla ve ailenizle yüksek hızlarda dosya paylaşabiliyorsunuz.

Buna ek olarak Opera Mini, bir web sayfasındaki indirilebilir tüm müzik veya video dosyalarını otomatik olarak tespit edebilen ve bunları arka planda indirebilen bir medya indirici içeriyor. Özellikle Afrika ve Asya pazarlarında popüler olan bu tarayıcının ülkemizde de büyük bir kullanıcı kitlesi bulunuyor.

Opera Mini’yi İndirin

5. Google Chrome

En iyi tarayıcılar listesinin olmazsa olmazı olan Google Chrome, çoğu Android cihazın varsayılan tarayıcısı olmasıyla dikkat çekiyor.

Birçok kullanıcı için en dengeli tarayıcı deneyimini sunan Google Chrome, ihtiyacınız olan birçok özelliği içeriyor ve masaüstü sürümüne benzediği için kullanıcılar Google Chrome’un arayüzüne yabancılık çekmiyor.

Senkronizasyon desteği, şifre yöneticisi, veri tasarrufu için Opera Mini benzeri veri tasarrufu modu, güvenli DNS desteği gibi gelişmiş özelliklerle gelen Chrome’un en büyük eksiği, eklenti desteğinden yoksun olması diyebiliriz.

Bu nedenle, eğer reklam engelleyici, site karartıcı gibi özelliklere ihtiyacınız varsa, Firefox gibi eklenti desteği olan tarayıcılara yönelmeniz gerekiyor.

Google Chrome’u İndirin

6. Microsoft Edge

Microsoft Edge, Microsoft ekosisteminin bir parçası olan kullanıcıları hedefliyor. Chromium tabanlı bir tarayıcı olarak karşımıza çıkıyor. Android telefonların sürekli büyüyen ekran boyutları göz önüne alınarak tasarlanan Edge, araç çubuğunu çoğu kullanıcının daha rahat ulaşabileceği alt kısma almanızı sağlıyor.

Ayrıca senkronizasyon desteği, reklam engelleme desteği ve izleyicileri engelleme özelliği de dahil olmak üzere hemen hemen tüm önemli tarayıcı özelliklerine sahip olan Microsoft Edge, en iyi tarayıcı listelerinde kendine sıkça yer buluyor.

Buna ek olarak Edge, tüm Microsoft News öğelerini, en çok ziyaret edilen siteleri ve günün resmini kaldırarak sade bir ana sayfa oluşturmanıza olanak sağlıyor.

Microsoft Edge’i İndirin

Sonuç

Bu yazımızda, sizlerle Android’in en iyi tarayıcı uygulamalarını paylaştık. Kullanıcıların internette gezinme ihtiyacına cevap veren bu tarayıcılar, farklı kullanıcı kitlelerine hitap ediyor ve hepsi kendine özgü güçlü yönleriyle öne çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu listeden kullandığınız bir tarayıcı var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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