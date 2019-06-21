Google tablet üretimini durdurduğunu açıkladı!

Google geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu Chrome işletim sistemi destekli Pixel Slate tabletinin ardından bu yıl tablet üretimine devam etmeyeceğini açıkladı.

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Google’ın geçtiğimiz yıl Pixel 3 serisi telefonlarla birlikte kullanıcı deneyimine sunduğu Pixel Slate tabletinin devamını getirmeyeceğini duyurdu. Tablet üretimi yerine Chrome işletim sisteminin kullanıldığı dizüstü bilgisayarlara yöneleceğini belirten şirket, Pixel Slate’i 2024 Haziran ayına kadar desteklemeye devam edeceğini söyledi. Ayrıca bir Google sözcüsü tarafından verilen bilgilere göre, sonlandırılan bu departmanda çalışanların başka projelere aktarılacağını ve 2019 sonunda şirketin yeni dizüstü bilgisayarı olan Pixelbook’un kullanıcı deneyimine sunulacağını paylaştı.

Computer World’e göre Google iki ayrı küçük boyutlu tablet üzerine çalışıyordu ancak hafta başından itibaren çalışmaların sonlandırılmasına karar verildi. Bu ani sonlandırmanın nedeni ise, yeni Pixel tabletlerin Apple iPad ve Microsoft Surface ürünleriyle rekabet etmekte zorlanması gibi görünüyor.