Google Stadia artık iPhone ve iPad’de!

Google Stadia bulut oyun hizmeti artık özel bir web uygulaması aracılığıyla iOS’te kullanılabiliyor. Bu da ilk kez iPhone ve iPad’de oynanabileceği anlamına geliyor. Bilmeyenler için Stadia, en sevilen video oyunlarını herhangi bir cihazda oynamanıza izin veren bulut tabanlı bir oyun platformudur.

İlginizi çekebilir: Apple, iki harika patent daha aldı!

reklam

Google Stadia iOS ve iPadOS desteğine kavuştu

Google, lansmanından bu yana Apple’ın bulut oyun hizmetleri üzerindeki kısıtlamaları nedeniyle Stadia’yı iOS cihazlarına getirememişti. Bu nedenle Google’ın bir çözüm bulması gerekiyordu.

Google Stadia’nın yeni progresif web sürümü, Safari web tarayıcısı üzerinden çalıştırılabiliyor ve herkese açık beta kapasitesinde sunuluyor. Denemek isteyenler Stadia.com’u ziyaret edebilir. Hizmet, NBA 2K21, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Valhalla gibi her türden popüler oyunu destekliyor.

Google, Safari oyun deneyiminin hala geliştirilme aşamasında olduğunu ve kullanıcı deneyim verilerini topladıkça ileride ek özelliklerin ve performans iyileştirmelerinin ekleneceğini söylüyor. iOS’taki Stadia deneyimi, Android’deki Stadia’ya benzer şekilde web uygulaması aracılığıyla oyun oynamayı ve satın almayı destekliyor.

Safari üzerinden Stadia web sitesine giderek, sırasıyla paylaş düğmesi ve “Ana Ekrana Ekle” seçeneğine dokunarak, bağlantıyı ana ekrananınıza ekleyebilir ve bir uygulama gibi başlatabilirsiniz.

Google, bir yıl önce bugün Stadia programını başlattı. Abonelerin uyumlu dizüstü bilgisayarlarda, PC’lerde, Mac’lerde, telefonlarda ve tabletlerde bulut tabanlı oyunlar oynamasına izin verdi. Stadia, 10Mb/s veya daha fazla internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor ve kullanımı ücretsiz olsa da oyunların satın alınması gerekiyor. Google ayrıca, bazı ücretsiz oyunlara ve daha yüksek çözünürlüklü stream hızlarına erişim vaadiyle birlikte aylık 10 ABD doları karşılığında Stadia Pro’yu da sunuyor.

Google’ın belirttiğine göre, geçen yıl Stadia’ya 80’den fazla oyun eklendi. Ülkemizde henüz aktif olmayan platform için Google’ın çalışmaları devam ediyor.