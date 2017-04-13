Google’ın Sanal Gerçeklik Platformu Cardboard ile Çalışabilecek

Google geçtiğimiz Şubat ayında kendi internet tarayıcısı Chrome’a WebVR desteğini getirmiş ve bu destek şimdi de Cardboard’a geliyor.

Google’ın WebVR standartı ile beraber artık kullanıcılar ekstra bir uygulama indirmeden sanal gerçeklik deneyimini yaşayabilecek. Şirket bu desteği Chrome’a getirdiğinde Sadece Daydream destekli telefonlar ile çalışıyordu. Bugünden itibaren Android cep telefonuna sahip olan herkes Cardboard üzerinden WebVR uygulamalarını kullanabilecek.

Cardboard biraz kısıtlı bir sanal gerçeklik platformu olabilir ancak Google’ın deneysel uygulamaları test ettiği başarılı bir sistem. iOS kullanıcıları Cardboard’un kullanıcıları arasında büyük bir yer kaplıyor.

Eğer Cardboard’a sahip değilseniz ancak yine de bu sanal gerçeklik uygulamalarını merak ediyorsanız WebVR uygulamalarını //www.webvrexperiments.com adresini ziyaret ederek bilgisayarınızdan kullanabilirsiniz.